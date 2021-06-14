Более 15 лет суммарно на посту премьера Израиля. Итоги деятельности Биньямина Нетаньяху

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня 2021 года завершились полномочия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, непрерывно занимавшего этот пост с 2009 года. Учитывая первый премьерский срок в 1996-1999 годах, Нетаньяху возглавлял правительство более 15 лет - самое продолжительное время в истории страны. ТАСС подготовил материал о некоторых итогах его деятельности с 2009 года.

На посту премьера

Биньямин Нетаньяху занял пост главы правительства после выборов в феврале 2009 года. Тогда возглавляемая им правая партия "Ликуд" заняла второе место, уступив центристской "Кадима" (27 мест, у "Кадима" - 28), однако президент Шимон Перес поручил формирование правительства Нетаньяху, считая, что у него больше шансов создать устойчивую парламентскую коалицию, чем у главы "Кадима" Ципи Ливни.

После выборов 2013 и 2015 годов Нетаньяху сохранил за собой премьерский пост. Но в 2018 году правящая коалиция распалась. На досрочных выборах в апреле 2019 года победу одержали "Ликуд" и созданный накануне выборов центристский блок "Кахоль-Лаван" (по 35 мандатов). Нетаньяху, получивший мандат на формирование кабинета, не справился с поставленной задачей. Чтобы избежать передачи права на создание кабинета лидеру "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, "Ликуд" инициировал закон о самороспуске Кнессета. Впервые в истории страны были назначены повторные выборы. В сентябре 2019 года "Кахоль-Лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" - 32, ни Нетаньяху, ни Ганцу не удалось сформировать правительство. В ходе следующих выборов в марте 2020 года "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" получили 36 и 33 мест в Кнессете. Ганц согласился на создание правительства с "Ликуд", в соответствии с коалиционным соглашением первые полтора года пост премьера должен был занимать Нетаньяху, затем Ганц. В мае 2020 года правительство было приведено к присяге, но уже в декабре Кнессет был автоматически распущен из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на 2020 и 2021 годы. В итоге 23 марта 2021 года в стране прошли четвертые за два года внеочередные выборы. Таким образом, с 2009 года Нетаньяху возглавлял четыре кабинета министров и оставался исполняющим обязанности премьер-министра в периоды выборов.

Палестино-израильская проблема и отношения с США

Нетаньяху и его партия традиционно занимали жесткую позицию по ключевым вопросам израильско-палестинской проблемы. С его приходом к власти возросла израильская поселенческая активность на оккупированных палестинских территориях - Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ) и в Восточном Иерусалиме. Эта тенденция сохранилась несмотря на резолюцию СБ ООН 2334 от 23 декабря 2016 года о прекращении поселенческой деятельности в этих районах. Так, в 2018 году число израильтян на ЗБРИ увеличилось на 42% по сравнению с 2010 года (данные израильских правозащитных организаций "Бецелем" и "Керем Навот"). В настоящее время в еврейских поселениях в этом районе проживает свыше 440 тыс. человек и еще около 220 тыс. живут в Восточном Иерусалиме (7,3% от общего населения страны).

В феврале 2017 года Нетаньяху провел через Кнессет закон о легализации еврейских поселений на ЗБРИ, а в ноябре 2019 года пообещал внести в парламент законопроект о распространении израильского суверенитета на части территории ЗБРИ, включая Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря (из-за пандемии COVID-19 этот вопрос был отложен). На такой шаг он пошел после заявления Госдепартамента о том, что Вашингтон более не считает израильские поселения на ЗБРИ нарушающими международное право. Нетаньяху добился серьезных подвижек в отношениях с США при администрации президента Дональда Трампа (2017-2021). Вашингтон признал в декабре 2017 года Иерусалим столицей Израиля и в мае 2018 года перенес туда свое посольство из Тель-Авива. В марте 2019 года Трамп признал израильский суверенитет над спорными Голанскими высотами (регион, отвоеванный у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года). В январе 2020 года США представили план по урегулированию палестино-израильской проблемы ("сделка века"), учитывавший в первую очередь интересы Израиля (в нем, в частности, предлагалось узаконить еврейские поселения на ЗБРИ и считать Иерусалим "неделимой столицей" Израиля).

