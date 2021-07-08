От запасного вратаря до четвертьфиналиста чемпионата мира. Биография Станислава Черчесова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля 2021 г. Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию специалиста.

Происхождение и образование

Станислав Саламович Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, ныне Республика Северная Осетия - Алания) в семье Салама Сабановича и Риммы Дударовны Черчесовых. Его отец работал водителем автобуса, мать вела домашнее хозяйство.

В 1985 году Станислав Черчесов окончил факультет физического воспитания и спорта Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, в 2000 году - экономический факультет этого вуза.

Карьера игрока

Начал заниматься футболом в детской школе алагирского клуба "Спартак", с 1976 года учился в специализированном футбольном классе школы №29 в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) под руководством тренера-педагога Заура Шанаева. Первоначально играл на позициях как нападающего, так и вратаря, впоследствии выступал только как голкипер.

В 1977 году был включен в юношескую сборную РСФСР, а год спустя - в юношескую сборную СССР. В 1982 году дебютировал в основном составе команды "Спартак" (Орджоникидзе). В 1984 году получил приглашение стать дублером Рината Дасаева в московском "Спартаке". В 1988 году Черчесов выступал за московский "Локомотив", после этого вернулся в "Спартак" в качестве основного голкипера.

В 1989 году дебютировал в сборной СССР. Всего за сборные СССР, СНГ и России провел 49 официальных матчей.

В июле 1993 года перешел в дрезденское "Динамо" (Германия). По итогам сезона-1994/95 команда покинула высший дивизион национального чемпионата, Черчесов вернулся в московский "Спартак" на правах аренды до конца 1995 года.

В 1996-2002 годах выступал за инсбрукский "Тироль" (Австрия). После банкротства клуба в 2002 году отыграл семь матчей за московский "Спартак" и объявил о завершении карьеры футболиста.

В составе столичного "Спартака" дважды становился чемпионом СССР (1987, 1989) и России (1992, 1993), был обладателем Кубка СССР (1991/92) и Кубка чемпионов Содружества (1993). Играя за "Тироль", трижды помог команде победить в чемпионате Австрии (1999/00, 2000/01, 2001/02).

Признавался лучшим вратарем страны по версии журнала "Огонек" в 1989, 1990 и 1992 годах.

Тренерская деятельность

В январе 2004 года Станислав Черчесов начал тренерскую карьеру, возглавив любительский австрийский клуб "Куфштайн" из одноименного города, с ноября 2004 года по май 2006-го тренировал инсбрукский "Ваккер-Тироль".