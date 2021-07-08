От запасного вратаря до четвертьфиналиста чемпионата мира. Биография Станислава Черчесова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля 2021 г. Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию специалиста.
Происхождение и образование
Станислав Саламович Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, ныне Республика Северная Осетия - Алания) в семье Салама Сабановича и Риммы Дударовны Черчесовых. Его отец работал водителем автобуса, мать вела домашнее хозяйство.
В 1985 году Станислав Черчесов окончил факультет физического воспитания и спорта Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, в 2000 году - экономический факультет этого вуза.
Карьера игрока
Начал заниматься футболом в детской школе алагирского клуба "Спартак", с 1976 года учился в специализированном футбольном классе школы №29 в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) под руководством тренера-педагога Заура Шанаева. Первоначально играл на позициях как нападающего, так и вратаря, впоследствии выступал только как голкипер.
В 1977 году был включен в юношескую сборную РСФСР, а год спустя - в юношескую сборную СССР. В 1982 году дебютировал в основном составе команды "Спартак" (Орджоникидзе). В 1984 году получил приглашение стать дублером Рината Дасаева в московском "Спартаке". В 1988 году Черчесов выступал за московский "Локомотив", после этого вернулся в "Спартак" в качестве основного голкипера.
В 1989 году дебютировал в сборной СССР. Всего за сборные СССР, СНГ и России провел 49 официальных матчей.
В июле 1993 года перешел в дрезденское "Динамо" (Германия). По итогам сезона-1994/95 команда покинула высший дивизион национального чемпионата, Черчесов вернулся в московский "Спартак" на правах аренды до конца 1995 года.
В 1996-2002 годах выступал за инсбрукский "Тироль" (Австрия). После банкротства клуба в 2002 году отыграл семь матчей за московский "Спартак" и объявил о завершении карьеры футболиста.
В составе столичного "Спартака" дважды становился чемпионом СССР (1987, 1989) и России (1992, 1993), был обладателем Кубка СССР (1991/92) и Кубка чемпионов Содружества (1993). Играя за "Тироль", трижды помог команде победить в чемпионате Австрии (1999/00, 2000/01, 2001/02).
Признавался лучшим вратарем страны по версии журнала "Огонек" в 1989, 1990 и 1992 годах.
Тренерская деятельность
В январе 2004 года Станислав Черчесов начал тренерскую карьеру, возглавив любительский австрийский клуб "Куфштайн" из одноименного города, с ноября 2004 года по май 2006-го тренировал инсбрукский "Ваккер-Тироль".
В мае 2006 года занял пост спортивного директора московского "Спартака". 19 июня 2007-го стал главным тренером команды после отставки Владимира Федотова. Под руководством Черчесова "Спартак" занял второе место в чемпионате России - 2007. После поражения команды со счетом 1:5 в матче против ЦСКА 12 июля 2008 года отправил в дублирующий состав капитана "Спартака" Егора Титова и вице-капитанов Максима Калиниченко и Сантоса Моцарта. Был уволен с поста главного тренера "Спартака" 14 августа 2008 года, спустя один день после поражения от киевского "Динамо" со счетом 1:4 в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
16 декабря 2010 года подписал контракт с сочинским футбольным клубом "Жемчужина", выступавшим в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Летом 2011 года у команды возникли финансовые затруднения, в результате чего она снялась с турнира.
В сентябре 2011 года возглавил грозненский "Терек" (ныне "Ахмат"). Под руководством Черчесова команда заняла в чемпионате России 11-е место в сезоне-2011/12 и восьмое место в сезоне-2012/13. В мае 2013 года руководство грозненского клуба сообщило, что не будет продлевать контракт с тренером.
В сезоне-2013/14. Станислав Черчесов работал на посту главного тренера пермского "Амкара".
Весной 2014 года возглавил московское "Динамо". Под его руководством клуб попал в Лигу Европы, в которой достиг 1/8 финала. 13 июля 2015 года Черчесов покинул "Динамо".
6 октября 2015 года был назначен главным тренером польской "Легии". Под его руководством варшавская команда выиграла чемпионат и Кубок Польши. 1 июня 2016 года Черчесов и "Легия" расторгли контракт по обоюдному согласию из-за расхождений по ключевым вопросам развития клуба.
С 11 августа 2016 года по 8 июля 2021-го Станислав Черчесов являлся главным тренером сборной России по футболу. Основным достижением команды в этот период стал выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира - 2018, где в серии послематчевых пенальти она уступила сборной Хорватии. В общей сложности под руководством Станислава Черчесова сборная России провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).
Звания, награды
Заслуженный мастер спорта РФ (2003). Заслуженный тренер России (2018).
Награжден орденом Александра Невского (2018), медалью "Во славу Осетии" (2014).
Лауреат Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ (2018), премии Федерации спортивных журналистов России "Серебряная лань" (2018).
Семья
Женат. Супруга - Алла Черчесова. Дочь - Мадина. Сын - Станислав (род. 1994, футбольный вратарь).