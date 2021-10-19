Биографии представителей штаба сборной России по хоккею под руководством Алексея Жамнова

Алексей Николаевич Кудашов родился 21 июля 1971 года в Электростали (Московская область). Выступал за "Кристалл" (1986-1989),"Крылья Советов" (1989-1991, 1991-1993), ЦСКА (1992, 2004-2006), "Торонто" (НХЛ, 1993-1994), "Сент-Джонс Мэйпл Лифс" (1993-1995), "Каролина Монаркс" (1995-1996), "Дюссельдорф" (Германия, 1995-1997), ТПС (Финляндия, 1997-1998), "Ак Барс" (1998-1999), "Динамо" (Москва, 1999-2004, 2010-2012), "Химик" (2006), "Локомотив" (2006-2009), ХК МВД (2009-2010).

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 октября 2021 года главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов провел пресс-конференцию в ТАСС, на которой объявил, что в штаб национальной команды на Олимпиаду 2022 года в Пекине вошли Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков, генеральным менеджером сборной стал Илья Ковальчук, советниками главного тренера - Игорь Есмантович и Валерий Каменский.

Бороться за золото Олимпиады. Жамнов объявил тренерский штаб сборной России по хоккею

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В качестве игрока становился чемпионом Европы среди юниоров (1989), чемпионом Германии (1996), обладателем Суперкубка Европы (1998), чемпионом Суперлиги (2000), обладателем Кубка Гагарина (2012).

В качестве тренера был сначала помощником (2012-2013), а затем главным тренером "Атланта" (2013-2015). Входил в тренерский штаб СКА (2018-2019) и сборной России (2018-2019), возглавлял обе команды в 2019-2020 годах. Также был главным тренером "Локомотива" (2015-2017), с 2021 года - главный тренер московского "Динамо". Лучшим достижением является выход с "Локомотивом" в полуфинал Кубка Гагарина в 2017 году. С октября 2021 года - тренер сборной России.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли

Сергей Викторович Федоров родился 13 декабря 1969 года в Пскове, хоккеем начал заниматься в Апатитах (Мурманская область). Выступал за минское "Динамо" (1985-1986), ЦСКА (1986-1990), "Детройт" (НХЛ, 1990-2003), "Анахайм" (НХЛ, 2003-2005), "Коламбус" (НХЛ, 2005-2008), "Вашингтон" (НХЛ, 2008-2009), "Металлург" (Магнитогорск, 2009-2012), ЦСКА (2013).

В качестве игрока становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), чемпионом мира (1989, 1990, 2008), серебряным призером чемпионата мира (2010). Признавался самым ценным игроком регулярного сезона НХЛ (1994), лучшим форвардом оборонительного плана лиги (1994, 1996), самым выдающимся хоккеистом по версии профсоюза игроков (1994). Был самым результативным игроком Кубка Стэнли (1995), лучшим снайпером Кубка Стэнли-1998, шестикратным участником Матча звезд НХЛ, трехкратным участником Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

Чемпион СССР (1987-1989), обладатель Кубка европейских чемпионов (1988-1990). Член Зала хоккейной славы и Зала славы Международной федерации хоккея (с 2016 года).

С 2012 по 2016 годы был главным менеджером ЦСКА по кадрам и спорту. В течение этого времени провел два матча за ЦСКА на Кубке Шпенглера, подписав контракт до конца сезона из-за многочисленных травм в составе команды. В 2016-2017 годах был менеджером армейцев по селекции. Член наблюдательного совета ЦСКА. С 2021 года - главный тренер ЦСКА. С октября 2021 года - тренер сборной России.

Самый результативный российский защитник в НХЛ

Сергей Викторович Гончар родился 13 апреля 1974 года в Челябинске. Воспитанник "Трактора". Выступал за "Трактор" (1991-1992), "Динамо" (Москва, 1992-1994), "Портленд Пайрэтс" (1994-1995), "Вашингтон" (НХЛ, 1995-2004), "Ладу" (1997), "Бостон" (НХЛ, 2004), "Металлург" (Магнитогорск, 2004-2005, 2012-2013), "Питтсбург" (НХЛ, 2005-2010), "Оттаву" (НХЛ, 2010-2013), "Даллас" (НХЛ, 2013-2014), "Монреаль" (НХЛ, 2014-2015).

В качестве игрока становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. Обладатель Кубка Стэнли (2009), серебряный (2010) и бронзовый (2007) призер чемпионата мира, чемпион России (1993), пятикратный участник Матча звезд НХЛ. Является самым результативным российским защитником в истории НХЛ (811 очков; 220 голов + 591 передача).

