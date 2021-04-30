Минздрав взял под контроль оказание медпомощи пострадавшим в ДТП на Ставрополье

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минздрав России взял под контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ставропольском крае.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

На эту тему

Об этом сообщил в пятницу журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По поручению министра [здравоохранения Российской Федерации] Михаила Мурашко Минздрав России взял под контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае", - сказал он.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Ямки во второй половине дня пятницы. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров, в результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек.