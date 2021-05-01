В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП в Ставрополье детям

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Власти Волгоградской области объявили 3 мая днем траура по погибшим в ДТП в Ставрополье воспитанницам спортивной детской школы олимпийского резерва №2 Волгограда, сообщила в субботу пресс-служба областной администрации.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

В Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань - Ставрополь в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, погибли пятеро детей.

"В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение об объявлении 3 мая на территории Волгоградской области траура", - говорится в сообщении.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. В результате столкновения погибли пять детей, госпитализированы девять человек. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковушкой грузовика, который во время торможения опрокинулся на микроавтобус. В связи с аварией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").