Закон о национальном характере Государства Израиль

Нетаньяху неоднократно предпринимал попытки вынести на рассмотрение парламента законопроект о национальном характере еврейского государства. В 2014 году это вызвало раскол в правящей коалиции и привело к досрочным выборам 2015 года. Однако в 2018 году Кнессет все же принял этот спорный документ. Он провозглашает евреев единственным народом, имеющим в Израиле право на национальное самоопределение, объявляет Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, а иврит - единственным государственным языком. Нетаньяху назвал принятие этого закона "определяющим моментом в истории сионизма и Государства Израиль". Закон вызвал возмущение арабского меньшинства, составляющего около 20% населения страны, его осудили арабские и израильские левые партии.

Безопасность

Правительство Биньямина Нетаньяху уделяло особое внимание национальной безопасности Израиля. Под его руководством Израиль продолжил экономическую блокаду сектора Газа, введенную в 2007 году, и вооруженное противостояние с контролирующей этот район исламистской организацией ХАМАС (считается в Израиле террористической). В 2014 году Нетаньяху отказался вести диалог с образованным в том же году палестинским правительством национального единства, в котором были представители ХАМАС. В 2012, 2014 и 2021 годах в секторе Газа были проведены военные операции против исламистов.

В целях обеспечения безопасности границ с Ираном, который в Израиле считают главным противником, стремящимся к уничтожению израильского государства, израильские ВВС с 2013 года наносят авиаудары по военным объектам Ирана и ливанской проиранской организации "Хезболлах" на территории Сирии. Весной 2018 года, в разгар международной дискуссии о пересмотре сделки с Ираном по его ядерной программе, Нетаньяху выступил с обвинениями в существовании у Тегерана секретной военно-ядерной программы. По мнению экспертов, это стало дополнительным стимулом при принятии администрацией Дональда Трампа решения о выходе США из Всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в июле 2015 года (между Ираном и "шестеркой" международных посредников - Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией), и восстановлении американских санкций в отношении Ирана (с приходом в Белый Дом Джо Байдена в январе 2021 году начались переговоры о возобновлении ядерной сделки).

Отношения с Россией

С 2009 года Биньямин Нетаньяху в качестве премьер-министра посещал РФ 17 раз. В последние годы одной из важных тем политической повестки российско-израильских переговоров стала ситуация в Сирии и обеспокоенность Израиля усилением позиций Ирана в регионе. В сентябре 2015 года правительства России и Израиля договорились о создании механизма для предупреждения случайной конфронтации между российскими и израильскими силами в Сирии (30 сентября 2015 года воздушно-космические силы РФ приступили к нанесению авиаударов по позициям экстремистов). Однако после инцидента с российским самолетом Ил-20 в Сирии (как считают в Минобороны РФ, в сентябре 2018 года израильские истребители F-16, прикрываясь ИЛ-20, подставили его под огонь сирийского комплекса С-200; тогда погибли 15 российских военных) отношения между странами ухудшились. Отношения нормализовались после визита Нетаньяху в Россию в феврале 2019 года. Тогда он заявил, что "очень ценит дружеские отношения и взаимное уважение" с президентом России Владимиром Путиным и выступает за сохранение сотрудничества.

Экономика и пандемия COVID-19

За время пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля ВВП страны, по данным Всемирного банка (на 2019 год; более поздние не приводились), вырос с $207,5 млрд в 2009 году до $395,1 в 2019 году (рост на 90%). Если ВВП на душу населения составлял $27,7 тыс. в 2009 году, то в 2019 году он равнялся $43,6 тыс. (рост на 57%). Уровень безработицы сократился с 9,5% до 3,8%. Уровень инфляции опустился с 3,3% до 0,8%, наименьший показатель был зафиксирован в 2017 году - 0,2%, наибольший в 2011-м - 3,5%.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19, по данным израильских властей, экономика сократилась на 2,4% (в странах ОЭСР сокращение экономики составило в среднем 5,5%). Для борьбы с последствиями пандемии правительство Нетаньяху выделило более $22 млрд. С целью сдерживания роста распространения инфекции власти трижды с марта 2020 года вводили в стране полный локдаун. Кабинет Нетаньяху смог обеспечить вакцинацию более 55% населения страны.

Обвинения

После трехлетнего расследования в ноябре 2019 года Нетаньяху были предъявлены официальные обвинения в рамках трех отдельных дел. В двух ("дело 1000", "дело 2000") ему вменяют мошенничество и обман общественного доверия, в третьем ("дело 4000") - получение взятки, что предусматривает срок лишения свободы до 10 лет. Судебный процесс стартовал в мае 2020 года. Это первый случай в истории Израиля, когда действующий глава государства стал обвиняемым по уголовному делу. Нетаньяху отрицает вину, называя обвинения "политической охотой на ведьм".