Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Пресс-служба Кремля сообщила, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".
История подписания
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Его официальное название - Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, New START).
Впервые предложение о разработке СНВ-3 обсуждалось еще в марте 1997 года в ходе консультаций президентов РФ и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Хельсинки. В СНВ-3 по версии 1997 года планировалось установить "потолки" на уровне 2000-2500 стратегических ядерных боезарядов и придать договору бессрочный характер (переговоры по этому соглашению были безрезультатными). С инициативой начать новый переговорный процесс в июне 2006 года выступил президент РФ Владимир Путин. К разработке документа эксперты приступили после встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Лондоне 1 апреля 2009 года (в рамках саммита Группы 20). Переговоры завершились спустя 11 месяцев подписанием документа.
Ратификация
И в США, и в РФ документ был внесен на ратификацию в мае 2010 года Сенат США одобрил его 22 декабря 2010 года, Госдума и Совет Федерации РФ - 25 и 26 января 2011 года.
При ратификации стороны сделали ряд оговорок. В резолюции Конгресса США отмечалось, что "новый договор не накладывает ограничений на развертывание систем ПРО, в том числе в Европе". Россия оставила за собой право выйти из договора, если ПРО США достигнет той стадии развития, когда станет представлять угрозу РФ. Отдельно было указано, что положения преамбулы, где прописана взаимосвязь СНВ и ПРО, имеют юридическую силу и должны в полном объеме учитываться сторонами.
Законы о ратификации были подписаны президентом РФ 28 января 2011 года, президентом США - 2 февраля 2011 года. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 2011 года в Мюнхене. Тогда же документ вступил в силу и заменил Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) от 31 июля 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года.
Основные положения
Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1 550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ. Договор ввел понятие "неразвернутые" носители и ПУ, т. е. не находящиеся в боевой готовности, а используемые для обучения или испытания, и не имеющие боеголовок (СНВ-1 и СНВ-2 охватывали ядерные боезаряды, размещенные на развернутых стратегических носителях).
Каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах, установленных Договором (может наращивать их количество, действуя в рамках документа). В нем зафиксирован запрет на базирование СНВ за пределами национальной территории.
Два положения документа касаются противоракетной обороны (ПРО): первое - о взаимосвязи стратегических наступательных (ядерное оружие) и стратегических оборонительных вооружений (системы противоракетной обороны), второе - о запрете на переоборудование пусковых установок МБР и БРПЛ в пусковые установки для перехватчиков ПРО, также как и их обратное переоборудование. Ограничения в отношении противоракетной обороны отсутствуют. Неучтенным остался и т. н. "возвратный потенциал" - складированные ядерные боезаряды. Технически эта часть ядерного арсенала может быть развернута достаточно быстро, если какая-либо из сторон перестает выполнять Договор.
Договор дополняют протокол и технические приложения к нему, имеющие равную с ним юридическую силу.
Консультативная комиссия, обмен данными и инспекции
Для содействия осуществлению целей и положений договора была учреждена Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК). Ее заседания созываются на нерегулярной основе по запросу любой из сторон. В составе ДКК могут образовываться рабочие группы для обсуждения различных проблем. Повестка дня заседаний комиссии и ее работа, как правило, не предается огласке.
Верификационный механизм обеспечивает необратимость и транспарентность процесса сокращений СНВ. Обмен телеметрической информацией о пусках ракет осуществляется по взаимному согласованию и на паритетной основе не более чем по пяти пускам в год. Производить обмен информацией о количестве боеголовок и носителей стороны должны два раза в год (в марте и сентябре).
Кроме того, СНВ-3 дает право обеим сторонам проводить согласованные проверки стратегических вооружений противоположной стороны "на месте" - на базах МБР, базах подводных лодок и на авиабазах. Предусматривается 18 ежегодных инспекций двух типов. Инспекции "первого типа" проводятся на объектах с развернутыми стратегическими наступательными вооружениями — базах МБР наземного базирования, базах дислокации ПЛАРБ (атомные подводные лодки с МБР) и авиабазах стратегической авиации. Инспекции "второго типа" проходят в местах загрузки, ремонта, складирования ракет. Протокол к соглашению определяет, что каждая сторона может провести до десяти инспекций первого типа и восемь второго.
За время действия Договора стороны провели 328 инспекций и обменялись 21 403 уведомлениями (данные на январь 2021 года).
Выполнение
У США на момент вступления документа в силу в 2011 году было 882 развернутых носителя ядерных боезарядов, в том числе МБР, БРПЛ и ТБ, 1 800 боезарядов и 1 124 развернутых и неразвернутых пусковых установок (здесь и далее данные Госдепартамента США). Контрольных показателей соглашения США достигли в сентябре 2017 года. Тогда у них осталось 660 носителей, 1 393 боезаряда, 800 ПУ.
На вооружении России в 2011 году был 521 развернутый носитель, 1 537 боеголовок и 865 ПУ. Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по сокращению СНВ к 5 февраля 2018 года (срок выполнения обязательств) - ее суммарный потенциал составил 527 единиц развернутых носителей, 1 444 боезарядов, 779 ПУ.
По данным на 1 сентября 2020 года, Россия имела 510 развернутых носителя ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.
По мнению экспертов, примерный паритет между стратегическими ядерными силами России и США сохраняется.
Срок действия и дискуссия о продлении
Действие Договора рассчитано на 10 лет (до февраля 2021 года). Стороны могут договориться о продлении его действия на период не более пяти лет. Договор включает положение о выходе из него.
Пришедший к власти в США в 2017 году республиканец Дональд Трамп заявил, что СНВ-3 более выгоден Москве, чем Вашингтону, и назвал его "односторонней сделкой". Его администрация настаивала на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями (включение в него новейших видов стратегических вооружений и тактического ядерного оружия, введение дополнительных механизмов верификации). Россия предлагала пролонгировать Договор без каких-либо условий. Переговоры затянулись, до ухода Дональда Трампа с поста решение о продлении документа так и не было принято.
Вступивший в должность 20 января 2021 года демократ Джозеф Байден заявил о намерении продлить действие СНВ-3. 25 января стало известно, что стороны начали подготовку к продлению соглашения