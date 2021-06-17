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Что известно о пилотируемой космической программе Китая

Китай 17 июня запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами к орбитальной станции
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня в 04:22 мск Китай осуществил запуск с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) ракеты-носителя Long March - 2F. С ее помощью на околоземную орбиту был успешно выведен космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. Спустя несколько часов корабль состыковался с базовым модулем будущей долговременной орбитальной станции КНР, который был выведен в космос 29 апреля 2021 года. В экипаж "Шэньчжоу-12" входят тайкунавты Не Хайшэн (командир), Лю Бомин и Тан Хунбо. Им предстоит проработать на орбите около трех месяцев.

История пилотируемой программы КНР - в материале ТАСС.

История

Первой разработкой КНР в рамках пилотируемой программы был проект корабля "Шугуан" (в переводе с китайского "Заря" или "Рассвет"). Его создание началось в 1966 году, одновременно с началом "культурной революции", но проект носил скорее пропагандистский характер. В 1970 году Китай запустил в космос свой первый спутник ("Дунфанхун-1"), однако пилотируемая программа в 1972 году была свернута.

21 сентября 1992 года КНР утвердил пилотируемую космическую программу, включающую три этапа:

  • разработку пилотируемого корабля и осуществление полета первого китайского космонавта или тайкунавта (слово "тайкун" переводится с китайского как "космос");
  • запуск экспериментальных орбитальных модулей и отработку на них технологии сближения и стыковки с космическими кораблями, а также отработку системы жизнеобеспечения будущей полноценной космической станции;
  • создание орбитальной станции для длительных экспедиций.

На реализацию программы только в 1992-2003 годах было израсходовано около $2,2 млрд (примерно 18 млрд юаней).

Ряд технологий для пилотируемых запусков Китай получил от России в рамках соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое было подписано космическими ведомствами стран 25 марта 1994 года, и межправительственного соглашения о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики от 25 апреля 1996 года. Кроме того, согласно договоренностям, первые семь тайкунавтов проходили подготовку в российском Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (Звездный городок, Московская область).

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу"

На первом этапе Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC) был создан пилотируемый корабль "Шэньчжоу" ("Священный челн"), а для его запуска специально разработана ракета-носитель Long March - 2F (LM-2F).

Впервые корабль "Шэньчжоу" в беспилотном варианте был выведен на околоземную орбиту 19 ноября 1999 года. Следующие три запуска проводились также без экипажа: в январе 2001 года, марте и декабре 2002 года.

15 октября 2003 года на "Шэньчжоу-5" совершил полет первый китайский космонавт Ян Ливэй, который провел в космосе 21 час 23 минуты. В октябре 2005 года на "Шэньчжоу-6" в космосе побывал экипаж уже из двух космонавтов. А в сентябре 2008 года состоялся полет "Шэньчжоу-7" с тремя космонавтами на борту, 27 сентября член экипажа Чжай Чжиган осуществил первый в истории китайской пилотируемой космонавтики выход в открытый космос (провел за пределами корабля 14 минут).

Экспериментальный орбитальный модуль "Тяньгун-1"

На базе пилотируемого корабля "Шэньчжоу" был создан экспериментальный орбитальный модуль "Тяньгун-1" ("Небесный дворец - 1") - прототип полноценной китайской космической станции. Его разработали специалисты Китайской академии космической техники (CAST), входящей в структуру CASC.

Модуль "Тяньгун-1" был запущен на околоземную орбиту 29 сентября 2011 года с космодрома Цзюцюань ракетой-носителем LM-2F. В 2012 и 2013 годах состоялись пилотируемые миссии "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-10", экипажи которых провели по две стыковки с "Тяньгун-1" - в автоматическом и ручном режимах.

2 апреля 2018 года неработающая экспериментальная станция сошла с околоземной орбиты. Обломки "Тяньгун-1" сгорели в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана. Всего она находилась в полете шесть лет шесть месяцев четыре дня (2 386 дней).

