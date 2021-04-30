Случаи гибели детей в России в ДТП при организованных перевозках

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 апреля 2021 года в Ставропольском крае на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и микроавтобуса, который перевозил группу детей из Волгограда в Черкесск. В результате, по последним данным, пять детей погибли, еще 19 человек пострадали.

ТАСС составил хронологию случаев гибели детей в России в авариях автобусов и микроавтобусов, осуществлявших организованные детские перевозки. C начала 2010 года сообщалось по меньшей мере о восьми таких случаях (с учетом ДТП 30 апреля 2021 года).

24 июня 2010 года на окраине Омска, в районе пересечения Красноярского тракта и проспекта Губкина, водитель грузовика "Камаз" выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом, который двигался в составе колонны, перевозившей детей - воспитанников спортивного клуба "Сибирский Нефтяник" в летний лагерь "Стрельниково". В результате ДТП погибли три человека - двое взрослых и ребенок, еще 16 детей пострадали.

29 октября 2011 года в Саратове, на улице Усть-Курдюмская, в микроавтобус Hyundai, перевозивший 16 шестиклассников из Балакова (Саратовская область), врезался бензовоз "Камаз", водитель которого пытался избежать столкновения с двумя легковым машинами ВАЗ. В результате аварии двое детей скончались на месте, 14 получили ранения.

13 мая 2012 года на 4-м км автодороги "Обход - пос. Иноземцево" под Пятигорском (Ставропольский край) столкнулись автобусы ПАЗ и MAN. Автобус ПАЗ перевозил детский ансамбль "Арабеск" школы искусств из города Тырныауз (Кабардино-Балкария) на конкурс в Железноводск (Ставропольский край). На участке, где проходили дорожные работы, ПАЗ сбросил скорость, после чего в него врезался идущий следом автобус МАN. От удара ПАЗ опрокинулся в кювет. В результате погибли двое детей и двое взрослых сопровождающих. 15 человек, в основном дети, получили ранения.

11 апреля 2015 года на объездной дороге г. Пикалево (Бокситогорский район Ленинградской облсти) микроавтобус Mercedes-Benz, в котором ехала спортивная команда детского дома из деревни Анисимово, столкнулся с грузовиком Scania. В микроавтобусе находились 13 человек - двое взрослых и 11 детей в возрасте 14-16 лет, команда направлялась на фестиваль "Спортивная весна-2015" в Кировск. Водитель микроавтобуса и двое детей погибли до прибытия спасателей, девять воспитанников детдома были госпитализированы. 28 апреля один из пострадавших умер от полученных травм в больнице.

21 мая 2015 года на объездной дороге в 11 км от поселка Новоликеево (Кстовский район Нижегородской области) микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший из Казани детей на соревнования по карате в Санкт-Петербург, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате погибли три пассажира автобуса, в том числе 12-летняя девочка, водитель-дублер и президент федерации карате Татарстана Искандер Шагин. Пострадали 17 человек, из них десять детей.

4 декабря 2016 года на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск пассажирский автобус, следовавший в Ханты-Мансийск из Нефтеюганска, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, выехавшим на полосу встречного движения, после чего также вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Автобус перевозил воспитанников и тренеров спортшколы "Сибиряк". В результате ДТП погибли 12 человек, в том числе десять детей. Травмы разной степени тяжести получили еще 19 человек, из них 16 детей. 6 февраля 2018 года Ханты-Мансийский районный суд приговорил директора школы "Сибиряк" Ирину Тарасову к 11 месяцам исправительных работ, водителя автобуса Марата Зайнуллина - к году и пяти месяцам в колонии общего режима, представителя осуществлявшего перевозки ИП Александра Сидорука - к году и трем месяцам в колонии общего режима, водителя грузовика Volvo Раиля Саитханова - к шести годам и девяти месяцам в колонии общего режима.

3 февраля 2019 года на автодороге Калуга - Вязьма автобус MAN, в котором находились 45 человек, в том числе 31 ребенок, опрокинулся в кювет близ села Извеково (Бабынинский район Калужской области). В результате ДТП погибли семь человек, из них трое детей. За медицинской помощью обратились 38 человек, восемь детей были госпитализированы. Дети ехали в Калугу на танцевальный конкурс. В рамках возбужденного после ДТП уголовного дела о нарушении правил дорожного движения был задержан водитель автобуса - Игорь Кравцов, 46-летний житель города Ярцево Смоленской области. В июне 2019 года суд признал его виновным в ДТП и приговорил к четырем годам колонии-поселения и на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.