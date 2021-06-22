Как власти Москвы вводили и смягчали ограничения из-за распространения коронавируса

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июня власти Москвы ввели временный порядок посещения ресторанов - с 28 июня заведения общепита в городе будут открыты только для лиц, прошедших вакцинацию, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Также введен запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

О том, как московские власти вводили и смягчали ограничения в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), - в материале ТАСС.

2020 год

2 марта 2020 года в Москве был подтвержден первый случай COVID-19: коронавирус выявили у жителя столицы, прилетевшего из Италии.

5 марта (в этот день в столице был зарегистрирован еще один заболевший) - мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ №12-УМ о введении в городе бессрочного режима повышенной готовности. Прибывающим в Москву из стран с неблагополучной ситуацией (Китая, Италии, Ирана др.) предписали соблюдать режим изоляции на дому в течение 14 дней с момента возвращения.

10 марта (новых заболевших выявлено не было) - введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек.

21 марта (+6 новых заболевших) - все учебные заведения закрыты и переведены на дистанционный режим.

25 марта (+120) - запрещено проведение любых массовых мероприятий, приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров. Закрылись для посещения несколько крупных парков по списку, куда вошли Парк Горького, "Музеон", "Царицыно", "Кусково" и "Сокольники". Однако коммунальные службы вскоре после этого закрыли и другие парковые зоны столицы, а также детские площадки и скверы.

26 марта (+136) - так называемый обязательный режим самоизоляции был введен для пожилых людей старше 65 лет и лиц, страдающих рядом хронических заболеваний.

28 марта (+114) - приостановлена работа объектов общепита (за исключением обслуживания навынос и с доставкой), розничной торговли (кроме аптек и продовольственных магазинов), парикмахерских и т.д.

29 марта (+197) - режим самоизоляции распространили на всех жителей столицы независимо от возраста. Покидать квартиру стало допустимо только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выгула домашних животных (на расстоянии до 100 м от места жительства), выноса мусора.

2 апреля (+595) - за нарушение режима самоизоляции установлены штрафы в размере от 4 до 5 тыс. рублей. Также были введены штрафы для организаций за несоблюдение санитарных норм. По истечении 6 апреля первого срока нерабочих дней, объявленных 25 марта президентом Владимиром Путиным, в городе возобновилась работа строек.

13 апреля (+1 355) - приостановлено строительство (кроме объектов медицинского назначения, метро и наземного транспорта), прекращена работа большинства организаций (за исключением предприятий непрерывного цикла) и служб каршеринга.

12 мая (+5 392) - закончился введенный президентом режим нерабочих дней. В Москве было введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси и на объектах торговли, за нарушение установлены штрафы в 4-5 тыс. рублей. С 12 мая в городе возобновили работу более 300 крупных промышленных предприятий и строек.

27 мая (+2 140) - принято решение о разрешении с 1 июня прогулок для всех жителей, независимо от возраста и занятий спортом по особому графику. Анонсировано открытие всех парков.

9 июня (+1 572) - были отменены самоизоляция (в том числе для москвичей старше 65 лет), пропускной режим и график прогулок, разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, ветклиник и др.

16 июня (+1 416) - в полном объеме заработали стоматологические клиники, летние веранды ресторанов и кафе, почти все другие виды бизнеса. Посетителей с ограничениями начали принимать музеи и библиотеки.

23 июня (+1 081) - вернулись к полноценной работе рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Центры "Мои документы" перешли в режим свободного посещения. Были отменены ограничения на работу библиотек и детских садов, а также запреты использования элементов общественной инфраструктуры: детских площадок, уличных тренажеров, лавочек во дворах, скверах и парках.

13 июля (+672) - отменено обязательное ношение масок на улицах (сохранено это требование в общественном транспорте, магазинах и иных общественных местах). В обычном режиме заработали образовательные учреждения, аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры. Отменены все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг и иных видов деятельности, кроме санитарных требований. Компании и организации получили право самостоятельно решать, оставлять сотрудников на удаленке или возвращать в офисы.

25 сентября (+1 560) - мэр порекомендовал москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также работодателям рекомендовали вновь перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

29 сентября (+2 300) - принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах - с 5 по 18 октября.

1 октября (+2 424) - работодателей столицы обязали перевести с 5 октября на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

6 октября (+4 082) - объявлено о блокировке с 9 октября льготных проездных и социальных карт у школьников и пожилых людей.

14 октября (+4 618) - Собянин сообщил, что с 19 октября школьники 6-11-х классов перейдут на дистанционное обучение.

10 ноября (+5 902) - столичным ресторанам и клубам запрещено обслуживать клиентов в период с 23:00 до 06:00. Кроме того, студентов колледжей и вузов, подведомственных властям Москвы, перевели на дистанционную форму обучения. Всем организациям столицы, чья работа связана с очным присутствием граждан, было рекомендовано ввести систему QR-кодов для регистрации посетителей. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% от вместимости помещений. Также было приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей, закрыты музеи, галереи.

29 декабря (+5 641) зимние каникулы учеников 1-11 классов были продлены на неделю, до 17 января. В тот же день Собянин заявил, что транспортные карты москвичей старшего возраста, вакцинирующихся от коронавируса, будут разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

2021 год

14 января 2021 года (+5 893) было объявлено о том, что с 18 января ученики 1-11 классов вернутся к очному обучению.

21 января (+3 458) ограничения частично смягчили. Разрешено открыться колледжам, спортивным школам и др. Транспортные карты их учащихся разблокировали. При этом дистанционное обучение в столичных вузах было продлено до 6 февраля. Также с 22 января открылись библиотеки, музеи и другие учреждения культуры, возобновились выставки, зрелищные, развлекательные, просветительские и иные подобные мероприятия.

8 марта (+1 421) домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска стал рекомендательным. Были разблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

12 июня (+6 701) Сергей Собянин на фоне осложнения ситуации с распространением коронавируса своим указом ввел нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников ("длинные выходные" заняли 9 дней, с 12 по 20 июня). С 13 по 20 июня была приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, в организациях общепита запретили обслуживать посетителей с 23:00 по 06:00 (кроме обслуживания навынос).

16 июня (+5 782) главный санитарный врач по г. Москве Елена Андреева издала постановление об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг.

18 июня (+9 120) запрещены массовые мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек.

По состоянию на 22 июня 2021 года в Москве выявлено 1 300 709 случаев заражения коронавирусом, столица находится на первом месте в РФ по количеству заразившихся. 1 123 295 человек выздоровели, 21 598 умерли.