На место ДТП на Ставрополье, где погибли пять детей, вылетел замначальника ГИБДД России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Замначальника российской Госавтоинспекции Олег Понарьин вылетает на место ДТП на Ставрополье, где погибли пять детей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ГИБДД России.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

"По решению руководства МВД России на место дорожно-транспортного происшествия в Ставропольский край для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств произошедшего вылетел заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Евгеньевич Понарьин", - сказали в ведомстве.

ДТП с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло недалеко от населенного пункта Ямки во второй половине дня пятницы. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров, в результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек. Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 детей, они ехали на соревнования по баскетболу.

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