Биография руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 марта 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александра Трембицкого, который ранее занимал должность замглавы службы. Трембицкий сменил Алексея Алешина, который возглавлял Ростехнадзор с 2014 года. Редакция ТАСС подготовила биографию нового руководителя ведомства.

Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в г. Усть-Лабинске Краснодарского края.

В 1987 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. Позднее прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете по программе "Экологический менеджмент и аудит".

С 2002 года работал в администрации Краснодарского края. Был начальником отдела контроля и сопровождения процедур финансового оздоровления и банкротства в Департаменте по финансам, бюджету и контролю, первым заместителем руководителя Департамента по транспорту и связи. В 2006-2010 годах возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края.

С марта 2010 года по октябрь 2012 года руководил Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 24 октября 2012 года был заместителем руководителя Ростехнадзора.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 5 млн 767 тыс. рублей, супруги - 8 млн рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2013).

Отмечен двумя благодарностями правительства РФ (2012, 2015).

Женат. Сын - Александр Трембицкий (род. 1987), с сентября 2020 года занимает должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.