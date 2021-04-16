Хронология инцидентов со стрельбой в США в 2021 году, приведших к гибели людей

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 апреля 2021 года в Индианаполисе (штат Индиана) восемь человек стали жертвами стрельбы, устроенной злоумышленником на объекте почтовой компании FedEx. По данным полиции, еще семеро пострадавших доставлены в больницы. Отмечается, что преступник покончил с собой.

Хронология случаев массовых убийств в США с применением огнестрельного оружия, жертвами которых становились пять и более человек - в материале ТАСС. С начала текущего года таких случаев зафиксировано не менее восьми (с учетом инцидента 15 апреля 2021 года).

9 января 2021 года в Чикаго и Эванстоне (штат Иллинойс) 31-летний Джейсон Найтенгейл застрелил пять человек и ранил еще двоих, включая заложницу, которую он захватил в ресторане. В ходе операции по освобождению женщины преступник был убит полицией.

24 января в Индианаполисе в результате стрельбы в жилом доме погибли шесть человек, включая беременную женщину и ее нерожденного ребенка. На следующий день правоохранители арестовали несовершеннолетнего подозреваемого в совершении преступления.

2 февраля в городе Маскоджи (штат Оклахома) в жилом доме были застрелены шесть человек - пятеро детей и мужчина. Также в критическом состоянии была госпитализирована женщина. Обвинения в убийстве предъявлены задержанному вскоре 25-летнему Джаррону Диджону Приджеону - младшему брату застреленного мужчины.

16 марта в Атланте и его окрестностях (штат Джорджия) 21-летний американец Аарон Лонг совершил нападения со стрельбой на три массажных салона. В результате погибли восемь человек, один пострадал. Шесть из восьми погибших были выходцами из стран Азии. Лонг был задержан, он признал вину. По его словам, расовая принадлежность погибших не была причиной стрельбы. Аарону Лонгу предъявлены обвинения в убийстве по восьми пунктам. Кроме того, ему инкриминируется нападение при отягчающих обстоятельствах.

22 марта в Боулдере (штат Колорадо) 21-летний американец Ахмад Алисса открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов. В результате погибли десять человек, в том числе полицейский. Стрелявший был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве по 10 пунктам. Адвокаты обвиняемого заявили в суде, что их клиент страдает от психического расстройства.

5 апреля в городе Аллен (штат Техас) были обнаружены тела шести членов одной семьи с огнестрельными ранениями. 9 апреля представители полиции сообщили, что два брата решили ликвидировать членов семьи и совершить совместное самоубийство.

7 апреля в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) злоумышленник открыл стрельбу, в результате чего были убиты пять человек - пожилая пара, их внуки, а также мужчина, работавший у них по дому. По данным местных властей, стрелявшим оказался бывший профессиональный игрок в американский футбол - 32-летний Филлип Адамс. Его тело обнаружили в доме, расположенном неподалеку от места преступления. Предположительно, подозреваемый покончил с собой.