Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Пресс-служба Кремля сообщила, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

История подписания

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Его официальное название - Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START).