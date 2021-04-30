Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

На дороге Астрахань - Ставрополь недалеко от населенного пункта Ямки столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший группу детей из Волгограда в Черкесск, и грузовик "Камаз".
- По предварительным данным, всего пострадали 19 человек, пятеро погибли. По данным источника, детям от 12 до 14 лет.
- Губернатор края Владимир Владимиров сообщил о гибели пятерых человек и девяти госпитализированных.
- В свою очередь, в больнице Грачевского района сообщили о четверых погибших. Пострадали 16 человек, шестеро находятся в реанимации.
- В ДТП попали воспитанники волгоградской школы олимпийского резерва.
- В микроавтобусе, по информации прокуратуры, находились 18 детей.
- Для пострадавших подготовили пункт временного размещения.
- К ДТП могла привести попытка водителя отечественной легковушки обогнать грузовик, сообщили в ГИБДД.
- Возбуждено уголовное дело.
- Для работы с родственниками пострадавших организована горячая линия: +7 (8442) 23-02-82, +7 (8442) 23-02-73.