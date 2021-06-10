Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июня 2021 года Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Это ответная мера на высылку из страны российского дипломата 18 мая. ТАСС рассказывает о случаях выдворения из России сотрудников иностранных дипмиссий в 2021 году.

18 января МИД России заявил о высылке двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Это решение было принято на основе принципа взаимности в связи с тем, что 10 декабря 2020 года Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности.

5 февраля Россия объявила персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, которые участвовали в незаконных акциях в Москве и Петербурге в поддержку Алексея Навального 23 января. В качестве ответных мер 8 февраля Германия, Польша и Швеция объявили о высылке трех сотрудников российских посольств в этих странах.

8 февраля РФ объявила первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата. Это стало ответом на объявление албанскими властями 21 января персоной нон грата первого секретаря посольства РФ Алексея Кривошеева по причине несоблюдения им "эпидемиологических мер, принятых в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом нового типа".

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве. Это ответная мера на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине, который занимался вопросами культуры и образования.

16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о выдворении 10 американских дипломатов. Данная мера была предпринята в ответ на высылку днем ранее 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне. В этот же день МИД России опубликовал заявление о высылке пяти польских дипломатов. Это стало ответом на объявление 15 апреля Польшей персонами нон грата трех сотрудников российского посольства.

17 апреля МИД РФ объявил о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого 16 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В тот же день стало известно, что Украина высылает старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Евгения Черникова в качестве ответной меры.

18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Это стало ответной мерой на высылку 17 апреля из Чехии 18 российских дипломатов "в связи с причастностью российских спецслужб к взрывами складов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году". В свою очередь 22 апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек объявил, что Чехия сокращает количество российских сотрудников в посольстве РФ в Праге до числа чешских в Москве (паритетное соответствие). В ответ на это в тот же день МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии в Москве. Согласно достигнутой договоренности, в посольствах России в Праге и Чехии в Москве с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно- технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.

20 апреля Россия объявила персонами нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в Москве Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Ч. Христозова. МИД РФ указал, что данная мера является ответом на принятое 22 марта болгарской стороной "ничем не мотивированного решения" выслать двух сотрудников посольства России в Софии.

26 апреля Россия объявила о выдворении помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи. Это стало ответной мерой на высылку 31 марта из Италии двух российских дипломатов - военного атташе и сотрудника атташата, якобы замешанных в деле о шпионаже. В этот жен день Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства. Решение объясняется "недружественными действиями украинской стороны", которая 19 апреля выслала из Киева сотрудника российского посольства.

28 апреля МИД РФ сообщил о высылке трех сотрудников посольства Словакии, двух - Литвы и по одному представителю посольств Латвии (военного атташе Яниса Дрейманиса) и Эстонии в ответ на аналогичные действия этих стран, предпринятые ими в знак солидарности с Чехией, которая 17 апреля объявила 18 сотрудников российского посольства персонами нон грата.

11 мая Россия объявила о выдворении помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Данный шаг предпринят в ответ на "ничем не обоснованное" объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.

26 мая Россия заявила о высылке сотрудника болгарского посольства в Москве. Как заявил российский МИД, эта мера стала ответом на принятое болгарской стороной 29 апреля решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии. Тогда болгарские власти заявили, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам в период с 2011 по 2020 год на военных складах, где хранилась продукция компании ЕМКО, предназначенная для вывоза в Грузию и на Украину.