Громкие случаи экстрадиции граждан РФ из-за рубежа в Россию

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2021 года Австрия выдала России бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве. Он является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. В 2017 году Борис Мазо и Григорий Пирумов уже были осуждены за хищения при организации реставрационных работ. Тогда Мазо был приговорен к одному году и шести месяцам заключения и освобожден в зале суда (ему был зачтен срок нахождения в СИЗО).

ТАСС подготовил материал о громких случаях экстрадиции российских граждан в РФ из-за рубежа с 2000 года.

Анатолий Быков (2000)

21 апреля 2000 года из Венгрии в Россию был экстрадирован бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода, депутат Законодательного собрания Красноярского края (в 1997-2016 годах) Анатолий Быков. В России он проходил обвиняемым по уголовному делу о легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем (ч. 3 ст. 174 Уголовного кодекса РСФСР), и в соучастии в умышленном убийстве в 1996 году бизнесмена Олега Губина (ст. 102). 18 августа 1999 года Красноярская прокуратура выдала санкцию на арест Быкова. 29 октября 1999 года он был задержан венгерскими правоохранительными органами по ордеру Интерпола. После экстрадиции помещен в следственный изолятор (СИЗО) Красноярска. Однако 24 августа 2000 года Быкова освободили под поручительство группы красноярских общественных деятелей и бизнесменов. 21 сентября 2000 года прокуратурой Северо-Западного административного округа Москвы против Анатолия Быкова было возбуждено новое уголовное дело. Он обвинялся, в частности, в попытке организации покушения на красноярского лидера преступной группировки Вилора (Павла) Струганова по кличке "Паша Цветомузыка". В октябре 2000 года Быков был помещен в московский СИЗО "Лефортово". 19 июня 2002 года предприниматель был приговорен Мещанским межмуниципальным судом Москвы к шести годам и шести месяцам лишения свободы условно. 1 июля 2003 года Красноярским краевым судом он был признан виновным в причастности к убийству Олега Губина, приговорен к одному году лишения свободы и амнистирован в зале суда. Все остальные обвинения были сняты за недоказанностью. 20 апреля 2005 года суд Октябрьского района Красноярска снял с него условный срок по первому приговору и погасил судимость. 7 мая 2020 года Анатолий Быков был арестован в Красноярске. Ему были предъявлены обвинения в организации нескольких убийств, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), в руководстве преступным сообществом (ст. 210 УК РФ).

Вячеслав Иваньков (2004)

14 июля 2004 года власти США выдали России лидера преступной группировки Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". В апреле 2000 года прокуратура Москвы заочно предъявила ему обвинение в убийстве двух граждан Турции в Москве в 1992 году (ст. 102 УК РСФСР). С 1995 года Иваньков находился в американской тюрьме, где отбывал срок за организацию фиктивного брака с целью легализации в США и за вымогательство $3,5 млн у российских эмигрантов Александра Волкова и Владимира Волошина. После экстрадиции в РФ Александр Иваньков был помещен в следственный изолятор "Матросская Тишина". 18 июля 2005 года коллегия присяжных признала Иванькова невиновным и он был освобожден в зале суда. В декабре того же года оправдательный вердикт был утвержден Верховным судом (ВС) РФ, а в апреле 2006 года законность вердикта была подтверждена президиумом ВС РФ. В июле 2009 года на Иванькова было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения. 9 октября 2009 года лидер криминального сообщества скончался от перитонита в частной клинике в Москве.

Евгений Адамов (2005)

31 декабря 2005 года из Швейцарии в Россию был экстрадирован Евгений Адамов, занимавший в 1998-2001 годах должность министра РФ по атомной энергии. 2 мая 2005 года он был арестован в Берне (Швейцария) по запросу Министерства юстиции США. Американская сторона обвиняла его в присвоении $9 млн, предоставленных Министерством энергетики США для модернизации системы безопасности на ядерных объектах РФ. Основанием для возбуждения дела в Соединенных Штатах послужило то, что Адамов являлся владельцем зарегистрированной в США консалтинговой компании. Вскоре после ареста запрос на экстрадицию Адамова властям Швейцарии направила Генпрокуратура РФ. 13 мая 2005 года в России против бывшего министра было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. 3 октября 2005 года швейцарские власти приняли решение об экстрадиции Адамова в США, однако оно было обжаловано адвокатами. 29 декабря 2005 года Верховный суд Швейцарии объявил о решении выдать бывшего чиновника России. Адамов был помещен в СИЗО "Матросская Тишина". Однако 21 июля 2006 года освобожден под подписку о невыезде. 19 февраля 2008 года решением Замоскворецкого суда Москвы Евгений Адамов был признан виновным в хищении бюджетных средств путем мошенничества (ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285). Его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При рассмотрении кассации в апреле 2008 года срок заключения Адамову был изменен на условный. Ныне Евгений Адамов занимает должность научного руководителя Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля.

