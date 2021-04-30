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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

На место ДТП на Ставрополье, где погибли пять детей, вылетел замначальника ГИБДД России

Генерал-майор полиции Олег Понарьин окажет помощь следственно-оперативной группе в установлении причин и обстоятельств произошедшего
Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Замначальника российской Госавтоинспекции Олег Понарьин вылетает на место ДТП на Ставрополье, где погибли пять детей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ГИБДД России.

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"По решению руководства МВД России на место дорожно-транспортного происшествия в Ставропольский край для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств произошедшего вылетел заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Евгеньевич Понарьин", - сказали в ведомстве.

ДТП с участием грузовика "Камаз" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло недалеко от населенного пункта Ямки во второй половине дня пятницы. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров, в результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек. Всего в момент аварии в микроавтобусе находились 18 детей, они ехали на соревнования по баскетболу.

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Теги
РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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