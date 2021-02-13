История введения контрсанкций России в отношении Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства РФ от 11 февраля о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.

Документом вносятся изменения в приложение №2 к постановлению правительства от 1 ноября 2018 года "О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592". Перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, расширен с 75 до 84 пунктов. В новый список попали еще девять компаний, в том числе ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Трансшип", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод".

ТАСС подготовил материал об ответных мерах РФ на украинские санкции.

Антироссийские санкции

В марте 2014 года в связи с ситуаций на Украине, ЕС и ряд других стран, включая США, начали вводить санкции в отношении России. Украина впервые присоединилась к ним в апреле 2014 года 16 сентября 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Изначально ограничительные меры коснулись 388 физических и 105 юридических лиц из РФ и других стран, позднее этот список неоднократно расширялся.

Ответные меры РФ

Ответом России на западные санкции стало создание аналогичных списков лиц, которым въезд в РФ был объявлен нежелательным, а также введение специальных экономических мер. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", которыми было введено эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

13 августа 2015 года правительство РФ расширило список стран, в отношении которых вводилось так называемое продуктовое эмбарго, в их число вошла Украина. Однако в отношении Киева вступление в силу ограничений было отложено до начала действия экономической части соглашения об ассоциации той страны с Евросоюзом, предусматривающей создание зоны свободной торговли (ЗСТ). 17 ноября Петр Порошенко объявил, что ЗСТ между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие Договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины (соответствующий указ президента РФ подписан 16 декабря 2015 года). Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ 21 декабря 2015 года. Под запрет подпал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции и др. Украина в свою очередь 30 декабря 2015 года приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу 10 января 2016 года (5 апреля 2019 года продлено до конца 2020 года). По словам украинского президента Владимира Зеленского (избран 21 апреля 2019 года), ограничительные меры против России "нельзя отменять, это налог ради мира".

Впоследствии Киев периодически вводил санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров. В частности, запрет на ввоз российской продукции продлен до 31 декабря 2021 года.

Законодательство РФ о контрсанкциях

4 июня 2018 года был подписан федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Согласно документу, контрсанкции могут вводиться правительством РФ по решению президента в отношении недружественных стран и организаций, находящихся под их юрисдикцией, подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, а также в отношении должностных лиц и граждан этих стран. Компаниям недружественных стран запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации российского госимущества. Меры противодействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Согласно документу, правительство РФ должно было подготовить экономические контрсанкции в отношении Украины, а также определить перечни украинских физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться. Решение было принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов". Правительству РФ было поручено определить контрсанкции и перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они применяются.

Контрмеры в отношении Украины с 2018 года

1 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "О мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В санкционный список попали 322 физических лица и 68 компаний. Ограничения, наложенные на них, предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В правительстве тогда отмечали, что введение контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, российский кабинет министров оставлял за собой право и на расширение ответных мер.

25 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал изменения в постановление от 1 ноября 2018 года, которыми список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции, был расширен. По словам главы правительства, эти меры предприняты "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России". В результате общее число попавших под российские контрсанкции составило 567 граждан Украины и 75 предприятий. В частности, в список вошли мэр Одессы Геннадий Труханов, первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, концерн "Укроборонпром", военное предприятие "Укрспецэкспорт", ПАО "Центрэнерго" и Государственный экспортно-импортный банк Украины. Впоследствии из списка были исключены четыре гражданина Украины, и общее число подпавших под российские контрсанкции составило 563 человека.

29 декабря 2018 года Дмитрий Медведев подписал постановление о введении запрета на ввоз в РФ ряда товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через Украину. Решение принято в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Киева. В перечень вошли промышленные товары (турбины, электродвигатели, тракторы, прицепы, котлы и пр.), а также сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие (пшеница, подсолнечное масло, консервированные овощи, вина и др.; известняк, щебень и др.). В апреле 2019 года был установлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и ввоз на территорию России отдельных видов украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

16 декабря 2019 года правительство РФ расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу с Украины. Согласно изменениям в постановление от 29 декабря 2018 года, под запрет подпали кукурузный крахмал и глюкоза, ряд изделий медицинского назначения, радиаторы и котлы центрального отопления, картон и пр. Кроме того, были внесены изменения в список украинских граждан от 1 ноября 2018 года, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Число граждан Украины, находящихся под российскими контрсанкциями, составило 570 человек.

31 августа 2020 года правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (соответствующее постановление было опубликовано и вступило в силу 4 сентября 2020 года). В санкционный список иностранных граждан вошли в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко, солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив, депутаты Верховной рады Валентин Наливайченко и Кира Рудик. Согласно документу, всего в список был внесен 41 человек.

7 декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (постановление вступило в силу 11 декабря 2020 года). В последнюю версию списка, в частности, были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская - Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура. Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц.