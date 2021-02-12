Биография академика РАН Ивана Дедова

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 февраля 2021 года президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда РФ действительному члену Российской академии наук (РАН), специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову.

Иван Иванович Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Хлевенского района Воронежской области (ныне в Липецкой области).

В 1964 году окончил Воронежский государственный медицинский институт (ныне Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко).

Доктор медицинских наук. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Ультраструктура компонентов нейросекреторной системы при радиационном поражении", в 1976 году - докторскую диссертацию по теме "Нейроэндокринная функциональная система: онто- и филогенетический, радиационный аспекты". Профессор (1987).

В 1991 году был избран членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР (АМН СССР; впоследствии Российская академия медицинских наук, РАМН), в 1994 году - академиком РАМН. В 2003 году избран академиком Российской академии наук по Отделению биологических наук (специальность - физиология, эндокринология). В настоящее время - член Отделения медицинских наук РАН.

В 1964-1972 годы - аспирант, младший научный сотрудник лаборатории нейроэндокринологии и группы эндокринологии Института медицинской радиологии АМН СССР (ныне Медицинский радиологический научный центр им. А. Ф. Цыба - филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ; Обнинск, Калужская область).

В 1973-1982 годы - старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной эндокринологии Института экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР (ныне Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России; Москва).

В 1982-1988 годы - профессор кафедры факультетской терапии 1-го лечебного факультета Первого Московского медицинского института (ныне Первый Московский государственный медицинский университет) им. И. М. Сеченова. В 1988-2013 годы был первым заведующим кафедрой эндокринологии, образованной на том же факультете.

В 1988 году стал директором Всесоюзного эндокринологического научного центра АМН СССР (ныне Национальный медицинский исследовательский центр, НМИЦ, эндокринологии Минздрава РФ; Москва), который был организован на базе Института экспериментальной эндокринологии и химии гормонов АМН СССР. С октября 2018 года по настоящее время - президент НМИЦ эндокринологии.

С 2006 года и до упразднения ведомства в 2008 году занимал должность руководителя Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи (Росмедтехнологии).

В 2005-2006 годы был вице-президентом РАМН.

1 марта 2011 года был избран президентом Российской академии медицинских наук. Стал последним главой РАМН, которая в 2013 году была включена в состав РАН.

В 2014-2017 годы - вице-президент Российской академии наук. В настоящее время - член президиума РАН.

Является главным внештатным специалистом эндокринологом Минздрава РФ.

Иван Дедов - специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, клиницист-эндокринолог широкого профиля. Внес значительный научный вклад в разработку приоритетных направлений в области эндокринологии. Под его руководством организовано восемь кафедр и девять курсов эндокринологии и диабетологии в разных регионах РФ.

Президент Российской ассоциации эндокринологов.

Главный редактор журналов "Проблемы эндокринологии", "Сахарный диабет", "Ожирение и метаболизм", "Вестник репродуктивного здоровья", "Эндокринная хирургия", "Остеопороз и остопении".

Автор более 770 научных публикаций, в том числе 75 монографий, руководств, учебников, медицинских атласов.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2001, 2004, 2008, 2013). Награжден орденами Дружбы народов (1994), Почета (2015).

Командор французского ордена "За заслуги" (2013).

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2017 год ("за цикл работ по фундаментальной эндокринологии с внедрением в здравоохранение инновационной модели персонализированной медицины"), премии правительства РФ в области науки и техники (2013).

Был отмечен высшей наградой РАМН - премией и золотой медалью им. Н. И. Пирогова (1994).

Заслуженный деятель науки РФ (1997).