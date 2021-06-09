Хронология пожаров в российских больницах

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2021 года в Рязани в реанимационном отделении больницы им. Н. А. Семашко, где на лечении находились пациенты из-за осложнений после заражения коронавирусом, произошел пожар. В результате погибли три человека, восемь были госпитализированы, еще 35 эвакуированы. Среди пострадавших две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС - одна из них получила 75% ожогов тела. По словам губернатора Рязанской обл. Николая Любимова, причиной ЧП может быть неисправность аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

ТАСС подготовил хронологию пожаров в российских больницах, в результате которых погибли люди. За последние пять лет произошло не менее восьми таких случаев (включая ЧП 9 июня 2021 года). В хронологии не учитываются пожары в домах престарелых, психиатрических клиниках и наркодиспансерах.

13 февраля 2016 года в Иркутске загорелось деревянное здание больницы на территории исправительной колонии №6. Оперативно ликвидировать возгорание не удалось, поскольку автомобиль пожарной части учреждения в нарушение правил уехал заливать каток в соседнем детском оздоровительном лагере. Жертвами пожара стали две осужденных женщины, которые задохнулись продуктами горения. По данным прокуратуры Иркутской области, причиной возгорания стал источник открытого огня в помещении раздевалки, где одна из погибших женщин курила и "неоднократно предпринимала попытки поджога".

30 июля 2017 года пожар произошел во Владивостоке на первом этаже больницы ГУФСИН России по Приморскому краю. Возгорание с сильным задымлением возникло в помещении на первом этаже здания, где хранились личные вещи пациентов. На момент происшествия в палате терапевтического отделения находились четыре пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. Они отравились угарным газом и погибли. В сентябре 2017 года обвинение в халатности было предъявлено дежурному помощнику больницы. По версии следствия, он пропустил на склад с вещами одного из пациентов, тот оставил в комнате включенный электроприбор, в котором произошло замыкание, приведшее к пожару. Сотрудник ГУФСИН сам пытался справиться с огнем и не подал сигнал тревоги дежурной смене. О судебном решении по возбужденному в связи с пожаром уголовному делу СМИ не сообщали.

23 декабря 2018 года в результате пожара в клинической больнице №2 Новосибирска (ул. Тургенева, 155) погиб один человек, более 50 человек удалось спасти. Площадь горения составляла 20 кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, у погибшего пациента была терминальная стадия рака, в палате он находился один. Причиной пожара был неисправный электрощиток.

9 мая 2020 года в Москве произошел пожар в коронавирусном стационаре, развернутом в одном из корпусов Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого (ул. Вучетича, д. 21). Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного здания. В результате погибла одна пациентка, подключенная к аппарату ИВЛ. Пострадавших не было. Эвакуацию 295 пациентов провели в течение 30 минут, в дальнейшем их перевезли в другие больницы. В числе наиболее вероятных причин пожара называлась неисправность медоборудования - аппарата ИВЛ.

12 мая 2020 года при пожаре в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять пациентов одной из палат. Позднее умер еще один пострадавший, общее число жертв ЧП составило шесть. Площадь пожара составляла 10 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или его неисправность. 13 мая Росздравнадзор сообщил, что в России приостановлена эксплуатация аппаратов ИВЛ "Авента-М" Уральского приборостроительного завода (входит в концерн КРЭТ Ростеха), произведенных с 1 апреля. Аппараты этого типа использовались в больнице Святого Георгия и в московской ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого для лечения пациентов с коронавирусом. В июле 2020 года в Росздравнадзоре рассказали, что проверка специалистами ведомства аппаратов "Авента-М" выявила нарушения работы ИВЛ, однако экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила прямой связи с возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что "все замечания Росздравнадзора учтены", а в документацию к аппаратам вносятся коррективы. 22 июля аппараты "Авента-М" вновь были допущены к эксплуатации. В ноябре 2020 года в Ростехе сообщили, что пожары в больницах "были вызваны не аппаратами ИВЛ, а подходами к их использованию".

22 мая 2020 года пожар произошел в палате отделения сосудистой хирургии больницы в Зеленодольске (Татарстан). Площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате погибли три человека, 88 пациентов эвакуировали в соседний корпус. Пожар мог быть вызван коротким замыканием.

3 июня 2020 года в инфекционной больнице имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге произошло возгорание, в результате погиб один человек. В экстренных службах сообщили ТАСС, что причиной пожара стало курение. Жертвой ЧП стал пациент, получивший отравление продуктами горения от тлевших постельных принадлежностей.