Биография оперной певицы Бэлы Руденко

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября стало известно, что на 89-м году жизни умерла народная артистка СССР оперная певица Бэла Руденко.

Происхождение и образование

Бэла Андреевна Руденко родилась 18 августа 1933 года в пос. Боково-Антрацит (ныне г. Антрацит) в Украинской ССР.

В 1956 году с отличием окончила Одесскую государственную консерваторию им. А.В. Неждановой (ныне Одесская национальная музыкальная академия им. А.В. Неждановой) по вокальному классу педагога Ольги Благовидовой. Певческий голос - сопрано.

Профессиональная карьера, педагогическая деятельность

В 1955 году Бэла Руденко дебютировала в Одесском государственном академическом театре оперы и балета (ныне Одесский национальный академический театр оперы и балета). Исполнила партию Джильды в опере "Риголетто" Джузеппе Верди.

В 1956-1973 годах была солисткой Киевского государственного академического театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко (ныне Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т.Г. Шевченко). Исполнила на его сцене партии в операх: "Война и мир" Сергея Прокофьева, "Милана" и "Арсенал" Георгия Майбороды, "Бал-маскарад", "Риголетто" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе, "Энеида" Николая Лысенко, "Первая весна" Германа Жуковского.

С 1973 по 1988 год - солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" Михаила Глинки, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Риголетто" и "Травиата" Джузеппе Верди, "Царская невеста" и "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Иоланта" Петра Чайковского.

Бэла Руденко выступала в оперных театрах Великобритании, Италии, США, Франции, Швеции, Японии и др. Также исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом.

В 1992 году завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра.

В 1995-1999 годах Бэла Руденко являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра.

С 1977 по 2017 год преподавала в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Профессор (1989).

Звания, награды

Народная артистка СССР (1960). Получила звание в 27 лет после выступления на Декаде украинского искусства и культуры в Москве.

Бэла Руденко была награждена орденами Дружбы народов, Ленина (1970), "За заслуги" III степени (Украина, 2013).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1971).

В 1957 году стала обладательницей первой премии вокального конкурса в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, а также третьей премии Международного конкурса вокалистов в Тулузе (Франция).

Книга и фильм о певице

Жизни и карьере певицы посвящены книга Геннадия Самусева "Разговор с Бэлой Руденко" (2008) и документальный фильм Родиона Исмаилова "Бэла Руденко. Я счастливый человек!" (2013).