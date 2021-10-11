Биография народной артистки РСФСР Светланы Мизери

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2021 года на 89-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери.

Происхождение и образование

Светлана Николаевна Мизери родилась 4 сентября 1933 года в Москве.

Во второй половине 1940-х годов посещала театральную студию при Московском городском доме пионеров и октябрят.

В 1955 году окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). Была выпускницей курса педагогов Александра Карева и Евгении Морес.

Профессиональная деятельность

В 1955 году Светлана Мизери играла в спектаклях "Враги" по пьесе Максима Горького и "Забытый друг" по произведению Афанасия Салынского, поставленных в Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького.

В 1956-1959 гг. - актриса театра-студии "Современник" при МХАТ (ныне Московский театр "Современник"). Исполняла на его сцене роли в постановках "Вечно живые", "В поисках радости" и "В добрый час!" по пьесам Виктора Розова, "Никто" по произведению Эдуардо де Филиппо, "Два цвета" по пьесе Авенира Зака и Исая Кузнецова.

В 1959-1980 гг. Светлана Мизери была актрисой Московского академического театра им. Вл. Маяковского. Участвовала в постановках: "Медея" по трагедии Еврипида, "Иркутская история" по драме Алексея Арбузова, "Мария" по произведению Афанасия Салынского, "Venceremos!" по пьесе Генриха Боровика, "Беседы с Сократом" по произведению Эдварда Радзинского, "Трамвай "Желание" по пьесе Теннесси Уильямса, "Кавказский меловой круг" по произведению Бертольта Брехта, "Дети Ванюшина" по пьесе Сергея Найденова, "Разгром" по роману Александра Фадеева.

В 1980-1990 годы выступала на сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Исполняла роли в спектаклях "Оптимистическая трагедия" по произведению Всеволода Вишневского и "Закон вечности" по роману Нодара Думбадзе.

С 1990 по 2021 год являлась актрисой Московского драматического театра "Сопричастность". Была задействована в постановках: "Голос за тонкой стеной" по произведению Александра Матвеева, "Любовь - книга золотая" по пьесе Алексея Толстого, "Кровавая свадьба" по трагедии Федерико Гарсиа Лорки, "Таланты и поклонники" по комедии Александра Островского, "Месье Амилькар" по пьесе Ива Жамиака, "Белые розы, розовые слоны" по произведению Уильяма Гибсона, "Королева-мать" по пьесе Манлио Сантанелли.

В качестве режиссера Светлана Мизери поставила на сцене театра "Сопричастность" спектакли: "Поросенок Кнок, или История доброй копилки" по сказке Михаила Ворфоломеева, "Девочка, где ты живешь?" по пьесе Михаила Рощина, "Сверчок на печи" по повести Чарльза Диккенса, "Провинциалка" по комедии Ивана Тургенева, "Два эпизода из жизни женщины" по пьесе Уильяма Хенли, "Свободны, как бабочки" по произведению Леонарда Герша и "Цветы запоздалые" по повести Антона Чехова.

Снималась в фильмах-спектаклях: "Под каштанами Праги" (1965), "Оправдание Паганини" (1969), "Атлантика" (1973), "Красная гостиница" (1976), "Мегрэ у министра" (1987), "Объективные обстоятельства" (1988), "Свет вечерний" (1989).

Светлана Мизери принимала участие в дублировании художественных фильмов. В их числе: "Большой вальс" (1938, режиссер Жюльен Дювивье, США), "Серенада солнечной долины" (1941, Эйч Брюс Хамберстоун, США), "Варшавская сирена" (1956, Тадеуш Макарчинский, Польша), "Ева хочет спать" (1957, Тадеуш Хмелевский, Польша), "Мы - вундеркинды" (1958, Курт Хоффман, ФРГ), "Человек проходит сквозь стену" (1959, Ладислао Вайда, ФРГ).

Звания, награды

Народная артистка РСФСР (1980).

Светлана Мизери была награждена орденами Дружбы (2009) и Почета (2019).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1972, за роль в спектакле "Мария") и Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1977, за роль в спектакле "Venceremos!"). Была отмечена премией мэрии Москвы в области литературы и искусства (2001).