Александр Захаров, Мартин Бабакехян (2007, 2008)

17 августа 2007 года в Россию из Испании был экстрадирован Александр Захаров, 19 января 2008 года - Мартин Бабакехян. В мае 2003 года они были объявлены в международный розыск по обвинению в причастности к убийству в Москве 18 октября 2002 года губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. 7 июля 2006 года по запросу российских властей подозреваемых задержали в испанском городе Марбелья, где, по данным местной полиции, они жили по поддельным документам. 21 февраля 2011 года Мосгорсуд приговорил Александра Захарова к 17 годам лишения свободы. Мартин Бабакехян был признан организатором убийства губернатора и получил 19 лет. Другие участники преступной группы, организовавшей убийство Валентина Цветкова, также были осуждены к длительным срокам заключения. Заказчики преступления в ходе расследования установлены не были.

Марат Полянский, Сергей Буторин (2009, 2010)

10 октября 2009 года Испания выдала России Марата Полянского - одного из активных участников так называемой ореховской организованной преступной группировки (ОПГ). 4 марта 2010 года испанские правоохранительные органы экстрадировали в Россию лидера ОПГ Сергея Буторина. По данным следствия, члены группировки совершили более 50 убийств и покушений на территории России, Греции и Украины. В феврале 2001 года Буторин и Полянский были арестованы в Испании, где суд приговорил их к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за хранение оружия. В 2003 году Испания на короткий период передала преступников России, чтобы они выступили в суде, где слушалось дело других участников "ореховской" ОПГ. Затем осужденных вернули в Испанию для продолжения отбывания срока. 6 сентября 2011 года Мосгорсуд приговорил лидера группировки Сергея Буторина к пожизненному заключению. Его телохранитель и доверенное лицо Марат Полянский получил 17 лет. 30 января 2013 года суд увеличил срок наказания Полянскому до 23 лет лишения свободы.

Константин Мрыхин (2011)

16 июня 2011 года из Испании в Россию был экстрадирован совладелец пермского ночного клуба "Хромая лошадь" Константин Мрыхин, обвиняемый по уголовному делу о пожаре в клубе в декабре 2009 года (в нем погибли 156 человек). Сразу после ЧП Мрыхин скрылся в Испании и был объявлен в международный розыск. 14 мая 2012 года Ленинский районный суд Перми признал его виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц") и приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали возместить моральный и имущественный вред потерпевшим в размере более 200 млн рублей. В мае 2017 года Мрыхин вышел на свободу.

Александр Игнатенко (2013)

7 февраля 2013 года из Польши в Россию был экстрадирован бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. Он являлся главным обвиняемым по уголовному делу о причастности высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к организации подпольных казино в Подмосковье (в СМИ получило название "дело подмосковных прокуроров"). По версии следствия, за покровительство подпольным игорным заведениям зампрокурора получил 47 млн рублей ($1,54 млн). В начале мая 2011 года Игнатенко был объявлен в федеральный розыск, 9 ноября 2011 года международный ордер на его арест был направлен Генпрокуратурой РФ в Интерпол. 1 января 2012 года Александр Игнатенко был арестован в окрестностях польского горнолыжного курорта Закопане. С февраля по июль 2013 года чиновник находился в СИЗО "Лефортово". 18 июня 2013 года Генпрокуратура РФ вернула уголовное дело Александра Игнатенко на дополнительное расследование, поскольку собранные доказательства не подтвердили наличие в действиях обвиняемого признаков указанного преступления. 1 июля 2013 года он был освобожден под подписку о невыезде. В дальнейшем Следственный комитет РФ неоднократно продлевал срок расследования "дела подмосковных прокуроров". О следственных действиях в отношении обвиняемых не сообщалось.

Сергей Полонский (2015)

17 мая 2015 года в Москву из Камбоджи был экстрадирован российский предприниматель Сергей Полонский. В июне 2013 года Следственный департамент МВД РФ заочно предъявил ему обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса (ЖК) "Кутузовская миля" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 25 июля того же года он был объявлен в международный розыск. Кроме того, Полонский обвинялся в хищении средств при строительстве другого московского ЖК "Рублевская Ривьера". По данным следствия, в 2008-2009 годах Сергей Полонский совместно с другими фигурантами дела похитил средства граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера" на 2,4 млрд рублей и 256,46 млн рублей соответственно. 13 августа 2013 года Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бизнесмена. В начале ноября 2013 года Генпрокуратура РФ направила в Камбоджу официальный запрос о выдаче Полонского. 11 ноября он был арестован в этой стране по запросу Интерпола, однако в середине января 2014 года отпущен на свободу. 25 апреля 2014 года Верховный суд Камбоджи отказал в экстрадиции Полонского в Россию. Однако в 2015 году он был депортирован в РФ, арестован и помещен в СИЗО "Матросская Тишина". В октябре 2016 года по требованию суда прокуратура переквалифицировала обвинение на более тяжкое - мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 33 УК РФ). 12 июля 2017 года Пресненский суд Москвы приговорил Сергея Полонского к пяти годам в колонии общего режима и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности по делу. Бизнесмен был освобожден из-под стражи в зале суда.

