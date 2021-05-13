История военных операций Израиля против ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля с 11 мая проводит в секторе Газа антитеррористическую операцию "Страж стен". Ее начали в связи с обострением израильско-палестинского конфликта и ракетным обстрелом израильской территории палестинскими боевиками.

О военных операциях Израиля против организации ХАМАС, которая контролирует этот сектор с 2006 года, — в материале ТАСС.

О секторе Газа

Сектор Газа — территория на восточном побережье Средиземного моря площадью 363 кв. км. В соответствии с Планом ООН от 1947 года по разделу Палестины на арабскую и еврейскую части она наряду с Западным берегом реки Иордан должна была войти в состав Палестинского арабского государства. Но в результате войны, начавшейся сразу после образования Израиля в 1948 году, сектор Газа был оккупирован Египтом, а в 1967 году в ходе Шестидневной войны — Израилем.

В 1993-1995 годах израильтяне и палестинцы заключили ряд соглашений (известны как соглашения Осло), в соответствии с которыми на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вводилось самоуправление — была учреждена Палестинская национальная администрация. В 2005 году в рамках плана "одностороннего размежевания" премьер-министра Израиля Ариэля Шарона с территории сектора Газа (и некоторых районов Западного берега) были эвакуированы еврейские поселения и выведена израильская армии.

После их ухода в Газе укрепилась власть радикальной исламистской палестинской организации ХАМАС (Исламское движение сопротивления, основано в 1987 году; признается террористической Израилем, США и другими западными странами), которая не признает соглашения Осло 1993-1995 годов по урегулированию израильско-палестинского конфликта и декларируют целью уничтожение Израиля.

Операция "Летние дожди"

Первая после оккупации крупная военная операция Израиля в секторе Газа — "Летние дожди" — проводилась с 28 июня по 1 ноября 2006 года.

Поводом к ней послужили события 25 июня, когда в результате нападения палестинцев на пост израильской армии в районе кибуца Керем-Шалом (приграничная зона с Египтом) были убиты двое военнослужащих и похищен израильский капрал Гилад Шалит.

Целью операции было освобождение Шалита.

В ней задействовали 3 тыс. израильских солдат, им противостояли около 9 тыс. боевиков.

За время военных действий, в которых участвовали наземные части при поддержке авиации и артиллерии, погибли, по данным палестинского минздрава, 400 палестинцев. Израильская сторона потеряла пять солдат и шесть мирных жителей.

Гилад Шалит был освобожден только в 2011 году в обмен на 1027 палестинских заключенных.

"Осенние тучи"

На севере сектора Газа 1-7 ноября 2006 года израильская армия провела операцию "Осенние тучи", которая стала продолжением операции "Летние дожди".

Цели операции — пресечение обстрелов палестинскими радикалами самодельными ракетами "Кассам" израильской территории, уничтожение или арест террористов, демонтаж инфраструктуры боевиков, перекрытие каналов контрабанды оружия.

Жертвами израильских наземных и воздушных рейдов стали 57 человек с палестинской стороны. Израильская сторона потеряла одного военнослужащего.

Операция завершилась достижением с палестинскими группировками соглашения о прекращении огня (однако впоследствии обстрелы израильской территории возобновились). Израиль вернул свои армейские подразделения из сектора Газа на исходные позиции.

"Жаркая зима"

29 февраля — 3 марта 2008 года в секторе Газа проводилась военная операция "Жаркая зима". За два дня накануне операции с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 60 ракет, что привело к гибели одного и ранению пяти израильтян.

Цель операции — уничтожение палестинских ракетных установок и ракет.

В операции принимали участие около 2 тыс. израильских военнослужащих при поддержке авиации и бронетехники.

Было убито 122 палестинца, израильская армия потеряла двух солдат, около 10 были ранены. После проведения операции обстрелы Израиля с палестинской территории продолжились.

"Литой свинец"

Операция "Литой свинец", которая проходила с 27 декабря 2008 по 18 января 2009 года, стала одной из самых масштабных операций в секторе Газа.

24 декабря 2008 года, после прекращения неформального перемирия с Израилем (заключено 19 июня), палестинцы выпустили по израильской территории более 80 ракет и минометных снарядов. В этот же день кабинет министров Израиля во главе с Эхудом Ольмертом принял решение о нанесении воздушных ударов по объектам палестинских боевиков с последующим проведением сухопутной операции.

Военные действия вели три регулярные израильские бригады численностью 6-8 тыс. человек и более 10 тыс. резервистов. Израильской армии противостояли 15 тыс. боевиков ХАМАС.

По информации палестинского Центрального бюро статистики, потери экономики сектора Газа составили около $2 млрд. Были полностью разрушены около 4 тыс. домов, повреждены порядка 11 тыс. зданий, где жили около 100 тыс. палестинцев.

По сведениям ООН, за три недели боевых действий в секторе Газа были убиты около 1,4 тыс. палестинцев, из которых более половины - мирные жители. По официальным данным, с израильской стороны погибли 10 солдат и три мирных жителя, около 120 получили ранения. В Израиле от ракетных обстрелов пострадали около 50 домов. Проведение операции обошлось израильской казне в $1-1,5 млрд. В ходе операции не удалось достичь полного прекращения ракетных обстрелов со стороны палестинских боевиков, но их интенсивность значительно снизилась.

"Облачный столп"

ВВС Израиля 14-21 ноября 2012 года провели в секторе Газа воздушную операцию "Облачный столп" (или "Защитный столп") в ответ на ракетные обстрелы своей территории.

Вооруженными силами Израиля были поражены порядка 1500 целей (в том числе командные и оперативные штабы радикальных группировок, подземные шахты для пуска ракет, военные и контрабандные туннели, склады оружия), ликвидированы до 30 боевиков из высшего командования. В свою очередь, из сектора Газа по Израилю было выпущено до 1,5 тыс. ракет, реактивных снарядов и минометных мин (большинство перехвачено израильской системой ПВО "Железный купол").

Со стороны Израиля погибли пять человек (все гражданские лица), со стороны Палестины погибли 166 человек, более 1,2 тыс. получили ранения.

Были разрушены полностью 200 домов и 42 нежилых помещения. Общая сумма ущерба, нанесенная сектору, составила свыше $1,2 млрд.

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня было достигнуто 21 ноября при посредничестве Египта и США.

"Рубеж обороны"