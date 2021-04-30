{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае
ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

© ГИБДД России/ТАСС

На дороге Астрахань - Ставрополь недалеко от населенного пункта Ямки столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший группу детей из Волгограда в Черкесск, и грузовик "Камаз".

  • По предварительным данным, всего пострадали 19 человек, пятеро погибли. По данным источника, детям от 12 до 14 лет.
  • Губернатор края Владимир Владимиров сообщил о гибели пятерых человек и девяти госпитализированных.
  • В свою очередь, в больнице Грачевского района сообщили о четверых погибших. Пострадали 16 человек, шестеро находятся в реанимации.
  • В ДТП попали воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва.
  • В микроавтобусе, по информации прокуратуры, находились 18 детей.
  • Для пострадавших подготовили пункт временного размещения.
  • К ДТП могла привести попытка водителя отечественной легковушки обогнать грузовик, сообщили в ГИБДД.
  • Возбуждено уголовное дело.
  • Для работы с родственниками пострадавших организована горячая линия: +7 (8442) 23-02-82, +7 (8442) 23-02-73.
Теги
РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
В ГИБДД России назвали причину ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети
По данным ведомства, происшествие могло случиться из-за нарушения ПДД третьей машиной
Читать полностью