Бороться за золото Олимпиады. Жамнов объявил тренерский штаб сборной России по хоккею

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в понедельник на пресс-конференции в ТАСС объявил состав тренерского штаба на олимпийский турнир в Пекине. Помимо этого, он рассказал о назначении Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера команды и об особенностях состава российской сборной.

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В тренерский штаб национальной команды вошли Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Что касается рабочего штаба, то его составляет персонал, который в сборной с 2014 года, отметил Жамнов. "Кто-то менялся, конечно, это будем изучать. Если мы попросим у клубов кого-то отпустить, думаю, нам пойдут навстречу", - отметил главный тренер. 28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной России. В понедельник тренер рассказал о сроке контракта с ФХР. "Есть регламент Федерации хоккея России, пока контракт до конца Олимпиады. Но есть пункт, что может быть пролонгация. Я об этом не думаю, сейчас главное - это Олимпийские игры", - сказал Жамнов. Член экспертного совета ФХР Валерий Каменский и президент московского ЦСКА Игорь Есмантович войдут в сборную России по хоккею как советники главного тренера. "Каменский с большим опытом, я его знаю, - отметил Жамнов. - Но дело не в дружбе, а в том, что некоторые вещи для кого-то могут быть открытием, а у него большой колоссальный опыт. Есмантовича знает хоккейный мир, он знает российских игроков, это пригодится для совместного дела". "Буду помогать старшему тренеру для подготовки к олимпийскому турниру на 100% в спортивной части, в которой я разбираюсь. У меня есть тот опыт, который был накоплен за долгие годы, когда я играл и когда общался с энхаэловцами, знакомыми в хоккейной Европе. Постараюсь помочь Алексею, чтобы он занимался непосредственно своими хоккейными обязанностями, готовил команду к Олимпийским играм", - в свою очередь, сообщил в беседе с ТАСС Каменский. Есмантович рассказал, что в ближайшее время состоится встреча членов штаба сборной. "Это большая честь для меня, - сказал Есмантович ТАСС. - Мы все осознаем, как много для болельщиков значит сборная России, как вся страна будет поддерживать команду на Олимпийских играх. В ближайшее время мы планируем совместную встречу. Как только главный тренер примет решение о совещании по работе с тренерским штабом, тогда на встрече определимся и поймем функциональные обязанности каждого в рамках подготовки сборной". Назначение Ковальчука, обязанности Ротенберга В ходе пресс-конференции Жамнов сообщил, что консультант сборной России Олег Знарок не будет находиться на тренерской скамейке во время матчей на Олимпийских играх. "У Знарка подписано соглашение как консультанта с ФХР, - сказал Жамнов. - Я с ним встречался, у нас нормальные отношения. На лавке его не будет, но на позиции консультанта его опыт поможет".

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг также должен быть на Олимпиаде, отметил главный тренер. "У нас сейчас есть две составляющие - спортивная и организационная. Думаю, он будет больше отвечать за организационную составляющую", - объяснил Жамнов. Жамнов назвал Ковальчука неофициальным капитаном сборной и сообщил о назначении олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина генеральным менеджером. "Думаю, что с ним дорабатывать ничего не нужно, ему это интересно, - отметил Жамнов. - У меня с Ильей был долгий разговор, плюс он знает ребят, которые непосредственно играют в НХЛ. Илья сконцентрируется на работе менеджера сборной, как сложится его карьера, я не знаю". Агент Ковальчука Юрий Николаев заявил, что пока не знает, продолжит ли хоккеист свою игровую карьеру. "Желаю ему [Ковальчуку] творческих успехов на этой новой работе, - сказал он ТАСС. - Конечно, это решение принималось на самом верху. Что касается дальнейшей карьеры, то время покажет". Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, комментируя назначение Ковальчука, отметил авторитет хоккеиста. "Это выдающийся хоккеист, очень много лет отыграл в НХЛ, играл у нас. Авторитетный игрок, авторитетный человек. Все покажет его работа на благо нашего хоккея и на Олимпиаде. На сегодняшний день это один из выдающихся хоккеистов нашего времени, время и результат на Олимпиаде покажет, как он проявит себя на новом поприще", - сказал он. Другой двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что кандидатура Ковальчука является удачным вариантом. "Ковальчук - уважаемый игрок и человек, сделал много для российского хоккея. Для него самое главное, что в сборной к нему хорошо относятся, он знает ребят, а они - его. Удачный выбор", - сказал Кожевников. Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака". В 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), в 2012 году он дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. Ковальчук трижды становился обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда" (2021) и санкт-петербургского СКА (2015, 2017). Российская команда будет бороться за золото Олимпиады Михайлов считает, что тренерский штаб будет доказывать свою состоятельность игрой на Олимпиаде. "Это выбор Жамнова, он за него отвечает, - сказал он ТАСС. - Насколько опытные люди в нем? Давайте не будем обсуждать пофамильно. Этот тренерский штаб будет доказывать все игрой во время Олимпиады".