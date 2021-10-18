Генменеджер Ковальчук и четыре помощника. Кто вошел в олимпийский штаб Жамнова

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов провел пресс-конференцию в ТАСС, на которой ответил на многие вопросы относительно своего прихода на эту должность.
Помощники главного тренера
Жамнову на тренерской скамейке будут помогать Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Евгений Набоков, который будет работать с вратарями. Кудашов является главным тренером московского "Динамо", Федоров — ЦСКА, а Набоков работает с "Сан-Хосе". Не имеет постоянной работы Гончар, который с 2015 года работал тренером "Питтсбурга" по развитию защитников, а с 2017 по 2020-й — ассистентом главного тренера "пингвинов".
В этом составе штаб будет работать независимо от того, поедут на Олимпиаду игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) или нет. Главный тренер почти на 100% уверен, что хоккеисты из-за океана в Играх участвовать будут.
Генменеджер
Генеральным менеджером сборной России будет олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук. В прошлом сезоне он стал чемпионом КХЛ с "Авангардом", после чего до сих пор не подписал контракт с каким-либо клубом. Жамнов рассказал о договоренности с Ковальчуком, согласно которой тот не станет играть за любые команды до окончания Олимпиады. О завершении карьеры будущий генменеджер не сообщал.
Ковальчук знает практически всех игроков, выступающих в НХЛ, и в плане коммуникации с ними он должен помочь тренерскому штабу сборной. На скамейке во время матчей его не будет, как и консультанта сборной Олега Знарка, приводившего команду к победе на Олимпиаде 2018 года.
Роль Ротенберга и советники
Впервые за последние пять лет в команде не будет главы штаба. Ранее эту роль исполнял первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, который в том числе делил с любым главным тренером национальной команды ответственность за выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Теперь ответственность за результат будет целиком возложена на Жамнова, который сам собирал нынешний тренерский штаб. Ротенберг на Олимпийских играх будет заниматься организационной работой.
Советниками Жамнова будут президент ЦСКА Игорь Есмантович и известный в прошлом игрок, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Работа на Евротуре
Впервые новый тренерский штаб сборной России будет представлен широкой публике на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Этот турнир будет последним для сборной России перед Олимпиадой. Важно, что из состава команды на соревнования в Москве лишь немногие сумеют поехать в Пекин из-за участия в Играх хоккеистов из НХЛ. Набоков не попадет на Кубок Первого канала из-за его работы в "Сан-Хосе". Жамнов отметил, что шанс попасть на Олимпиаду есть и у игроков Континентальной хоккейной лиги.
На предстоящем этапе Евротура в Хельсинки с 11 по 14 ноября команду, половину из которой составят молодые игроки, повезет главный тренер молодежной сборной России Олег Браташ.
Поездка в Америку
Жамнов и Ковальчук в конце октября отправятся в Северную Америку, чтобы поговорить там с кандидатами в сборную. На данный момент известны только три игрока, вошедшие в состав команды, — вратарь "Тампы" Андрей Василевский, его одноклубник форвард Никита Кучеров и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который первым поздравил Жамнова с назначением.
В Северной Америке уже находится скаут Федерации хоккея России Владимир Малахов, который вместе с Гончаром будет летать на игры регулярного чемпионата НХЛ для общения с кандидатами в команду. Окончательный состав сборной России станет известен за месяц до Олимпиады.
Контракт
Контракт Жамнова с Федерацией хоккея России заключен до конца Олимпийских игр с возможностью продления. По словам тренера, сейчас он не думает о том, что его ждет после Олимпиады.
Рустам Шарафутдинов