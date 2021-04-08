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Отставки и назначения
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Путин принял отставку главы Ульяновской области Морозова. Врио назначен сенатор Русских

Сергей Морозов возглавлял регион с 2006 года
Президент России Владимир Путин в Кремле во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с Алексеем Русских Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин в Кремле во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с Алексеем Русских
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских.

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Текст указа главы государства приводит пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию, - говорится в указе. - Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области".

Морозов возглавлял Ульяновскую область с 2006 года.

В четверг он сообщил, что обратился к президенту РФ с просьбой об отставке, пояснив, что принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМорозов, Сергей ИвановичРоссияОтставки и назначенияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
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