Итоги деятельности Сергея Морозова на посту губернатора Ульяновской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил врио главы региона сенатора Алексея Русских. Ранее Сергей Морозов сообщил, что намерен баллотироваться в Государственную думу РФ на выборах в сентябре 2021 года.

Сергей Морозов возглавлял Ульяновскую область 16 лет, что является абсолютным рекордом среди действующих российских губернаторов. О некоторых итогах его работы в должности главы региона в 2005-2021 годах - в материале ТАСС.

Экономические показатели

За время нахождения Сергея Морозова в должности губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Ульяновской области, по данным Росстата, вырос в 5,2 раза - с 80 млрд 584 млн рублей в 2005 году до 420 млрд 318 млн в 2019 году (данные за 2020 год не опубликованы). По этому показателю в 2005 году область занимала 48-е место среди субъектов РФ, в 2019 году - 52-е. ВРП на душу населения за тот же период вырос в 5,7 раза: с 59 тыс. 805 рублей до 340 тыс. 581 рубля (56-е место в 2005 году, 60-е - в 2019).

В 2005 году бюджет Ульяновской области был исполнен с профицитом в 668 млн рублей. Доходы равнялись 14 млрд 18 млн рублей (57-е место), расходы - 13 млрд 350 млн рублей (60-е место). В 2020 году региональный бюджет был исполнен с дефицитом в 9 млрд 72 млн рублей. Доходы выросли в 5,8 раза по сравнению с 2005 года - до 81 млрд 131 млн рублей (57-е место), расходы увеличились в 6,8 раза - до 90 млрд 203 млн рублей (51-е место).

В бюджете области на 2021 год запланирован дефицит в размере 6 млрд 722 млн рублей. Доходы, как ожидается, снизятся на 15% по сравнению с 2020 года - до 68 млрд 959 млн рублей, расходы сократятся на 16,1% - до 75 млрд 681 млн рублей.

Социальная сфера

Численность населения Ульяновской области за 16 лет снизилась на 9,77% - с 1 млн 351 тыс. человек на 1 января 2005 года (36-е место) до 1 млн 219 тыс. на аналогичную дату 2021 года (40-е место).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 2,33% - с 8,6 человека в 2005 году до 8,4 в 2020 году. По этому показателю в 2005 году регион занимал 72-73-е места с Курской областью, в 2020 году делил 63-64-е позиции с Кировской областью. Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 0,59% - с 16,9 человека в 2005 году (регион занимал 38-40-е места с Саратовской областью и Алтайским краем) до 16,8 в 2020 году (19-е место).

Уровень безработицы сократился на 2,8 процентного пункта - с 7,7% в 2005 году (регион делил 42-44-е позиции с Сахалинской и Смоленской областями) до 4,9% в 2020 году (63-65-е места с Курской и Белгородской областями).

Размер среднемесячной заработной платы вырос в 6,1 раза по сравнению с 2005 годом (5 тыс. 344 рубля, 69-е место) и составил в 2020 году 32 тыс. 653 рубля (65-е место в рейтинге российских регионов). Среднемесячная пенсия за тот же период также увеличилась в 6,1 раза - с 2 тыс. 367 рублей в 2005 году до 14 тыс. 534 рублей в 2020 году. При этом Ульяновская область ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 63-го места на 65-е.