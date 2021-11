Биография академика РАН Евгения Чазова

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 ноября 2021 года стало известно, что на 93-м году жизни умер действительный член Российской академии наук (РАН), почетный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Минздрава России Евгений Чазов.

Происхождение, образование, ученые звания

Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде в семье военного.

В 1953 году окончил Киевский медицинский институт (ныне Национальный медицинский университет) им. О. О. Богомольца. В 1957 году - клиническую ординатуру 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова (1-й ММИ, ныне Первый Московский государственный медицинский университет, МГМУ, им. И. М. Сеченова).

Доктор медицинских наук. В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Состояние мукополисахаридов (гиалуроновой кислоты) при ревматизме и хроническом инфекционном полиартрите", в 1964 году - докторскую диссертацию по теме "Роль нарушения противосвертывающих механизмов в возникновении коронарного тромбоза и новый метод его лечения".

Профессор (1965).

В 1967 году Евгений Чазов был избран членом-корреспондентом, в 1971 году - действительным членом Академии медицинских наук СССР (АМН СССР, впоследствии Российская академия медицинских наук, РАМН; в 2013 году она вошла в состав Российской академии наук). В 1979 году стал действительным членом Академии наук СССР. Впоследствии являлся академиком РАН, членом Отделения медицинских наук.

Научная, врачебная и государственная деятельность

С 1953 года Евгений Чазов работал ординатором на кафедре госпитальной терапии 1-го ММИ под руководством кардиолога академика АМН СССР Александра Мясникова.

В 1963-1965 годах был врачом-терапевтом Первой (Кремлевской) больницы Четвертого главного управления при Минздраве СССР (обслуживало высших партийных советских чиновников).

В январе 1959 года перешел в возглавляемый академиком Мясниковым Институт терапии АМН СССР на должность старшего научного сотрудника. В 1963 году был назначен заместителем директора института по научной работе.

В 1965 году Евгений Чазов стал директором Института терапии АМН СССР (с 1966 года - НИИ терапии им. А. Л. Мясникова, с 1967 года - Институт кардиологии, а с 1976 года - Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова). Возглавил его после скоропостижной смерти Александра Мясникова.

В 1967-1986 годах - начальник Четвертого главного управления при Минздраве СССР. В течение 16 лет Евгений Чазов являлся личным врачом генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева. Как глава управления руководил лечением лидеров СССР Константина Черненко, Юрия Андропова, Михаила Горбачева. Также пациентами Чазова были президент Египта (в 1956-1970 годах) Гамаль Абдель Насер, маршал Советского Союза Георгий Жуков, академики АН СССР Мстислав Келдыш, Михаил Янгель, писатель Константин Симонов и другие.

Одновременно в 1968-1986 годах Евгений Чазов занимал должность заместителя министра здравоохранения СССР, с 1968 года заведовал отделением неотложной кардиологии Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова.

В декабре 1975 года по его инициативе был создан Всесоюзный кардиологический научный центр (ВКНЦ) АМН СССР, в состав которого вошел Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова. Комплекс ВКНЦ был построен в 1976-1982 годах на западе Москвы. С 1976 по 2015 года (с перерывом на время работы министром здравоохранения СССР) Чазов возглавлял ВКНЦ АМН СССР, впоследствии носивший названия: Кардиологический научный центр РАМН (1992-1996), Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава РФ (1996-2017), Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России (с 2017 года). В последние годы он являлся почетным директором НМИЦ кардиологии.

В декабре 1980 года Евгений Чазов стал одним из основателей и сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), деятельность которого была отмечена Нобелевской премией мира (1985).

С февраля 1987 года по май 1990 года занимал пост министра здравоохранения СССР. За время его руководства в стране была создана сеть диагностических центров, сформирована система борьбы с ВИЧ-инфекцией, создана система оказания медицинской помощи в экстремальных условиях и другие.

В 2008-2018 годах был главным внештатным кардиологом Минздрава России.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР IX, X и XI созывов (1974-1979, 1979-1984, 1984-1989). Был кандидатом в члены ЦК КПСС (1981-1982), членом ЦК КПСС (1982-1990).

Являлся членом президиума Академии медицинских наук СССР (с 1972 года), председателем Научного совета АМН по сердечно-сосудистым заболеваниям, главным редактором журнала "Терапевтический архив" (с 1973 г.), членом редколлегий ряда советских, зарубежных и международных научных периодических изданий.

Возглавлял Всесоюзное научное общество кардиологов (1975-1986). Впоследствии был почетным президентом, членом президиума правления Российского кардиологического общества.

Вклад в медицину

Научные работы Евгения Чазова посвящены проблемам клинической кардиологии, фундаментальным исследованиям физиологии и биохимии сердечно-сосудистой системы.

Под его руководством были разработаны и внедрены в практику новые методы лечения инфаркта миокарда (в том числе тромболитическая терапия, внутрикоронарный тромболизис и электроимпульсная терапия), методики реабилитации. Созданы высокоэффективные тромболитики, новый антиаритмический препарат "Нибентан".

Евгений Чазов был соавтором "явления регуляции силы сокращения сердечной мышцы креатином, обусловленное стимуляцией или ингибированием креатинфосфатного пути внутриклеточного транспорта энергии от митохондрий к миофибриллам", занесенного в 1973 году в Государственный реестр открытий СССР.

Автор и соавтор более 550 опубликованных научных работ, 17 монографий, ряда книг. Среди них - "Тромбозы и эмболии в клинике внутренних болезней" (1966), "Нарушения ритма сердца" (1972), "Очерки неотложной кардиологии" (1973), "Антикоагулянты и фибринолитические средства" (1977), "Дислипопротеидемии и ишемическая болезнь сердца" (1980), "Ядерная война. Точка зрения советских ученых-медиков" (1984), "Здоровье и власть: воспоминания кремлевского врача" (1992), "Рок" (2000), "Как уходили вожди: записки главного врача Кремля" (2012) и другие.

Под редакцией Чазова и с его авторским участием было выпущено два издания 4-томного "Руководства "Болезни сердца и сосудов" (1982, 1992), два издания "Руководства по рациональной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний" (2004, 2014).

Награды, почетные звания

Герой Социалистического Труда (1978).

Был награжден четырьмя орденами Ленина (1969, 1976, 1978, 1981). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (степени вручались в 2009, 2004, 2014, 2019 годах). Также был награжден медалью Столыпина П. А. I степени (2019). Отмечен почетной грамотой правительства России (1999).

Лауреат Ленинской премии (1982), Государственных премий СССР (1969, 1976, 1991), Государственной премии РФ в области науки и техники (2004), премии Совета министров СССР (1977).

Иностранные награды: орден "Трудовая слава" (Молдавия), командор ордена Академических пальм (2007, Франция) и др.

Заслуги Чазова были отмечены также премиями АМН СССР им. С. П. Боткина (1967) и им. А. Л. Мясникова (1977), наградами РАН - большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова (2003) и золотой медалью им. И. П. Павлова (2011), премией Фонда Леона Бернара с вручением медали "За выдающиеся заслуги в области общественной медицины" (1997), золотой медалью "Выдающийся врач" Международной академии медицины им. А. Швейцера, золотой медалью Европейского кардиологического общества (2013) и др.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1974).

Евгений Чазов был почетным членом многих иностранных академий наук (Болгарии, Венгрии, Мексики, Румынии, Таджикистана и др.) и зарубежных врачебных обществ (Американской ассоциации сердца, Общества кардиологов Великобритании, Шведского научного медицинского общества и других).

Являлся почетным профессором Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, почетным доктором Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург), а также ряда зарубежных университетов.

В 2009 году стал почетным гражданином Нижнего Новгорода.