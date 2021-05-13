История военных операций Израиля против ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля с 11 мая проводит в секторе Газа антитеррористическую операцию "Страж стен". Ее начали в связи с обострением израильско-палестинского конфликта и ракетным обстрелом израильской территории палестинскими боевиками.
О военных операциях Израиля против организации ХАМАС, которая контролирует этот сектор с 2006 года, — в материале ТАСС.
О секторе Газа
- Сектор Газа — территория на восточном побережье Средиземного моря площадью 363 кв. км. В соответствии с Планом ООН от 1947 года по разделу Палестины на арабскую и еврейскую части она наряду с Западным берегом реки Иордан должна была войти в состав Палестинского арабского государства. Но в результате войны, начавшейся сразу после образования Израиля в 1948 году, сектор Газа был оккупирован Египтом, а в 1967 году в ходе Шестидневной войны — Израилем.
- В 1993-1995 годах израильтяне и палестинцы заключили ряд соглашений (известны как соглашения Осло), в соответствии с которыми на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вводилось самоуправление — была учреждена Палестинская национальная администрация. В 2005 году в рамках плана "одностороннего размежевания" премьер-министра Израиля Ариэля Шарона с территории сектора Газа (и некоторых районов Западного берега) были эвакуированы еврейские поселения и выведена израильская армии.
- После их ухода в Газе укрепилась власть радикальной исламистской палестинской организации ХАМАС (Исламское движение сопротивления, основано в 1987 году; признается террористической Израилем, США и другими западными странами), которая не признает соглашения Осло 1993-1995 годов по урегулированию израильско-палестинского конфликта и декларируют целью уничтожение Израиля.
Операция "Летние дожди"
- Первая после оккупации крупная военная операция Израиля в секторе Газа — "Летние дожди" — проводилась с 28 июня по 1 ноября 2006 года.
- Поводом к ней послужили события 25 июня, когда в результате нападения палестинцев на пост израильской армии в районе кибуца Керем-Шалом (приграничная зона с Египтом) были убиты двое военнослужащих и похищен израильский капрал Гилад Шалит.
- Целью операции было освобождение Шалита.
- В ней задействовали 3 тыс. израильских солдат, им противостояли около 9 тыс. боевиков.
- За время военных действий, в которых участвовали наземные части при поддержке авиации и артиллерии, погибли, по данным палестинского минздрава, 400 палестинцев. Израильская сторона потеряла пять солдат и шесть мирных жителей.
- Гилад Шалит был освобожден только в 2011 году в обмен на 1027 палестинских заключенных.
"Осенние тучи"
- На севере сектора Газа 1-7 ноября 2006 года израильская армия провела операцию "Осенние тучи", которая стала продолжением операции "Летние дожди".
- Цели операции — пресечение обстрелов палестинскими радикалами самодельными ракетами "Кассам" израильской территории, уничтожение или арест террористов, демонтаж инфраструктуры боевиков, перекрытие каналов контрабанды оружия.
- Жертвами израильских наземных и воздушных рейдов стали 57 человек с палестинской стороны. Израильская сторона потеряла одного военнослужащего.
- Операция завершилась достижением с палестинскими группировками соглашения о прекращении огня (однако впоследствии обстрелы израильской территории возобновились). Израиль вернул свои армейские подразделения из сектора Газа на исходные позиции.
"Жаркая зима"
- 29 февраля — 3 марта 2008 года в секторе Газа проводилась военная операция "Жаркая зима". За два дня накануне операции с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 60 ракет, что привело к гибели одного и ранению пяти израильтян.
- Цель операции — уничтожение палестинских ракетных установок и ракет.
- В операции принимали участие около 2 тыс. израильских военнослужащих при поддержке авиации и бронетехники.
- Было убито 122 палестинца, израильская армия потеряла двух солдат, около 10 были ранены. После проведения операции обстрелы Израиля с палестинской территории продолжились.
"Литой свинец"
- Операция "Литой свинец", которая проходила с 27 декабря 2008 по 18 января 2009 года, стала одной из самых масштабных операций в секторе Газа.
- 24 декабря 2008 года, после прекращения неформального перемирия с Израилем (заключено 19 июня), палестинцы выпустили по израильской территории более 80 ракет и минометных снарядов. В этот же день кабинет министров Израиля во главе с Эхудом Ольмертом принял решение о нанесении воздушных ударов по объектам палестинских боевиков с последующим проведением сухопутной операции.
- Военные действия вели три регулярные израильские бригады численностью 6-8 тыс. человек и более 10 тыс. резервистов. Израильской армии противостояли 15 тыс. боевиков ХАМАС.
- По информации палестинского Центрального бюро статистики, потери экономики сектора Газа составили около $2 млрд. Были полностью разрушены около 4 тыс. домов, повреждены порядка 11 тыс. зданий, где жили около 100 тыс. палестинцев.
- По сведениям ООН, за три недели боевых действий в секторе Газа были убиты около 1,4 тыс. палестинцев, из которых более половины - мирные жители. По официальным данным, с израильской стороны погибли 10 солдат и три мирных жителя, около 120 получили ранения. В Израиле от ракетных обстрелов пострадали около 50 домов. Проведение операции обошлось израильской казне в $1-1,5 млрд. В ходе операции не удалось достичь полного прекращения ракетных обстрелов со стороны палестинских боевиков, но их интенсивность значительно снизилась.
"Облачный столп"
- ВВС Израиля 14-21 ноября 2012 года провели в секторе Газа воздушную операцию "Облачный столп" (или "Защитный столп") в ответ на ракетные обстрелы своей территории.
- Вооруженными силами Израиля были поражены порядка 1500 целей (в том числе командные и оперативные штабы радикальных группировок, подземные шахты для пуска ракет, военные и контрабандные туннели, склады оружия), ликвидированы до 30 боевиков из высшего командования. В свою очередь, из сектора Газа по Израилю было выпущено до 1,5 тыс. ракет, реактивных снарядов и минометных мин (большинство перехвачено израильской системой ПВО "Железный купол").
- Со стороны Израиля погибли пять человек (все гражданские лица), со стороны Палестины погибли 166 человек, более 1,2 тыс. получили ранения.
- Были разрушены полностью 200 домов и 42 нежилых помещения. Общая сумма ущерба, нанесенная сектору, составила свыше $1,2 млрд.
- Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня было достигнуто 21 ноября при посредничестве Египта и США.
"Рубеж обороны"
- Военная операция "Рубеж обороны" (или "Нерушимая скала") 8 июля — 26 августа 2014 года стала самой кровопролитной.
- Ее целью было объявлено уничтожение инфраструктуры ХАМАС и его союзников.
- Израилем были задействованы крупные силы пехоты, инженерных войск, танковые подразделения, ВВС, на службу были призваны свыше 82 тыс. резервистов. Численность палестинских боевиков составляла, по разным данным, 20-40 тыс.
- Радикалы за время военной операции выпустили по Израилю 4564 ракеты, 3641 из которых упала в незаселенной местности, еще 735 были перехвачены.
- За время боевых действий с палестинской стороны погибли более 2,1 тыс. человек, в том числе 516 детей и 283 женщины, ранения получили около 11 тыс. человек.
- В Газе были разрушены порядка 18 тыс. зданий, 100 тыс. человек остались без дома. С израильской стороны погибли 67 военных (самые крупные военные потери после Второй ливанской войны в 2006 году, когда погибли более 160 военнослужащих), свыше 500 солдат получили ранения.
- Экономические потери сектора были оценены в $6 млрд. Военная кампания обошлась Израилю в $2,7 млрд.