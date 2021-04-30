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ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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Минздрав взял под контроль оказание медпомощи пострадавшим в ДТП на Ставрополье

В аварии погибли пять детей, еще девять человек госпитализированы
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минздрав России взял под контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Ставропольском крае.

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Об этом сообщил в пятницу журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По поручению министра [здравоохранения Российской Федерации] Михаила Мурашко Минздрав России взял под контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в крупном ДТП в Ставропольском крае", - сказал он.

ДТП произошло недалеко от населенного пункта Ямки во второй половине дня пятницы. Как уточнил губернатор края Владимир Владимиров, в результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
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