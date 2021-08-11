Вакцина "Спутник V". История создания и механизм действия

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 августа 2021 года исполняется год со дня регистрации в РФ препарата "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") - первой официально зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. История создания препарата, первые клинические исследования 21 января 2020 года, спустя две недели после установления возбудителя вспышки нового заболевания в Китае, замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что Минздрав России начал работу по созданию вакцины против нового коронавируса. Краевой уточнял, что министерство ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала.

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К разработкам вакцин приступили, в частности, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ (Москва) и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск). НИЦЭМ им. Гамалеи использовал в своей работе платформу, на которой ранее был создан ряд других вакцин (в т. ч. от лихорадки Эбола). Платформа начала создаваться в НИЦЭМ около 25 лет назад для генной терапии. Директор института Александр Гинцбург сообщал журналистам, что первая группа добровольцев из состава разработчиков препарата была вакцинирована 30 марта (спустя 19 дней после объявления Всемирной организации здравоохранения о пандемии заболевания COVID-19), вторичная их вакцинация прошла через три недели. По состоянию на август все участники тестирования имели хороший иммунитет, серьезных побочных эффектов не отмечалось. Согласно данным, опубликованным в сентябре на сайте авторитетного международного научного журнала The Lancet, первые две фазы клинических исследований вакцины в России проходили с 18 июня по 3 августа, в них участвовали 76 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет (две группы по 38 человек). У них также не было выявлено серьезных побочных эффектов. После введения вакцины человек может испытывать озноб, повышенную температуру, головную боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов. Механизм действия Разработанная в НИЦЭМ им. Гамалеи вакцина состоит из двух растворов, содержащих рекомбинантные аденовирусы человека Ad5 и Ad26, которые используются как транспорт (вектор) для доставки гена, кодирующего S-белок коронавируса SARC-CoV-2. При первой вакцинации вектор с геном попадает в клетку, организм синтезирует S-белок коронавируса, и в качестве ответной реакции начинается выработка иммунитета. Повторная вакцинация другим вектором производится через 21 день, в результате "подстегивается" иммунный ответ и обеспечивается длительный иммунитет против заболевания COVID-19. Регистрация 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от нового коронавируса. Глава государства также сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку этой вакциной и чувствует себя хорошо. В тот же день в Государственный реестр лекарственных средств была внесена разработка НИЦЭМ им. Гамалеи (под номером ЛП-006395). 11 августа заработал официальный сайт вакцины, где сообщалось, что она получила название "Спутник V" в честь первого искусственного спутника Земли. Третья фаза исследований, "Спутник Лайт" Третий, пострегистрационный, этап клинических исследований "Спутника V" стартовал 25 августа 2020 года и был совмещен с введением вакцины в гражданский оборот. Медицинские работники, а также лица из групп риска прививались от коронавируса в первую очередь параллельно с проведением исследований.

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