Хронология аварий и крушений российских рыболовецких судов

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 декабря 2020 года в акватории Баренцева моря опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно "Онега". В результате происшествия в воде оказались 19 человек, спасены только двое. Спасательная операция осложнена плохими погодными условиями.

ТАСС подготовил хронологию крушений и крупных аварий рыболовецких судов, приписанных к российским портам или имевших граждан РФ в составе экипажа, за последние 10 лет. С начала 2010 года сообщалось по меньшей мере о шести таких ЧП, в результате которых гибли люди (без учета кораблекрушения 28 декабря 2020 года).

17 августа 2010 года у берегов Охотского моря в 2,2 км от устья реки Кехта опрокинулось и затонуло маломерное судно - рыболовный плашкоут колхоза "Октябрь". На его борту находились восемь человек, спастись удалось одному.

11 февраля 2011 года в восточной части Охотского моря пропал траулер "Аметист" Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Сигналов бедствия судно не подавало, сигналы находящегося на его борту аварийного радиобуя также не фиксировались. В начале мая 2012 года глубоководный аппарат "Пантера-Плюс" с научно-исследовательского судна "ТИНРО" обнаружил в заливе Шелихова лежащий на дне "Аметист". Все 23 члена экипажа траулера признаны погибшими.

26 января 2013 года в Японском море близ побережья Тернейского района Приморского края затонуло судно "Шанс-101", занимавшееся краболовным промыслом. На борту находились 30 человек - 19 граждан РФ и 11 граждан Индонезии. Погибли 16 человек - семь индонезийцев и девять россиян. Капитан судна Владимир Павлов спасся на одном из плотов, но позднее умер.

1 апреля 2015 года большой морозильный траулер "Дальний Восток", приписанный к порту Невельск (Сахалинская область), затонул в Охотском море у берегов Камчатки. На борту находились 132 человека, в том числе 78 россиян и граждане других стран - Мьянмы, Украины, Литвы и Вануату. На месте крушения были спасены 63 человека, погибли 69 моряков. 24 августа 2015 года СК РФ завершил следственные действия по уголовному делу о кораблекрушении. Пятеро фигурантов были привлечены к уголовной ответственности, а гендиректор владевшего судном ООО "Магеллан" Егор Гащенко был объявлен в международный розыск. По данным следствия, непосредственной причиной крушения "Дальнего Востока" стал крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн), развитию ЧП также способствовал ряд второстепенных факторов.

7 ноября 2016 года на большом рыболовном морозильном траулере "Новоульяновск" (проект 464 тип "Прометей", порт приписки Владивосток, судовладелец ОАО ХК "Дальморепродукт") в Охотском море произошел взрыв картера главного двигателя, вызвавший пожар. В результате погиб моторист, еще два человека пострадали (механик получил открытый перелом ступни ноги, другой моторист - сильные ожоги тела). Всего на борту находились 84 человека. Пожар удалось ликвидировать, однако судно лишилось хода и легло в дрейф в центре Охотского моря. Впоследствии траулер отбуксировали в Магадан.

25 января 2018 года в Японском море, в 50-70 морских милях (90-130 км) от порта Посьет (Приморский край), перестало выходить на связь рыболовецкое судно "Восток". МЧС России сообщило о срабатывании аварийного радиобуя судна. На борту находились 20 человек. К поискам пропавшего "Востока" было привлечено специализированное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" Морской спасательной службы Росморречфлота. В первые два дня в районе поисков бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. К концу дня 27 января удалось обнаружить два плота с пропавшего судна, однако людей на них не было. 8 февраля 2018 года было объявлено о полном прекращении поисков судна. 20 членов экипажа признаны погибшими.