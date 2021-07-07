Что известно о маркировке товаров с географическими названиями

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июля 2021 года министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди заявил, что власти страны продолжат обсуждать с российской стороной условия использования французского наименования "шампанское" на российском рынке. Заявление сделано в связи со вступлением в силу поправок к российскому закону "О регулировании алкогольной продукции" от 1995 года. В соответствии с ними, "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" и термин "шампанское" теперь может использоваться только по отношению к напитку, произведенному в России. О правилах маркировки товаров с географическими названиями - в материале ТАСС.

Наименование места происхождения товара

Наименование места происхождения товара (НМПТ) является объектом интеллектуальной собственности. Права на него могут закрепляться только за производителями из соответствующего региона. От товарного знака НМПТ отличает связь качества товара с регионом, где выпускается товар.

Среди наиболее узнаваемых в мире НМПТ - шампанское и бургундские вина (из соответствующих регионов Франции), коньяк (по названию города во Франции), портвейн (крепленое вино из Порту, Португалия), пармская ветчина (из итальянской провинции Парма), пармезан (оригинальное название пармиджано-реджано от провинций-производителей - Пармы и Реджо-нель-Эмилии). Использование географических названий для маркировки товаров может влиять на репутацию и престиж региона или страны в целом, способствовать развитию их экономического потенциала и туристической привлекательности.

Правовой базой для НМПТ являются национальные законы и Мадридская система международной регистрации. Она функционирует в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 1891 года и Протоколом к нему от 1989 года (Россия является участником этих документов). Управление Мадридской системой осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Законодательные органы многих стран ввели собственную маркировку в целях обеспечения надлежащего качества продукции из конкретных регионов. Одной из первых европейских стран, которые законодательно закрепили собственную маркировку продукции из конкретных регионов, была Франция. В 1905 году там был принят закон, определивший официальные границы территорий, на которых должно вестись производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции, однако он не связывал определенное название продукции с ее качеством. В 1935 году при Министерстве сельского хозяйства Франции был создан Национальный институт по происхождению и качеству, отвечающий за контроль французской сельскохозяйственной продукции с защищенным географическим статусом. Эта организация учредила систему сертификатов - "аппелясьон" (Appellation d'origine controlee, AOC) - "контроль подлинности происхождения", определяющий правила изготовления большинства известных классических вин из Бордо, Бургундии, Шампани и долины Роны (окончательно принята в 1937 году). В 1990 году сертификаты AOC были распространены на другие виды сельскохозяйственных и пищевых продуктов.

Подобные системы сертификации были созданы и в других европейских странах: в 1963 году в Италии - DOC (Denominazione di origine controllata), в 1988 году в Испании - DOC (Denominacion de Origеn Calificada), в 1987 году в Германии - Q. b. A. (Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete), в 2002 году в Австрии - DAC (Districtus Austriae Controllatus). В 1992 году собственную систему сертификатов качества для сельскохозяйственных продуктов, включая вина и другие спиртные напитки, установил Европейский союз.

О шампанском

Согласно этим международным правилам, в большинстве стран название "шампанское" закреплено за игристым вином, произведенным в винодельческом регионе Шампань на северо-востоке Франции (в границах одноименной исторической области) и соответствующим определенным стандартам (определенные сорта винограда, технология переработки, выдержка и др.). В других регионах Франции и в других странах для определения собственного игристого вина применяют свои названия. Так, в Бордо, Бургундии и Эльзасе его называют Cremant, в Испании - Cava, в Италии - Spumante, в Германии - Sekt. При этом ряд стран продолжает использовать название "шампанское" для обозначения собственных игристых вин. Помимо России, это Украина и другие страны бывшего СССР, а также США. Но в США его применяют только те, кто получил разрешение до 2006 года, при этом на этикетке должно быть отражено место фактического происхождения вина, например, Калифорния.

После того как в 1995 году Европарламентом было принято решение о недопущении нефранцузского шампанского на территорию Евросоюза, в странах ЕС было зафиксировано несколько случаев, когда на таможне были уничтожены партии шампанского, произведенного в США, Аргентине, Эфиопии, Италии, Армении и России. Так, в 2006 году в Бельгии в рамках борьбы с нарушением авторских прав на названия алкогольной продукции была уничтожена партия армянского шампанского. В 2008 году бельгийские таможенники задержали в порту Антверпена более 3 тыс. бутылок игристого вина американского происхождения.