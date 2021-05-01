Власти Волгоградской области направят семьям погибших на Ставрополье детей по 1 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области окажут единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгоград. Семьям погибших детей направят по 1 млн рублей, заявил губернатор региона Андрей Бочаров на оперативном совещании в субботу.

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"В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь. Семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей - по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей. При необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.

Властям Волгограда поручено предусмотреть дополнительные меры поддержки семей погибших и пострадавших. Профильному комитету совместно с администрацией города Волгограда - провести проверку законности организации выезда детей на соревнования и представить результаты проверки для принятия дальнейшего решения, уточнил Бочаров.

Организовано взаимодействие с родственниками погибших и пострадавших жителей Волгоградской области, им оказывается всесторонняя психологическая и социальная помощь. Власти осуществят доставку родственников пострадавших детей в Ставропольский край, добавил губернатор, выразив от имени жителей региона глубокие соболезнования всем семьям погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

В случае необходимости и при наличии медпоказаний для транспортировки детей будет организован их перевод в профильные московские клиники. Проводятся постоянные консультации с Министерством здравоохранения РФ и ведущими специалистами профильных клиник Минздрава России, уточнили в пресс-службе областной администрации.

"В настоящее время в числе пострадавших 13 человек, из них девять детей. Три жителя Волгоградской области, в том числе один ребенок, госпитализированы в Грачевскую ЦРБ Ставропольского края, по данным врачей, их жизни ничего не угрожает. Девять жителей региона, среди которых восемь детей, эвакуированы в Ставрополь, из них трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, двое детей - в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней степени тяжести. Еще один человек находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе.