Путин присвоил звание Героя Труда академику Ивану Дедову

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил академику РАН, специалисту в области фундаментальной и прикладной эндокринологии Ивану Дедову, которому в пятницу исполнилось 80 лет, звание Героя Труда Российской Федерации за особые заслуги перед государством и народом. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Дедову Ивану Ивановичу - президенту федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", город Москва", - говорится в документе.

Ранее Путин поздравил академика с юбилеем, отметив его вклад в развитие медицины и здравоохранения. Президент также указал на плодотворную работу Дедова как основателя и признанного лидера всемирно известной эндокринологической школы. В 2018 году академик стал лауреатом госпремии в области науки и технологий за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении.

Иван Дедов родился 12 февраля 1941 года в селе Дмитряшевка Воронежской области. Специалист в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, действительный член РАМН (1994), академик РАН (2003). Удостоен почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, "Дружбы народов".