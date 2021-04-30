Власти заявили, что компания, перевозившая попавших в ДТП на Ставрополье, имеет лицензию

ВОЛГОГРАД, 30 апреля. /ТАСС/. Компания, которая занималась перевозкой на соревнования воспитанников спортшколы олимпийского резерва № 2 города Волгограда, попавших в ДТП на Ставрополье, имеет соответствующую лицензию. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

Микроавтобус с детской спортивной командой и грузовик столкнулись в пятницу недалеко от населенного пункта Ямки в Ставропольском крае. По последним данным властей, погибли пятеро детей, девять человек госпитализированы.

"Организацией направления команды на соревнования полностью занималась школа олимпийского резерва, Волгоградская областная федерация баскетбола организацией не занималась. Как уточнили в спортшколе, компания, название которой уточняется, перевозившая детей, оснащена всем необходимым для этого. Она имеет соответствующую лицензию", - сказали в пресс-службе, пояснив, что спортшкола сотрудничает с ней на постоянной основе.

Заявка от команды для участия в межрегиональном турнире по баскетболу среди девушек 2008 года рождения и моложе, посвященном годовщине возрождения черкесского народа, была направлена организаторам в рабочем порядке еще 15 апреля, добавили в пресс-службе спорткомитета.

Следственный комитет возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 5 ст. 264 ("Нарушение правил дорожного движения") и ч. 3 ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Группу на месте происшествия возглавил и. о. руководителя краевого следственного управления Олег Сидоров.

В новость внесена правка (21:00 мск) - передается с исправлением источника информации в первом и четвертом абзацах.