"Тяньгун-2"

Второй экспериментальный орбитальный модуль был запущен 15 сентября 2016 года также с помощью ракеты-носителя LM-2F. В его основную задачу входило тестирование технологии поддержания жизни для будущей полноценной космической станции КНР. "Тяньгун-2" был оснащен регенеративной системой жизнеобеспечения, способной перерабатывать углекислый газ и воду.

С 19 октября по 17 ноября 2016 года к "Тяньгун-2" был пристыкован корабль "Шэньчжоу-11" (стартовал 17 октября) с двумя космонавтами. Работающие на орбитальном модуле Цзин Хайпэн (командир экипажа) и Чэнь Дун провели ряд научных и прикладных экспериментов, запустили с борта "Тяньгун-2" 47-килограммовый микроспутник, предназначенный для высококачественной фотосъемки. 18 ноября 2016 года экипаж вернулся на Землю. В общей сложности космонавты провели в космосе 32 дня 6 часов (в т.ч. на борту экспериментальной станции - 29 дней 9 часов) - в два раза больше предыдущих пилотируемых экспедиций КНР.

19 июля 2019 года "Тяньгун-2" был сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане. Вторая китайская экспериментальная космическая станция находилась на околоземной орбите два года 10 месяцев пять дней (1 038 дней).

В общей сложности до настоящего момента (без учета миссии "Шэньчжоу-12") в космосе побывали 11 китайских космонавтов, в том числе две женщины. Все экипажи летали на кораблях "Шэньчжоу".

Создание национальной космической станции

На заключительном этапе действующей пилотируемой программы Китай намерен создать на околоземной орбите долговременную многомодульную космическую станцию - по подобию российского орбитального комплекса "Мир" (находился на орбите в 1986-2001 годах) и Международной космической станции (с 1998 года). В мае 2018 года Китай пригласил страны - члены ООН к сотрудничеству на базе своей космической станции. В июле того же года вопрос взаимодействия в этой области обсуждался с Россией. По заявлению Пекина, на апрель 2021 года уже 17 государств выразили свою заинтересованность в совместных исследованиях на китайской национальной станции.

Первый базовый модуль "Тянхэ" будущей станции был выведен на околоземную орбиту 29 апреля 2021 года с помощью ракеты-носителя LM-5, стартовавшей с нового китайского космодрома Вэньчан (расположен в провинции Хайнань на одноименном острове в Южно-Китайском море). Спустя месяц, 29 мая, с того же космодрома была запущена ракета LM-7 с грузовым кораблем "Тяньчжоу-2". В тот же день автоматический корабль состыковался с модулем "Тянхэ". На борту "грузовика" находится около двух тонн топлива, различное оборудование (в т.ч. для монтажных работ в открытом космосе), провизия для членов первой экспедиции на станцию.

Согласно проекту, национальная космическая станция КНР будет состоять из трех основных модулей - базового и двух лабораторных со стыковочными узлами. Ее сборку на околоземной орбите КНР намеревается завершить в 2022 году и рассчитывает эксплуатировать станцию не менее десяти лет.

Перспективный пилотируемый корабль

Кроме того, КНР ведет работы по созданию нового пилотируемого корабля для полетов на околоземную орбиту, а также на Луну.

25 июня 2016 года с космодрома Вэньчан с помощью ракеты-носителя LM-7 в космос была выведена модель возвращаемого аппарата перспективного пилотируемого корабля. На следующий день, 26 июня, аппарат приземлился в китайском автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай). Испытания посадочной системы были признаны успешными.

5 мая 2020 года ракета LM-5B, стартовавшая также с космодрома Вэньчан, запустила экспериментальную версию пилотируемого корабля нового поколения (без экипажа) и прототип грузовой возвращаемой капсулы. 6 мая агентство "Синьхуа" со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР сообщило, что возвращение грузовой капсулы на Землю произошло со сбоями. 8 мая, после 67-часового полета, посадочный модуль экспериментального пилотируемого корабля успешно приземлился во Внутренней Монголии.

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