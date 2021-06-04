Что известно о руководителях информагентств, участниках встречи с Владимиром Путиным

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июня президент Владимир Путин проведет по видеосвязи встречу с представителями мировых информационных агентств. Мероприятие, организованное агентством ТАСС, проводится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в седьмой раз. В этом году в нем примут участие руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Россию будет представлять генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов, ТАСС (Россия)

Сергей Михайлов родился в 1971 году. Выпускник Московского государственного института международных отношений, специалист по связям с общественностью. В 1993 году создал агентство по развитию общественных связей "Михайлов и Партнеры", ставшее одной из крупнейших PR-компаний в России. В начале 2000-х годов был президентом Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью. В 2004-2012 годах работал в ОАО "Российские железные дороги" - был членом правления, возглавлял департамент по связям с общественностью, затем департамент корпоративных коммуникаций. С 2012 года - генеральный директор ТАСС.

ТАСС - ведущее государственное информационное агентство России. Ведет историю с 1904 года. Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т.д. в России и за рубежом. Ежедневно агентство выпускает около 2 тыс. сообщений на русском и английском языках и порядка 600-800 фотографий и видеосюжетов. Общий штат агентства - около 2 тыс. сотрудников. Штаб-квартира расположена в Москве, агентство имеет 62 представительства в 59 странах.

Клеменс Пиг, APA (Австрия)

Клеменс Пиг - генеральный директор Austria Presse Agentur, APA (Австрийское агентство печати). Родился в 1974 году, по образованию политолог, имеет докторскую степень. В 1996 году основал медийную компанию MediaWatch - Institut fur Medienanalysen GmbH, которая позже была включена в Группу APA (дочерние структуры агентства в области предоставления информации, менеджмента и информтехнологий). С 2008 года работает в APA, в 2016 году был назначен генеральным директором.

АПА было основано в 1946 году. Сегодня это кооперативное объединение австрийских газет и национального радио и телевидения, не зависящее от государства. APA - ведущий поставщик информационных услуг в Австрии, ежегодный объем сообщений - 175 тыс. Штаб-квартира в Вене. Дочерние компании представлены в Швейцарии и Германии. В APA свыше 500 сотрудников.

Клайв Маршалл, PA Media Group (Великобритания)

Клайв Маршалл - исполнительный директор холдинга PA Media Group, кооперативного объединения издателей ряда газет, головной компаний которого является новостное агентство Великобритании и Ирландии PA Media (ранее Press Association). Родился в 1958 году. В разные годы работал на руководящих должностях в таких медиакомпаниях, как CNW Group (Канада) и Reed Elsevier Plc (Великобритания). В 1993-2000 годах занимал ряд постов в Press Association, в 2001-2009 годах возглавлял Австралийское информагентство (Australian Associated Press). С 2010 года исполнительный директор PA Media Group. Также является президентом Всемирного совета информационных агентств.

Агентство PA Media было основано в 1868 году (современное название с 2019 года). Штаб-квартира в Лондоне. Является ведущим поставщиком мультимедиа-контента через интернет, мобильную связь, радиовещание и печать. Согласно сайту агентства, "еженедельный объем информации превышает миллион слов ", также выпускается 3 тыс. фотографий, сделанных корреспондентами и фотографами холдинга. Ежегодно снимается 30 млн часов видео в режиме стриминга.

Майкл Фриденберг, Reuters (Великобритания)

Майкл Фриденберг - президент агентства Reuters (Reuters News Agency). Родился в 1967 году. Получил образование в области бизнеса и финансов. В разные годы занимал ведущие посты в ряде медийных компаний, включая International Data Group (США). В декабре 2018 года возглавил Reuters.

Reuters News Agency - одно из крупнейших информационных агентств мира, основанное в 1851 году. Названо по имени его основателя Пауля Юлиуса Рейтера. В 2008 году была завершена сделка по слиянию Reuters с канадской медиагруппой Thomson. В объединенной компании Thomson-Reuters Reuters является основным поставщиком информации, сохраняя при этом свою структуру, бренд и штаб-квартиру в Лондоне. Ежегодно агентство предоставляет более 2 млн новостных сообщений, которые распространяют 780 телеканалов в более чем 100 странах, свыше 800 тыс. изображений и примерно 130 тыс. видео.