В 2015-2017 годах был тренером "Питтсбурга" по развитию защитников. В 2017-2020 годах - помощник главного тренера "Питтсбурга". С октября 2021 года - тренер сборной России.

Тренер вратарей "Сан-Хосе" и сборной России

Евгений Викторович Набоков родился 25 июля 1975 года в Усть-Каменогорске (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). Выступал за "Торпедо" (Усть-Каменогорск, 1992-1994), "Динамо" (Москва, 1994-1997), "Кентукки Тороблэйдс" (1997-1999), "Сан-Хосе" (НХЛ, 1999-2009), "Металлург" (Магнитогорск, 2005), СКА (2010), "Нью-Йорк Айлендерс" (НХЛ, 2011-2014), "Тампу" (НХЛ, 2014-2015).

Чемпион мира (2008), самый ценный игрок чемпионата России (1995), был признан лучшим вратарем Евролиги (1997), лучший вратарь чемпионата мира (2008).

С 2015 года работает тренером по развитию вратарей, а также скаутом в "Сан-Хосе". С 2019 года - тренер вратарей команды. С октября 2021 года - тренер вратарей сборной России.

Самый ценный хоккеист Олимпиады-2018

Илья Валерьевич Ковальчук родился 15 апреля 1983 года в Калинине (сейчас - Тверь). Воспитанник "Спартака". Выступал за "Спартак" (1999-2001), "Атланту" (НХЛ, 2001-2004, 2005-2010), "Ак Барс" (2004-2005), "Химик" (2005), "Нью-Джерси" (НХЛ, 2010-2013), СКА (2012-2013, 2013-2018), "Лос-Анджелес" (НХЛ, 2018-2019), "Монреаль" (НХЛ, 2020), "Вашингтон" (НХЛ, 2020), "Авангард" (2021).

Был выбран под первом номером на драфте НХЛ "Атлантой" в 2001 году. Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер Олимпийских игр (2002), двукратный чемпион мира (2008, 2009), бронзовый (2005, 2007, 2019) и серебряный (2010, 2015) призер чемпионата мира, чемпион мира среди юниоров (2001), обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021).

Финалист Кубка Стэнли (2012), лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ (2004), самый ценный игрок чемпионата мира (2009), лучший снайпер чемпионата мира (2010, 2013), лучший снайпер Кубка Стэнли (2012), самый ценный игрок Кубка Гагарина (2015), самый ценный игрок олимпийского турнира (2018). С октября 2021 года - генменеджер сборной России.

Олимпийский чемпион

Валерий Викторович Каменский родился 18 апреля 1966 года в Воскресенске. Выступал за "Химик" (1982-1985), ЦСКА (1985-1991), "Квебек" (НХЛ, 1991-1995), "Амбри-Пиотта" (Швейцария, 1994-1995), "Колорадо" (НХЛ, 1995-1999), "Нью-Йорк Рейнджерс" (НХЛ, 1999-2001), "Даллас" (НХЛ, 2001-2002), "Нью-Джерси" (НХЛ, 2002).

Олимпийский чемпион (1988) и серебряный призер Игр (1998), обладатель Кубка Стэнли (1996), чемпион мира (1986, 1989, 1990), серебряный (1987) и бронзовый (1991) призер чемпионата мира, чемпион Европы (1986, 1987, 1989, 1991), серебряный призер чемпионата Европы (1990). Чемпион мира среди молодежных команд (1986), финалист Кубка Канады (1987), член Зала славы Международной федерации хоккея (2016).

Президент "Атланта" (2013-2015), вице-президент "Спартака" по хоккейным операциям (с 2015 года), советник председателя наблюдательного совета клуба. С октября 2021 года - советник главного тренера сборной России.

Президент ЦСКА

Игорь Вячеславович Есмантович родился 6 апреля 1966 года в Воронеже. Выступал в качестве игрока за "Буран" (1982-1988), "Крылья Советов" (1984-1985, 1987-1992), "Ференцварош" (Венгрия, 1992-1993). Бронзовый призер чемпионата СССР (1989, 1991), победитель турнира на призы газеты "Известия" (1988).

Член тренерского штаба "Крыльев Советов" (1997-1998), и.о. главного тренера "Крыльев Советов" (1997), генеральный директор клуба (1998-1999). Генеральный директор ЦСКА (2012-2017), с 2017 года - президент ЦСКА. С октября 2021 года - советник главного тренера сборной России.