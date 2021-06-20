Как российские послы возвращались на места своей работы после консультаций в Москве

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июня 2021 года посол России в США Анатолий Антонов отбыл из Москвы в Вашингтон после трехмесячного пребывания на консультациях в российской столице. Отношения двух стран обострились после резонансного интервью 16 марта, в котором президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос телекомпании ABC, считает ли он Путина "убийцей". После этого посол РФ был приглашен для консультаций в Москву. Анатолий Антонов вернулся на родину 21 марта. Посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.

16 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве сообщил, что стороны договорились о возвращении послов на места их работы.

ТАСС рассказывает о наиболее известных случаях, когда послы РФ, вызванные на родину для консультаций после обострения двусторонних отношений, возвращались в российские диппредставительства.

Нигерия (1995)

14 декабря 1995 года посол России в Нигерии Лев Паршин вернулся в африканское государство спустя месяц после отзыва в Москву "для проведения консультаций". 14 ноября директор департамента информации и печати МИД РФ Григорий Карасин выразил "глубокое сожаление" по поводу казни 10 ноября 1995 года в Нигерии известного правозащитника, публициста и лауреата международных премий Кена Саро-Вивы и его соратников. Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что этим актом Нигерия противопоставила себя мировому сообществу в области защиты прав и свобод человека. МИД России был вынужден заявить нигерийской стороне "о недопустимости подобных действий". Посол России Лев Паршин был отозван из Нигерии в Москву для консультаций. Ранее, 10 ноября, из Нигерии был временно отозван посол США. Аналогичные меры приняли Великобритания, ЮАР и 15 стран Европейского союза. Кроме того, в период 1995-1999 годов Нигерия была исключена из британского Содружества, в отношении нее были введены санкции. 22 декабря 1995 года Генассамблея ООН приняла резолюцию №50/199, в которой осудила действия нигерийских властей и одобрила принятые различными государствами меры в отношении Нигерии.

США и Великобритания (1998)

23 и 26 декабря 1998 года в Вашингтон и Лондон из Москвы вернулись главы российских диппредставительств - Юлий Воронцов и Юрий Фокин. Они были отозваны из США и Великобритании 18 декабря 1998 года в связи с началом военной операции этих государств против Ирака (операция получила название "Лиса в пустыне"). Накануне, 17 декабря, президент РФ Борис Ельцин выступил со специальным заявлением, в котором подчеркнул, что "неспровоцированная силовая акция" США и Великобритании стала грубым нарушением Устава ООН и общепринятых принципов международного права. Ракетно-бомбовые удары по Ираку 16-19 декабря 1998 года стали самой крупномасштабной военной акцией США со времен войны в Персидском заливе (1991) и привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Польша (2000)

17 марта 2000 года в Варшаву вернулся глава российской дипмиссии Сергей Разов, который был вызван 25 февраля из Польши на родину. Причиной отзыва посла послужило нападение 23 февраля на территорию генконсульства РФ в Познани, совершенное при явном попустительстве полиции. Взломав ворота генконсульства, группа экстремистов проникла на территорию диппредставительства. Они заменили российский флаг полотнищем чеченских сепаратистов, а также нарисовали свастику на стене здания. Накануне отъезда российский посол вручил ноту протеста польской стороне. Запланированный визит в Польшу министра иностранных дел России Игоря Иванова был отложен.

Грузия (2007)

23 января 2007 года из Москвы в Тбилиси после четырехмесячного отсутствия вернулся российский посол Вячеслав Коваленко. 28 сентября 2006 года российское руководство приняло решение отозвать посла России на родину для консультаций. В тот же день было объявлено об эвакуации из этой страны персонала российских загранучреждений (в том числе практически всех дипломатов, за исключением двух сотрудников посольства) и семей военнослужащих, а также о прекращении выдачи российских виз грузинским гражданам. Накануне, 27 сентября, грузинские власти задержали четырех российских военнослужащих Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), обвинив их в шпионаже (28 сентября был задержан еще один военнослужащий, но вскоре освобожден). Кроме того, грузинская полиция блокировала в Тбилиси здание штаба ГРВЗ, требуя выдачи еще двух российских офицеров. 2 октября при посредничестве председателя ОБСЕ, главы МИД Бельгии Карела де Гюхта граждане РФ были освобождены и переданы российской стороне. В тот же день Россия приостановила авиационное, автомобильное, морское и железнодорожное, а также почтовое сообщение с Грузией. В апреле 2007 года было возобновлено морское сообщение между Россией и Грузией. В конце мая вновь началась выдача виз гражданам Грузии. 21 февраля 2008 года, после встречи в Москве президентов двух стран - Владимира Путина и Михаила Саакашвили, было объявлено о восстановлении авиасообщения в полном объеме.

Таджикистан (2011)

14 ноября 2011 года глава российской дипмиссии в Таджикистане Юрий Попов вернулся в Душанбе после нескольких дней отсутствия. Перед вылетом в Москву и сразу по возвращении дипломат провел встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Юрий Попов был вызван в Москву "для кратких консультаций" 11 ноября 2011 года. Причиной послужила ситуация вокруг осужденных в Таджикистане летчиков российской авиакомпании Rolkan Investments Ltd, гражданина РФ Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко. В марте 2011 года два самолета авиакомпании, завершив контракт на перевозку гуманитарной помощи в Афганистане, приземлились в аэропорту города Курган-Тюбе, предварительно получив необходимое разрешение. Однако после посадки командиры воздушных судов были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы, нарушении правил международных полетов и контрабанде. Оба Ан-72 были конфискованы в пользу Таджикистана. 8 ноября 2011 года суд города Курган-Тюбе приговорил летчиков, которые заявили о своей невиновности, к 8,5 года лишения свободы. В сообщении МИД России решение суда было названо "политически ангажированным". 22 ноября 2011 года оба пилота были освобождены и через несколько дней вернулись на родину.