Петер Кропш, DPA (Германия)

Петер Кропш - президент и главный исполнительный директор Die Deutsche Presse-Agentur, DPA (Германское агентство печати). Родился в 1965 году. Более 20 лет работал в Австрийском информационном агентстве AРA, в 2009-2016 годах возглавлял его. С 2017 года является руководителем DPA.

DPA было основано в 1949 году. Сегодня это крупнейшее информационное агентство Германии и одно из мировых агентств. Представляет собой акционерное общество (177 издательств и радиостанций).Ежедневно DPA предоставляет более тысячи сообщений и 950 изображений. Информация агентства распространяется в более чем 80 странах. Штаб-квартира в Гамбурге.

Приянка Тику, PTI (Индия)

Приянка Тику - заместитель генерального директора и главного редактора индийского агентства Press Trust of India, PTI. Родилась в 1972 году. В 1993 году получила степень бакалавра искусств в Делийском университете. С 2010 года работает в агентстве, была главным международным обозревателем, в 2018 году стала первой женщиной на посту заместителя главного редактора в PTI.

PTI было основано в 1947 году на базе индийских филиалов Associated Press и Reuters. Является крупнейшим новостным агентством Индии с общим штатом сотрудников около 1,3 тыс. человек. Штаб-квартира в Нью-Дели, имеет представительства в Бангкоке, Вашингтоне, Дубае, Исламабаде, Куала-Лумпуре, Москве, Нью-Йорке и Пекине. Ежедневно на лентах агентства появляется примерно 2 тыс. новостных сообщений и 200 фотографий. Предоставляет информацию на английском языке и языке брадж (диалект хинди). PTI - единственное новостное агентство в Южной Азии, имеющее собственную спутниковую связь, используемую для передачи новостей и материалов.

Габриэла Каньяс, EFE (Испания)

Габриэла Каньяс - президент испанского агентства EFE (Agencia EFE). Родилась в 1957 году. По образованию журналист. С 1981 года была сотрудником национальной ежедневной газеты El Pais, в 2000-2005 годах работала корреспондентом El Pais в Брюсселе, в 2014-2017 годах - в Париже. В 2006-2008 годах была директором отдела международной информации в правительственном Государственном секретаре по коммуникациям. В мае 2020 года возглавила агентство EFE, став первой женщиной в его истории на этом посту.

Агентство EFE основано в 1939 году, крупнейшее в Испании. Основным акционером является государство. Кроме Испании, главным образом ориентировано на испаноязычные страны Латинской и Северной Америки. Штаб-квартира расположена в Мадриде, имеет отделения в 180 городах в 120 странах мира, выпускает информацию на испанском, английском, арабском, португальском, каталанском и галисийском языках. Объем ежегодных сообщений превышает 3 млн. В EFE работают более 1,1 тыс. сотрудников.

Стефано Де Алессандри, ANSA (Италия)

Стефано Де Алессандри - главный исполнительный директор и генеральный менеджер ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata). Родился в 1959 году. Имеет степень по экономике. В 1990-е годах занимал руководящие посты в медийно-издательских компаниях RCS Periodici, RCS Media Group, Conde Nast, Gruner+Jahr/Mondadori, Hachette Rusconi. В 2010-2013 годах являлся сначала генеральным директором, ответственным за секцию выпуска журналов, а затем главным исполнительным директором по радио и международной деятельности в издательской группе Mondadori. Впоследствии занимал руководящие должности в ряде ассоциаций медиасектора (FIEG, Audipress, ADS и FIPP). В сентябре 2018 года стал главным исполнительным директором и генеральным менеджером ANSA.

Агентство ANSA основано в 1945 году. Штаб-квартира в Риме. Имеет 22 отделения в Италии и представительства в 73 странах. ANSA публикует более 3,7 тыс. новостных статей, более 1,7 тыс. фотографий и 60 видео из Италии и других стран в день. Вся информация распространяется на итальянском, английском, арабском, испанском, немецком и португальском языках.