Дмитрий Безделов (2016)

5 апреля 2016 года власти Италии выдали России бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Дмитрия Безделова. 9 декабря 2013 года Следственный департамент МВД России вынес постановление о привлечении Безделова в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, он организовал хищение бюджетных средств в размере 490 млн рублей (первоначально называлась сумма 1 млрд 176 млн рублей), выделенных на реконструкцию ряда пунктов перехода границы. 26 октября 2014 года Дмитрий Безделов был задержан итальянской полицией в Риме. 2 октября 2015 года апелляционный суд Рима удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о его экстрадиции в Россию. Помимо мошенничества ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием служебного положения"). В январе 2017 года уголовные дела в отношении Безделова и его предполагаемых сообщников были объединены в одно производство. 29 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал Дмитрия Безделова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в 1 млн рублей и запретил занимать государственные должности в течение трех лет. Обвинение в организации преступного сообщества было снято. В июле 2019 года Следственный департамент МВД предъявил бывшему чиновнику новые обвинения в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы. 20 ноября 2020 года Тушинский суд Москвы путем частичного сложения наказаний окончательно приговорил Дмитрия Безделова к 10 годам лишения свободы. Таким образом срок его нахождения под стражей был увеличен на один год.

Андрей Черняков (2017)

22 ноября 2017 года из Польши в Россию был экстрадирован бывший глава строительной компании "НПО "Космос" Андрей Черняков. В РФ ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 159.1 ("Мошенничество в сфере кредитования") и ч. 2 ст. 145.1 ("Невыплата заработной платы") УК РФ. По данным следствия, в 2011-2012 годах Черняков похитил 14 млрд рублей, полученные в кредит от "Банка Москвы" (ныне присоединен к банку "ВТБ") на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта по строительству Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Кроме того, в 2011 году предприниматель заключил контракт на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России. Черняков получил более 28 млн рублей, при этом не завершил строительство и подделал акты о приемке выполненных работ. Кроме того, следствие вменило бизнесмену хищение со счетов НПО "Космос" более 2,8 млрд рублей, а также невыплату в полном объеме заработной платы работникам в 2013-2014 годах. Общая сумма долга по ней превысила 182 млн рублей. В 2014 году бизнесмен выехал в Германию, где имел вид на жительство, и был объявлен российскими правоохранителями в международный розыск по линии Интерпола. В 2016-2017 годах представители ВТБ добились ареста и реализации в свою пользу имущества и активов Андрея Чернякова в Великобритании, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах. В октябре 2017 года Высокий суд Лондона заочно приговорил Чернякова к двум годам заключения за сокрытие информации о своих активах и также объявил в розыск. В декабре 2017 года он был задержан польскими пограничниками в варшавском аэропорту. 22 октября 2019 года Окружной суд Варшавы вынес окончательное решение об экстрадиции Чернякова в Россию. В России было арестовано его имущество на сумму 365 млн рублей. 22 мая 2020 года Андрей Черняков был освобожден из СИЗО из-за истечения срока давности его уголовного дела. В августе 2020 года по аналогичному основанию было прекращено дело о невыплате зарплаты.

Алексей Кузнецов (2019)

3 января 2019 года из Франции в Россию был экстрадирован бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. По данным российского следствия, с 2005 по 2008 год организованная группа под руководством экс-министра мошенническим путем похитила средства региональных предприятий Московской области на сумму более 14 млрд рублей. В июле 2008 года Кузнецов вышел отставку и уехал в США. Позднее выяснилось, что чиновник имел двойное гражданство - России и США, что запрещено федеральным законом о госслужбе. 14 июля 2011 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Кузнецова по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160) и легализации денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем (ч. 3 ст. 174.1). 5 июля 2013 года экс-министр был задержан французской полицией по запросу российских правоохранительных органов на курорте Сан-Тропе на Лазурном берегу Франции. Дело о его выдаче рассматривалось апелляционными судами Франции более пяти лет. 16 декабря 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Кузнецова к 14 годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, постановив взыскать с экс-министра финансов более 14,3 млрд рублей. 30 июня 2020 года Мосгорсуд сократил срок наказания Кузнецову на четыре месяца - до 13 лет и 8 месяцев.