Кто из глав регионов дольше всех находится на своем посту

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который возглавлял регион свыше 16 лет (рекорд среди действующих российских губернаторов). О том, кто из глав субъектов РФ в настоящее время дольше всех занимает свой пост - в материале ТАСС.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики (14 лет, 1 месяц)

Рамзан Кадыров (род. 1976), уроженец Курчалоевского района Чечни, сын первого президента республики Ахмата Кадырова. Выпускник Гудермесского филиала махачкалинского Института финансов и права (2004, 2005), доктор экономических наук (2011). Герой РФ (2004), генерал-майор (2020). В 1990-е годы был заместителем начальника охраны своего отца, помощником муфтия. Во время первой чеченской кампании вместе с Ахматом Кадыровым воевал на стороне сепаратистов, впоследствии, как и отец, отказался поддерживать боевиков. В 2000-2004 годах фактически возглавлял службу безопасности Ахмата Кадырова, отвечал за проведение спецопераций, вел переговоры о переходе боевиков на сторону федеральных сил. Пережил несколько покушений, был контужен. 10 мая 2004 года, на следующий день после гибели Кадырова-старшего в результате теракта, занял пост первого вице-премьера республики. В 2005 году возглавил правительство Чечни. 15 февраля 2007 года был назначен врио президента республики, а 2 марта того же года парламент утвердил его на посту главы Чечни. 5 апреля 2007 года он официально вступил в должность. Первыми указами нового президента стали документы, направленные на борьбу с терроризмом. В 2009 году на территории Чечни был отменен режим контртеррористической операции, действовавший десять лет. 5 марта 2011 года Рамзан Кадыров был утвержден в должности главы республики на очередной срок чеченским парламентом. 25 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио руководителя региона в связи с истечением срока полномочий. 18 сентября 2016 года Рамзан Кадыров одержал победу на прямых выборах с результатом 97,94% голосов избирателей (абсолютный рекорд по количеству голосов, полученных на выборах глав регионов с 2000 года). Руководит республикой 5 167 дней.

Роман Копин, губернатор Чукотского АО (12 лет, 9 месяцев)

Роман Копин (род. 1974, Кострома) окончил Волго-Вятскую академию госслужбы (1996), Финансовую академию при правительстве РФ (2008). В 1990-х годах работал в Костромской таможне, в региональном филиале банка "СБС-агро". В 1999 году стал советником губернатора Чукотского автономного округа. В 2001 году был избран главой Чаунского района Чукотки, в 2003 году - руководителем Билибинского района. В 2008 году занял должность вице-губернатора, начальника департамента промышленной и сельскохозяйственной политики округа. 3 июля 2008 года указом президента РФ Роман Копин был назначен врио главы Чукотского АО, 13 июля того же года утвержден на посту губернатора региональным парламентом, 24 июля официально вступил в должность. 23 июля 2013 года в связи с истечением срока полномочий указом президента был назначен врио губернатора Чукотского АО. Впоследствии избирался руководителем региона на прямых выборах 8 сентября 2013 года (79,84%) и 9 сентября 2018 года (57,83%). Занимает пост 4 663 дня.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского АО - Югры (11 лет, 1 месяц)

Наталья Комарова (род. 1955, Псковская область) после окончания горно-металлургического института в Коммунарске (Украина; 1978) долгое время работала на Крайнем Севере. Возглавляла администрацию Нового Уренгоя (1994-2000), была первым вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (2000-2001). Одновременно занималась преподавательской деятельностью в Ямальском нефтегазовом институте (филиале) Тюменского государственного нефтегазового университета. В 2001-2010 годах была депутатом Госдумы РФ III-V созывов от Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2003-2010 годах возглавляла парламентский комитет по природным ресурсам и природопользованию (с 2007 года - по природным ресурсам, природопользованию и экологии). 15 февраля 2010 года по представлению президента РФ утверждена региональным парламентом на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, вступила в должность 1 марта того же года. Стала третьей в России женщиной - главой субъекта Федерации после руководителей Корякского автономного округа Валентины Броневич (1996-2000) и Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко (2003-2010). 27 февраля 2015 года в связи с истечением срока полномочий Наталья Комарова была назначена врио руководителя региона. В дальнейшем избиралась главой ХМАО депутатами окружного парламента: 13 сентября 2015 года и 13 сентября 2020 года. Возглавляет Ханты-Мансийский АО 4 057 дней.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан (11 лет)

Рустам Минниханов (род. 1957), уроженец Рыбно-Слободского района Татарстана. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1978), Заочный институт советской торговли (1986). Доктор экономических наук (2001). В 1978-1985 годах работал на предприятиях Сабинского района Татарстана. Затем был председателем правления Арского райисполкома (1990-1992), первым заместителем главы администрации Арского района (1992-1993), главой администрации Высокогорского района республики (1993-1996). В 1996-1998 годах - министр финансов, в 1998-2010 годах - премьер-министр Республики Татарстан. После отставки первого президента республики Минтимера Шаймиева, который занимал этот пост более 18 лет, кандидатура Рустама Минниханова 27 января 2010 года была внесена на рассмотрение Госсовета Татарстана президентом РФ Дмитрием Медведевым. 4 февраля 2010 года Минниханов был утвержден на посту, 25 марта вступил в должность. 24 марта 2015 года в связи с истечением срока полномочий был назначен врио руководителя республики. Переизбирался на пост 13 сентября 2015 года (94,40%) и 13 сентября 2020 года (83,27%). Возглавляет Татарстан 4 033 дня.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области (10 лет, 9 месяцев)

Василий Голубев (род. 1957, Ростовская область) окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе (1980), Российскую академию государственной службы при президенте РФ (1997). Доктор экономических наук (2002). После окончания института по распределению был направлен в город Видное Ленинского района Московской области: работал на грузовом автопредприятии, был вторым секретарем Ленинского райкома КПСС. В 1990 году избран председателем горсовета города Видное. В 1991-1999 годах возглавлял администрацию Ленинского района Подмосковья. В 1999 году занял должность вице-губернатора Московской области, в 2000 году - первого заместителя председателя правительства региона. В 2003 и 2008 годах избирался главой Ленинского района области. 21 мая 2010 года заксобрание Ростовской области наделило его полномочиями губернатора региона по представлению главы государства, 14 июня того же года Василий Голубев официально вступил в должность. 8 июня 2015 года указом президента РФ был назначен врио руководителя региона. Дважды избирался губернатором Ростовской области на прямых выборах: 13 сентября 2015 года (78,21%) и 13 сентября 2020 года (65,53%). Занимает должность главы региона 3 952 дня.