Генменеджер Ковальчук и четыре помощника. Кто вошел в олимпийский штаб Жамнова

Жамнову на тренерской скамейке будут помогать Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков, который будет работать с вратарями. Кудашов является главным тренером московского "Динамо", Федоров — ЦСКА, а Набоков работает с "Сан-Хосе". Не имеет постоянной работы Гончар, который с 2015 года работал тренером "Питтсбурга" по развитию защитников, а с 2017 по 2020-й — ассистентом главного тренера "пингвинов".

В этом составе штаб будет работать независимо от того, поедут на Олимпиаду игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или нет. Главный тренер почти на 100% уверен, что хоккеисты из-за океана в Играх участвовать будут.