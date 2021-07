Cуборбитальный корабль New Shepard. История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля в 16:12 мск компания Blue Origin впервые запустила свой суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту. Полет на высоту более 100 км, преодолев условную границу земной атмосферы и космоса, совершили владелец Blue Origin Джефф Безос и его младший брат Марк, а также 82-летняя американка Уэлли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.

ТАСС рассказывает о проекте New Shepard.

История проекта

Частный суборбитальный корабль New Shepard создан аэрокосмической компанией Blue Origin, основанной в 2000 году американским миллиардером, основателем интернет-компании Amazon Джеффри Безосом. Корабль назван в честь американского астронавта Алана Шепарда, который 5 мая 1961 года совершил 15-минутный суборбитальный полет на корабле Mercury.

Работы в рамках проекта начались в 2006 году. New Shepard был разработан как многоразовая система для туристических полетов в суборбитальное пространство. Всего к настоящему моменту было изготовлено четыре версии суборбитального корабля. По оценкам специалистов, каждый полет New Shepard будет обходиться компании примерно в $10 млн.

Летом 2018 года в отчете Blue Origin сообщалось, что билет на туристический полет на New Shepard может стоить от $200 до 300 тыс. 12 июня 2021 года Blue Origin провела онлайн-аукцион по продаже билетов на своем суборбитальном корабле. Первый билет на полет 20 июля был выкуплен за $28 млн, имя покупателя не разглашалось. Однако из-за невозможности победителя аукциона отправиться в полет в обозначенный срок его право было передано 18-летнему Оливеру Деймену из Нидерландов, который забронировал себе место на второй пассажирский полет New Shepard. Победитель аукциона отправится в полет в рамках следующих рейсов суборбитального корабля.

Помимо туристических миссий New Shepard может также использоваться для проведения научных экспериментов в условиях микрогравитации.

Характеристики New Shepard

Многоразовая система New Shepard состоит из двух возвращаемых модулей: пассажирской герметичной капсулы (собственно сам корабль) и отделяемого ракетного блока (одноступенчатая ракета-носитель).

Пассажирская капсула имеет коническую форму. Ее высота составляет около 15 м, диаметр у основания - 6 м, объем - 15 куб. м. Она снабжена шестью большими иллюминаторами, имеет систему аварийного спасения. В пассажирской капсуле могут разместиться до шести человек.

Ракетный модуль цилиндрической формы оснащен кислородно-водородным двигателем BE-3PM разработки Blue Origin.

New Shepard рассчитан на полеты на высоту около 100 км (условная граница между атмосферой и космосом, установленная Международной авиационной федерацией, FAI) общей продолжительностью около 11 минут, во время которых туристы примерно в течение четырех минут смогут почувствовать состояние невесомости. Взлет и посадка осуществляются вертикально, после отделения от ракетного модуля капсула поднимается по инерции. Для ее мягкой посадки предусмотрена парашютная система, состоящая из трех независимых парашютов. Ракетный модуль производит управляемый спуск с помощью двигателя и приземляется на специальную площадку с использованием четырех посадочных опор (во время полета они убираются в корпус).

Статистика запусков

Для запуска New Shepard компания Blue Origin построила собственный испытательный космодром Corn Ranch в штате Техас. Его общая площадь составляет около 668 кв. км, стартовая зона - около 72 кв. км.

В 2006 и 2011 годах было осуществлено три испытательных пуска прототипа New Shepard, из них один (2011) закончился аварией.

С 2015 года стали проводиться тестовые (испытательные) беспилотные запуски суборбитального корабля. Во время первого полета, который состоялся 29 апреля 2015 года, капсула New Shepard 1 достигла высоты 93,5 км и благополучно приземлилась недалеко от места старта. Запланированная посадка ракетного модуля не увенчалась успехом, он был потерян из-за падения давления в гидравлической системе двигательной установки. Второй запуск, 23 ноября 2015 года, был полностью успешным. Использовавшаяся в нем капсула New Shepard 2 поднялась на высоту 100,5 км, оба модуля (капсула и ракета) благополучно совершили посадку. В дальнейшем New Shepard 2 участвовала еще в четырех испытательных пусках (2016).

В 2017-2020 годах в летных испытаниях использовалась улучшенная версия New Shepard 3, имеющая более надежную теплозащиту и увеличенные окна. С 2021 года стала запускаться модернизированная пассажирская капсула New Shepard 4 с новым полетным оборудованием: обновленными системами терморегуляции, связи, акустики, а также панелями индикации для пассажиров и кнопкой микрофона у каждого сиденья.

До настоящего момента было проведено 15 тестовых запусков суборбитального корабля - все в беспилотном режиме. За время летных испытаний максимальная высота подъема капсулы составила 118,8 км (18 июля 2018 года).

В ходе предыдущего запуска, проведенного 14 апреля 2021 года, на борту New Shepard 4 находился снабженный датчиками манекен "Скайуокер" (получил имя в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны"). Капсула суборбитального корабля поднялась на высоту 106,3 км и затем благополучно приземлилась. Отделившийся от нее ракетный модуль также успешно совершил вертикальную посадку.

Дальнейшие планы Blue Origin

Следующая разработка компании Blue Origin - тяжелая ракета-носитель New Glenn (названа в честь Джона Гленна - первого астронавта США, совершившего орбитальный космический полет), оснащенная многоразовой первой ступенью с возможностью использования до 25 раз. О ее создании компания объявила в 2015 году. Первый испытательный запуск ракеты New Glenn, предназначенной для полноценных орбитальных запусков, может состояться в конце 2022 года.

В перспективе Blue Origin намеревается создать тяжелую транспортную космическую систему под названием New Armstrong (названа в честь астронавта Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны в 1969 году).

Другие проекты в области суборбитального и космического туризма

Помимо Blue Origin работы в области суборбитальных туристических полетов ведет также американская компания Virgin Galactic, входящая в структуру корпорации Virgin Group британского миллиардера Ричарда Брэнсона. С 2016 года к настоящему времени Virgin Galactic провела 22 испытательных полета своего космолета Unity серии SpaceShipTwo, способного вместить также шесть пассажиров. В миссии Unity-22, состоявшейся 11 июля 2021 года, принял участие сам Ричард Брэнсон. Однако до начала полета туристов Virgin Galactic потребуется осуществить еще один-два тестовых запуска космолета.

Еще одна частная американская компания SpaceX, которая с 2020 года по контракту с NASA начала осуществлять пилотируемые миссии на Международную космическую станцию (МКС) на собственном космическом корабле Crew Dragon, намеревается также отправлять на МКС космических туристов. В марте 2020 года компания Илона Маска подписала контракт с партнером NASA - Axiom Space (базируется в Хьюстоне, штат Техас), предусматривающий доставку на орбитальную станцию трех частных астронавтов. Кроме того, SpaceX договорилась с американской компанией Space Adventures об автономных орбитальных полетах Crew Dragon (без стыковки с МКС) с космическими туристами на борту.

Первым космических туристов на МКС начал отправлять Роскосмос. В 2001-2009 годах по контрактам с компанией Space Adventures на российских кораблях "Союз" на орбитальную станцию было доставлено семь туристов, из них предприниматель из США Чарльз Симони посетил МКС дважды. Новые контракты Роскосмоса с этой компанией предусматривают краткосрочные полеты на МКС непрофессиональных космонавтов в конце 2021 года и в 2023 году.