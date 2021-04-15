Как США вводили санкции против России в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 апреля 2021 года Минфин США включил 16 организаций и 16 физических лиц из РФ, которые, по мнению американских властей, стоят за взломом программного обеспечения компании SolarWinds и атакой на сети ряда американских министерств, а также вмешивались в президентские выборы в США 2020 году. ТАСС подготовил материал о санкциях, ранее вводившихся Вашингтоном в отношении российских лиц и организаций под подобными предлогами.

Обвинения в кибератаках и во вмешательстве в выборы 2016 года

В 2016 году администрация демократа Барака Обамы обвинила РФ в организации хакерских атак с целью дискредитации кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступавшей на президентских выборах 2016 года против республиканца Дональда Трампа. Поводом к применению санкционных мер стал доклад Национальной разведки, обнародованный в октябре 2016 года, в котором утверждалось, что хакерские атаки были проведены под руководством правительства РФ с целью "подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США". В 2017 и 2018 годах, уже при президенте Трампе, в адрес России звучали обвинения в распространении через соцсети информации политического характера с целью повлиять на американское общество перед выборами 2016 года. Доказательств в пользу таких версий предоставлено не было.

Следствием этих обвинений стало введение ограничений, предусматривавших замораживание активов фигурантов черного списка, а также практически всех сделок с ними или связанными с ними компаниями или организациями и запрет на кредитование и инвестирование. Основанием для их применения стали президентские указы, подписанные Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

Первые санкции были объявлены 29 декабря 2016 года. Тогда из страны были высланы 35 российских дипломатов, был наложен арест на два дипломатических объекта РФ в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. В санкционный список были включены шесть человек и пять организаций, в том числе Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и Федеральная служба безопасности (ФСБ; в феврале 2017 года меры в отношении ФСБ были уточнены; американским компаниям, осуществляющим поставки различных электронных товаров и продуктов информационных технологий, были разрешены сделки на сумму, не превышающую $5 тыс. в год).

Затем Министерство финансов США неоднократно расширяло санкционные списки. Под действие санкций подпали петербургская организация "Агентство интернет-исследований", информационное агентство Невские новости, интернет-издание "Федеральное агентство новостей", Федеральное бизнес-агентство (ФБА) "Экономика сегодня" и англоязычный портал USA Really. Минюст США называет их членами медиагруппы "Проект Лахта" (Project Lakhta), которую ведомство характеризует как "финансируемую олигархом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями операцию по вмешательству в выборы". Кроме того, Минюст США потребовал от американского филиала российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Обвинения во вмешательстве в выборы 2020 года

В феврале 2020 года представители американской разведки заявили, что Россия начала вмешательство в президентские выборы 2020 года. В частности, они утверждали, что РФ вмешивается как в праймериз Демократической партии, так и в общий ход выборов, "надеясь посеять хаос и раздор". Кроме того, российские спецслужбы якобы пытались принудить граждан США распространять дезинформацию и обходить механизмы социальных сетей, направленные на борьбу с фейк-ньюс. Однако никаких доказательств вмешательства представлено не было.

16 марта 2021 года был обнародован доклад управления директора Национальной разведки США. По мнению авторов доклада, российские власти с санкции президента РФ Владимира Путина организовали кампанию, направленную на "очернение" кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и поддержку его соперника республиканца Дональда Трампа, а также "на подрыв доверия к выборам в целом и обострение социально-политических разногласий в США".

Реакция России

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин еще 27 октября 2016 года, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией". Впоследствии он не раз повторял, что "это домыслы, повод для того, чтобы испортить российско-американские отношения".

В марте 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что публикация доклада Национальной разведки США является "поводом для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях в отношении нашей страны". "Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным, он абсолютно безосновательный и бездоказательный", - заявил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" 17 марта 2021 года назвала доклад американских спецслужб о "вмешательстве" России в выборы "оправданием для их существования".