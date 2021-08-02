Случаи невозвращения членов олимпийских команд в свои страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа стало известно, что власти Польши приступили к процессу предоставления убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с XXXII летней Олимпиады в Токио на родину. ТАСС составил подборку случаев невозвращения членов олимпийских команд в свои страны.

Олимпиада в Лондоне, 1948 год

После окончания Игр в свою страну отказалась возвращаться тренер по спортивной гимнастике из Чехословакии Мария Провазникова. На Олимпиаде чехословацкие гимнастки под ее руководством первенствовали в командных соревнованиях. Провазникова мотивировала решение отсутствием свободы слова в своей стране. В конце 1948 года она переехала в США, где продолжила тренерскую работу.

Олимпиада в Мельбурне, 1956 год

После окончания Игр на родину отказался возвращаться венгерский ватерполист Эрвин Задор. В составе сборной своей страны в декабре 1956 года он завоевал золото мельбурнской Олимпиады. Эрвин Задор выступал против нахождения Венгрии в социалистическом лагере. Свое решение спортсмен принял на фоне осложнения советско-венгерских отношений: в октябре - ноябре 1956 года в Венгрии произошло вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима, подавленное войсками СССР. В конце 1956 года спортсмен переехал в США, где работал тренером по плаванию.

Олимпиада в Атланте, 1996 год

После окончания соревнований от возвращения в Ирак отказался тяжелоатлет Раид Ахмед. На церемонии открытия Олимпиады он был знаменосцем иракской команды. Раид Ахмед заявил, что любит свою страну, но ему "не нравится режим" Саддама Хусейна. Впоследствии он получил в США политическое убежище. Проживал в Дирборне (штат Мичиган) вместе с женой, которая смогла покинуть Ирак по поддельному паспорту. Работал тренером по тяжелой атлетике, занимался продажей подержанных автомобилей.

В 1996 году от возвращения в Афганистан отказался боксер Мохаммад Джавид Аман, который был знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Игр в Атланте. По словам атлета, сразу после начала Олимпиады афганские власти обвинили его в коммунистических настроениях. Сообщалось, что в августе 1996 года спортсмен покинул США и переехал в Канаду, которая предоставила ему статус беженца.

Олимпиада в Лондоне, 2012 год

После окончания соревнований от возвращения в Эритрею отказался легкоатлет Вейнай Гебресиласие, специализирующийся в беге на средние дистанции. На церемонии открытия Игр он являлся знаменосцем национальной команды. Гебресиласие запросил в Великобритании политическое убежище. Спортсмен отметил, что "любит свою страну", но вынужден покинуть ее в связи "с ужасными условиями и игнорированием основных прав человека". В 2021 году атлет получил право представлять Великобританию на международных соревнованиях.

В 2012 году от возвращения в Камерун отказались пять боксеров, участвовавших в Играх, - Серж Амбомо, Тома Эсомба, Иясинте Меволи Абдон, Кристиан Донфак Аджуфак и Блэз Йепму Мендуо. Они связали свое решение с угрозами из-за провального выступления, якобы поступавшими в их адрес от руководителей камерунской делегации. Также боксеры упомянули о стремлении повысить профессиональное мастерство, оставшись в Великобритании и продолжая тренировки в этой стране. Власти Камеруна заявили, что позиция спортсменов обусловлена "экономическими причинами" и обвинили их во лжи. В 2013 году сообщалось, что все пятеро камерунских боксеров проживают в Великобритании и продолжают тренировки в разных городах страны.