Юсеф Ибрагим аль-Малки, QNA (Катар)

Юсеф Ибрагим Абдель Рахман аль-Малки - генеральный директор Катарского информационного агентства (Qatar News Agency, QNA). Родился в 1971 году. Специалист в области СМИ. В 1991 году начал работу в Катарском информационном агентстве, в 2017 году был назначен генеральным директором.

Агентство основано в 1975 году. Штаб-квартира находится в Дохе. Агентство предоставляет новости на арабском и английском языках, а также имеет службы новостей на испанском и португальском языках.

Хэ Пин, "Синьхуа" (Китай)

Хэ Пин - генеральный директор и главный редактор информационного агентства "Синьхуа" (Xinhua, букв. "Новый Китай"). Родился в 1957 году, по образованию журналист. С 1976 года работает в агентстве, в 2007 года был назначен главным редактором, в октябре 2020 года стал главой "Синьхуа", сохранив пост главного редактора.

Синьхуа ведет историю с 1931 года, нынешнее название получило в 1937 году (до этого именовалось агентством Красного Китая). Ведущее официальное информационное агентство КНР, одно из крупнейших в мире. Штаб-квартира находится в Пекине. Имеет представительства во всех провинциях страны и более 180 зарубежных бюро, выпускает новости на 12 языках. Штат насчитывает около 13 тыс. человек.

Чо Сон Бу, Yonhap (Республика Корея)

Чо Сон Бу - президент и генеральный директор информационного агентства Yonhap (Yonhap News Agency). Родился в 1956 году, специалист по массовым коммуникациям. В 1978 году начал работать в качестве репортера в агентстве Тон-ян (Ориент Пресс, в 1980 году вошло в состав Рёнхап). В 1998-1999 годах - председатель Ассоциации журналистов Республики Корея. В структурах Yonhap проработал на различных должностях более 30 лет. С 2018 года возглавляет агентство. В 2019 году избран председателем Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

Yonhap - ведущее информационное агентство Республики Корея. Основано в 1980 году в результате объединения агентств Хаптон и Тон-ян. Штаб-квартира в Сеуле. Штат насчитывает более 600 журналистов внутри страны, еще около 60 корреспондентов работают за рубежом. Информация Yonhap (в день более 3 тыс. материалов, включая новости, фото, видео и инфографику) используются новостными изданиями, порталами и медиаплатформами, правительством и местными органами власти, а также частными компаниями. Yonhap сотрудничает с 83 информационными агентствами в 70 странах.

Гари Пруитт, АР (США)

Гари Пруитт - президент и генеральный директор агентства Associated Press (AP). Родился в 1957 году. Окончил Университет Флориды и Калифорнийский университет в Беркли. В 1984-1991 годах занимал должность главного юрисконсульта в компании McClatchy, в 1994-1995 годах был ее вице-президентом, в 1995-1996 годах - президентом и главным операционным директором, в 1996 году был назначен генеральным директором, в 2001 году - председателем этой компании. Президентом и генеральным директором Associated Press стал в июле 2012 года. До этого состоял в совете директоров AP, в том числе был заместителем председателя.

Агентство Associated Press было создано в 1846 году в Нью-Йорке. Сегодня это одно из крупнейших международных информационно-новостных агентств, около 250 бюро AP расположены более чем в 100 странах. Агентство ежедневно распространяет порядка 2 тыс. материалов, фотослужба предлагает до 1 млн снимков и около 50 тыс. видеосюжетов в год.

Розалинд Мэтисон, Bloomberg (США)

Розалинд Мэтисон - исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg. Родилась в 1973 году в Австралии. Окончила Университет Дикина (Австралия), затем бакалавриат Квинслендского университета (США) по направлениям "журналистика" и "политология". На протяжении 18 лет освещала политику и экономику Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве колумниста отделения агентства финансовой информации Dow Jones в Сингапуре. Одновременно с этим отвечала за печатные и цифровые выпуски Wall Street Journal. В 2013 году начала работать в агентстве Bloomberg, руководила редакцией Азии, затем стала заместителем редактора службы международной информации. С 2018 года исполнительный редактор Bloomberg.

