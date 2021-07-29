ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июля посол Молдавии в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций "на неопределенный срок". По сообщению молдавской стороны, дипломат отозван "для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его работы". Глава пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Даниэл Водэ подчеркнул, что отзыв Головатюка не касается отношений между двумя странами.

О том, как Молдавия отзывала своих послов из России за последние 15 лет - в материале ТАСС.

Отзыв Головатюка стал восьмым случаем с 2006 года. Ранее республика пять раз отзывала своих диппредставителей из РФ на фоне острых политических конфликтов, а также скандалов (в т.ч. дважды - для проведения консультаций). Еще два посла были отозваны в рамках кадровой ротации.

22 марта 2006 года молдавский посол в России Василий Стурза был отозван в Кишинев для консультаций по поводу урегулирования ситуации в Приднестровье. Это произошло черед два дня после того, как российский посол в Кишиневе Николай Рябов обвинил Молдавию в нарушении международных договоренностей. Причиной конфликта стало введение Молдавией и Украиной новых таможенных правил для непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В частности, Украина перестала пропускать грузы Приднестровья без таможенного оформления в Молдавии, что фактически привело к экономической блокаде региона. Конфликт был урегулирован к концу 2006 года, после того как приднестровская сторона согласилась на двойное таможенное оформление - приднестровское и молдавское.

25 апреля 2012 года правительство Молдавии по инициативе главы МИД республики Юрия Лянкэ приняло решение отозвать Андрея Негуцу с должности посла республики в РФ. Поводом для этого послужило интервью посла, в котором он заявил, что вывод российских войск из Приднестровья может представлять опасность для Молдавии. Официальный Кишинев расценил слова Негуцы как противоречащие государственным интересам. В ноябре 2012 года новым главой дипмиссии в РФ стал Андрей Галбур, бывший глава департамента Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

1 марта 2017 года правительство Молдавии приняло решение об отзыве с поста посла в РФ Дмитрия Брагиша, который по совместительству возглавлял диппредставительство республики в Таджикистане. В пресс-службе правительства и внешнеполитического ведомства Молдавии причину отзыва не комментировали. Российская сторона расценила шаг Кишинева как "неожиданный". Решение правительства об отзыве Брагиша было принято спустя несколько дней после конфликта президента Молдавии Игоря Додона с кабинетом министров, контролируемым правящей коалицией проевропейских партий. В феврале президент отказался дать согласие премьеру Павлу Филипу на назначение ряда глав дипмиссий Молдавии, в т.ч. в Белоруссии, Великобритании и Австрии. Додон заявил, что "не назначит послами тех, кто не будет защищать интересы страны". Позднее новым послом Молдавии в России стал бывший посол в РФ, советник президента Игоря Додона по внешней политике Андрей Негуца.

18 декабря 2017 года Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отозвало на родину для консультаций посла Андрея Негуцу в связи "со случаями преследования и запугивания органами РФ официальных лиц и политических деятелей Республики Молдова, их активизацию в последнее время и отсутствие реакции на неоднократные официальные обращения молдавских властей по поводу этих случаев". Президент республики Игорь Додон расценил действия правительства как "провокацию проевропейского правительства" и заявил, что решение об отзыве посла направлено на "подрыв стратегического партнерства" между Молдавией и Россией. В 2017 году правительство Молдавии предприняло целый ряд антироссийских мер, в том числе объявление персоной нон грата Дмитрия Рогозина, вице-премьера РФ, сопредседателя межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и спецпредставителю президента РФ по Приднестровью. Помимо этого, была выслана группа российских дипломатов, отказ во въезде в республику получили ряд российских артистов, общественных деятелей, журналистов. 23 марта 2018 года Андрей Негуца вернулся в Москву с "поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений".

9 декабря 2020 года стало известно, что правительство Молдавии решило отозвать Андрея Негуцу с поста главы дипмиссии в РФ после скандала с контрабандой анаболиков, которые попытались перевезти в Россию в микроавтобусе, принадлежащим посольству. Автомобиль был задержан на молдавско-украинской границе в ночь на 6 декабря. В нем было обнаружено около 360 кг анаболических стероидов на сумму более €100 тыс. После отставки Негуцы новым послом Молдавии в России был назначен депутат от Партии социалистов Владимир Головатюк.

Другие случаи отзывов послов Молдавии из РФ были связаны с ротацией кадров. В сентябре 2008 года из Москвы был отозван Василий Стурза в связи с истечением срока полномочий на посту посла. В марте 2015 года Кишинев досрочно отозвал из Москвы Андрея Галбура, который был назначен заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.