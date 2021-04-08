Путин принял отставку главы Ульяновской области Морозова. Врио назначен сенатор Русских

Текст указа главы государства приводит пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию, - говорится в указе. - Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области".

Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2006 года.

В четверг он сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой об отставке, пояснив, что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы.