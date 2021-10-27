Кто занимал пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 октября 2021 года глава государства Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка была учреждена указом главы государства от 1 сентября 2009 года. С 2009 года и до настоящего времени этот пост занимали три человека.

Алексей Головань (2009)

Алексей Головань (родился в 1966 году) окончил Московский инженерно-физический институт (1989), Институт молодежи (1993) и Московскую государственную юридическую академию (2000). Работал в Советском детском фонде им. В. И. Ленина, был инспектором бюро по общественной опеке и попечительству (1989-1991). В дальнейшем занимал должность исполнительного директора региональной общественной организации "Благотворительный центр "Соучастие в судьбе" (поддерживает выпускников детских домов). В 2002-2009 годах - уполномоченный по правам ребенка в Москве, председатель Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (2005-2009). В 2004-2013 годах - член Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С 1 сентября по 26 декабря 2009 года был первым уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка (всего 116 дней). С 2012 года Алексей Головань является членом Московской Хельсинкской группы. В настоящее время вновь работает исполнительным директором благотворительного центра "Соучастие в судьбе".

Павел Астахов (2009-2016)

Павел Астахов (родился в 1966 году), выпускник Высшей школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (1991), магистратуры Школы права Питтсбургского университета в США (2002). Доктор юридических наук (2006). С 1990 года работал юрисконсультом, начальником юридического отдела в акционерном обществе "Авиа-Русь". В 1994 году создал свою адвокатскую группу, в 2004 году - собственную "Коллегию адвокатов Павла Астахова" (в настоящее время является ее президентом). Вел защиту и представлял интересы организатора финансовой пирамиды "Властелина" Валентины Соловьевой, американского гражданина, обвиненного в шпионаже в пользу США, Эдмонда Поупа, руководителя холдинга "Медиа-Мост" Владимира Гусинского, мэра Москвы Юрия Лужкова, писательницы Дарьи Донцовой и др. В 2000-х годах преподавал в Московском университете МВД России и РГГУ. Во второй половине 2000-х годов получил известность как теле- и радиоведущий. Был ведущим программ "Час суда" и "Три угла с Павлом Астаховым" (РЕН ТВ), "Дело Астахова" (телеканал "Домашний"), передачи "Приемы адвокатской защиты" (радио "Сити-FM"). В 2008-2009 годах - член Общественной палаты РФ. 30 декабря 2009 года был назначен уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Был сторонником запрета усыновления российских детей иностранцами, выступал за закрытие детских домов и интернатов и развитие института приемных семей, за ужесточение уголовного наказания за развратные и сексуальные действия в отношении несовершеннолетних и др. Освобожден от должности 9 сентября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина (пробыл в должности дольше всех - 2 445 дней). Отставка омбудсмена последовала после трагедии на Сямозере в Карелии, когда 18 июня там погибли 14 воспитанников детского оздоровительного лагеря. В дальнейшем Астахов возобновил адвокатскую практику. Кроме того, с 2021 года он ведет программу "Простые чудеса" на телеканале "Спас".

Анна Кузнецова (2016-2021)

Анна Кузнецова (род. 1982) окончила Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского по специальности "педагог-психолог" (2003), Высшую школу государственного управления РАНХиГС (2021). В 2000-х годах работала по специальности в школах и дошкольных учреждениях. С 2008 года занимала пост заместителя председателя пензенской областной общественной организации "Благовест". В 2010 году создала, а в 2012 году возглавили благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства "Покров" в Пензе. В 2014 году стала членом пензенского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), в 2015 году заняла пост председателя его исполкома. Была инициатором создания и исполнительным директором Ассоциации организаций по защите семьи. В 2016 году избиралась депутатом Госдумы РФ VII созыва по общефедеральному списку "Единой России", однако сразу после выборов от мандата отказалась. 9 сентября 2016 года указом главы государства Владимира Путина была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Занимала должность до 29 сентября 2021 года (1 846 дней). Выступала в защиту традиционных семейных ценностей, за профилактику абортов, создание реестра осужденных за сексуальные преступления против детей, введение ответственности педагогов за разглашение сведений о здоровье учащихся и др. В июне 2021 года по предложению президента РФ вошла в первую "пятерку" (общефедеральную часть) списка кандидатов партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму РФ VIII созыва. 19 сентября 2021 года избрана депутатом Госдумы по федеральному округу. С 12 октября 2021 года - заместитель председателя палаты Вячеслава Володина, курирует комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов. Вместе с супругом - священником Алексеем Кузнецовым, настоятелем храма Воскресения Христова в селе Уварово Иссинского района Пензенской области - воспитывает семерых детей.