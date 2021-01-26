Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Пресс-служба Кремля сообщила, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". История подписания Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Его официальное название - Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START).

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Впервые предложение о разработке СНВ-3 обсуждалось еще в марте 1997 года в ходе консультаций президентов РФ и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Хельсинки. В СНВ-3 по версии 1997 года планировалось установить "потолки" на уровне 2000-2500 стратегических ядерных боезарядов и придать договору бессрочный характер (переговоры по этому соглашению были безрезультатными). С инициативой начать новый переговорный процесс в июне 2006 года выступил президент РФ Владимир Путин. К разработке документа эксперты приступили после встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Лондоне 1 апреля 2009 года (в рамках саммита Группы 20). Переговоры завершились спустя 11 месяцев подписанием документа. Ратификация И в США, и в РФ документ был внесен на ратификацию в мае 2010 года Сенат США одобрил его 22 декабря 2010 года, Госдума и Совет Федерации РФ - 25 и 26 января 2011 года. При ратификации стороны сделали ряд оговорок. В резолюции Конгресса США отмечалось, что "новый договор не накладывает ограничений на развертывание систем ПРО, в том числе в Европе". Россия оставила за собой право выйти из договора, если ПРО США достигнет той стадии развития, когда станет представлять угрозу РФ. Отдельно было указано, что положения преамбулы, где прописана взаимосвязь СНВ и ПРО, имеют юридическую силу и должны в полном объеме учитываться сторонами. Законы о ратификации были подписаны президентом РФ 28 января 2011 года, президентом США - 2 февраля 2011 года. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 2011 года в Мюнхене. Тогда же документ вступил в силу и заменил Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) от 31 июля 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года. Основные положения Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1 550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ. Договор ввел понятие "неразвернутые" носители и ПУ, т. е. не находящиеся в боевой готовности, а используемые для обучения или испытания, и не имеющие боеголовок (СНВ-1 и СНВ-2 охватывали ядерные боезаряды, размещенные на развернутых стратегических носителях).