Bloomberg - одна и ведущих в мире служб экономической и финансовой информации. Создана в 1981 году бизнесменом Майклом Блумбергом. Основной продукт агентства - Bloomberg Terminal, через который можно получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах, ленте новостей Bloomberg и других СМИ, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами. Также важными продуктами являются семейство телевизионных каналов BloombergTV, журналы Bloomberg Markets, Bloomberg BusinessWeek, сайты Bloomberg.com и BusinessWeek.com, приложения для мобильных устройств и радио BloombergRadio. Около 150 бюро новостной службы Bloomberg расположены в более чем 70 странах. Ежедневно агентство создает более 5 тыс. материалов, которые распространяют более чем 1 тыс. СМИ.

Юсуф Озхан, Анатолийское агентство (Турция)

Юсуф Озхан - главный редактор Агентства Анадолу (Anadolu Agency). Родился в 1986 году, имеет степень магистра в области коммуникаций, культуры и технологий. В 2014-2016 годах работал на турецком новостном канале TRT World, в 2016-2018 годах - в медиагруппе TurkMedya Digital Group, затем вернулся на TRT World. В 2021 году занял должность заместителя гендиректора и главного редактора Агентства Анадолу.

Anadolu Agency было основано в 1920 году. Это крупнейшее информационное агентство Турции. Штаб-квартира находится в Анкаре, агентство располагает представительствами в более чем 30 странах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Новостная лента публикуется на 11 языках: турецком, албанском, английском, арабском, боснийском, курдском, македонском, персидском, русском, фарси и французском.

Фабрис Фрис, AFP (Франция)

Фабрис Фрис - председатель и генеральный директор Agence France-Presse (Ажанс Франс Пресс, Agence France-Presse; AFP). Родился в 1960 году. По образованию политолог. В 1986-1990 годах работал аудитором в Счетной палате Франции, в 1990-1995 годах - в секретариате Европейской комиссии. Позднее занимал руководящие должности в СМИ и коммуникационных компаниях. Так, он являлся директором по развитию в консалтинговой группе Havas, руководителем отдела прессы в медиакомпании Vivendi Universal Publishing, старшим вице-президентом цифровой компании Atos, президентом коммуникационной группы Publicis Consultants. В апреле 2018 года возглавил AFP.

AFP - старейшее новостное агентство в мире, оно является преемником французского информационного агентства Havas, созданного в 1835 году. Под нынешним названием работает с 1944 года. Сегодня AFP - одно из крупнейших информационных агентств в мире. Штаб-квартира в Париже, имеет отделения в 260 городах в 151 стране. Штат сотрудников насчитывает 2,4 тыс. человек. AFP распространяет информацию на французском, английском, испанском, португальском, немецком и арабском языках.

Тору Мидзутани, Kyodo (Япония)

Тору Мидзутани - президент агентства Kyodo News. Родился в 1955 году, окончил Токийский университет иностранных языков. Работает в структурах Киодо с 1979 года. Занимал различные должности, в т.ч. директора управления общественных связей, управляющего директора. В июне 2018 года был назначен президентом Kyodo.

Kyodo основано 1 ноября 1945 года, штаб-квартира располагается в Токио. Сейчас Kyodo является крупнейшим в Японии независимым информационным агентством, представляет собой кооперативное объединение ведущих японских газет ("Нихон кэйдзай симбун", "Иомиури симбун", "Санкэй симбун" и др.) и радиотелевизионной корпорации NHK. Kyodo располагает сетью из более чем 50 бюро, расположенных во всех префектурах Японии, за пределами страны имеет свыше 50 отделений и корпунктов. Всего в них заняты более 1,6 тыс. сотрудников. Kyodo передает новости на японском, английском, китайском и корейском языках. Имеет соглашения о сотрудничестве с более чем 70 международными информационными структурами.