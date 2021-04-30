Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

На дороге Астрахань - Ставрополь недалеко от населенного пункта Ямки столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший группу детей из Волгограда в Черкесск, и грузовик "Камаз".

По предварительным данным, всего пострадали 19 человек, пятеро погибли. По данным источника, детям от 12 до 14 лет.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил о гибели пятерых человек и девяти госпитализированных.

В свою очередь, в больнице Грачевского района сообщили о четверых погибших. Пострадали 16 человек, шестеро находятся в реанимации.

В ДТП попали воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва.

В микроавтобусе, по информации прокуратуры, находились 18 детей.

Для пострадавших подготовили пункт временного размещения.

К ДТП могла привести попытка водителя отечественной легковушки обогнать грузовик, сообщили в ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело.

Для работы с родственниками пострадавших организована горячая линия: +7 (8442) 23-02-82, +7 (8442) 23-02-73.