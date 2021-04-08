Путин принял отставку главы Ульяновской области Морозова. Врио назначен сенатор Русских

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских.
Текст указа главы государства приводит пресс-служба Кремля.
"Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию, - говорится в указе. - Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области".
Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2006 года.
В четверг он сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой об отставке, пояснив, что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы.