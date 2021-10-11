Хронология инцидентов с применением холодного оружия в школах России с 2019 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2021 года в одной из школ Махачкалы (Дагестан) ученик нанес ножевое ранение другому школьнику во время драки. В результате пострадавший умер в больнице. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). ТАСС составил хронологию инцидентов с применением холодного оружия в российских школах. С начала 2019 года сообщалось по меньшей мере о семи таких случаях (с учетом ЧП 11 октября 2021 года).

28 мая 2019 года в поселке завода Большевик (Вольск, Саратовская область) 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу №4 с топором и двумя бутылками, предположительно с зажигательной смесью, одну он бросил в класс, вторую - в коридор. В коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю ученицу и попытался скрыться. Подросток был задержан. Девочка осталась жива. 4 августа 2020 года Вольский районный суд Саратовской обл. приговорил нападавшего к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии. Подросток был признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних, или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. "а", "в", "д", "е", "и", ч. 2 ст. 105 УК РФ). Всего по уголовному делу был признан потерпевшим 21 человек. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 1 млн рублей.

23 января 2020 года 12-летняя ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою 12-летнюю двоюродную сестру на территории учебного заведения. Угрозы для жизни девочки не было. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что инцидент мог произойти из-за имущественного спора между их семьями, проживающими в одном частном доме.

26 февраля 2020 года в Ульяновске в одной из школ 15-летний ученик ранил 59-летнюю учительницу в живот кухонным ножом. У подростка было выявлено хроническое психическое заболевание. 12 августа 2020 года суд в Ульяновске направил его на принудительное лечение в стационар психиатрического медицинского учреждения.

25 января 2021 года в Братске (Иркутская область) ученик седьмого класса ранил ножом сверстника в школе. Несовершеннолетний с колото-резаной раной правого бедра был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожало. Причинивший ему ранение 13-летний семиклассник состоит на профилактическом учете в полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних в отношении его матери составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

21 мая 2021 года в лицее №1 Березников (Пермский край) 16-летний учащийся ранил ножом учительницу. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Подозреваемый в нападении был задержан. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). 23 мая суд отправил ученика под арест на два месяца, о дальнейшем ходе расследования не сообщалось.

20 сентября 2021 года в Москве в здании школы в районе Южное Чертаново 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший был госпитализирован. Нападавшего задержала полиция, в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Официальной информации о дальнейшем ходе расследования не публиковалось.