Случаи массовой гибели детей при пожарах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 ноября в селе Костово (Ольховатский район Воронежской области) в результате пожара в жилом доме погибли шесть человек, в том числе пять детей. По данным Следственного комитета (СК), жертвами пожара стали женщина 33 лет, две девочки в возрасте четырех и 10 лет, а также три мальчика в возрасте от года до 13 лет. По данным прокуратуры Воронежской области, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, однако впоследствии была снята с него.

Хронология случаев массовой гибели детей при пожарах в РФ за последние годы - в материале ТАСС. С начала 2018 года на территории страны произошло девять пожаров (с учетом ЧП 17 ноября 2021 года), в которых погибли пять и более несовершеннолетних.

22 января 2018 года в частном двухэтажном доме в поселке Седельниково (Омская область), где проживала семья с семью приемными детьми, произошел пожар. Жертвами стали пятеро детей - сестры шести и десяти лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Приемная мать была госпитализирована, еще двое детей и их приемный отец не пострадали. Возгорание вызвал взрыв газового баллона, который глава семьи накануне принес в дом. В связи с гибелью детей 23 января было объявлено в Омской области днем траура. По версии следствия, заправка баллона на газонаполнительном пункте была осуществлена с грубым нарушением норм безопасности (в 12-литровый баллон залили 11 литров газа вместо запрошенных восьми), что и привело к детонации. Как установил суд, владевший пунктом предприниматель Владимир Скиллер самовольно ввел его в эксплуатацию, не зарегистрировав в установленном порядке. В феврале 2020 года Седельниковский районный суд приговорил владельца сети газозаправочных станций Скиллера к трем с половиной годам лишения свободы условно, а оператора заправки Евгения Сердюкова - к четырем годам колонии общего режима. Прокуратура оспорила это решение в вышестоящей инстанции, сочтя приговор слишком мягким. 3 июля 2020 года Омский областной суд заменил Скиллеру условный срок на реальный: пять лет в исправительной колонии общего режима.

6 ноября 2018 года в городе Юрга (Кемеровская область) в результате пожара в частном доме погибли восемь человек, в том числе шестеро детей (один из них, 12-летний мальчик, скончался в больнице). Также была госпитализирована 42-летняя женщина. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), о дальнейшем ходе расследования не сообщалось.

19 октября 2019 года в Ростове Ярославской области в результате пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме №13 по ул. Ленинской погибли семь человек, в том числе пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет. Позднее в больнице скончалась одна из троих пострадавших - женщина 1965 года рождения. 20 октября 2019 года следователи задержали подозреваемого в совершении поджога - Александра Комарова 1982 года рождения, жителя Ярославской области. Ему было предъявлено обвинение по факту убийства двух и более лиц общеопасным способом. Следствие посчитало, что Комаров поджег лестницу в доме, где проживал школьник, обидевший его сына. 1 декабря 2020 года Ярославский областной суд признал Александра Комарова виновным и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

29 апреля 2020 года в городе Выборге (Ленинградская область) при пожаре в частном доме на ул. Малая Водяная погибли восемь человек: шестеро детей в возрасте до восьми лет и их родители - женщина 1988 года рождения и мужчина 1983 года рождения. После пожара в живых остался один ребенок. Семья состояла на учете как неблагополучная. В мае 2020 года обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц") было предъявлено начальнице отдела администрации Выборгского района. По данным СК, в марте 2019 года проверка условий жизни несовершеннолетних из многодетной семьи установила, что они проживали в антисанитарных условиях в мансарде здания, где имелись повреждения электропроводки. Следователи утверждают, что обвиняемая не приняла мер по устранению нарушений и не проинформировала вышестоящее руководство о сложившейся ситуации. Чиновница была помещена под домашний арест, о дальнейшем ходе разбирательства не сообщалось.

6 ноября 2020 года в городе Ельня (Смоленская область) в результате пожара в частном доме погибли семь человек, в том числе пять малолетних детей. 27-летний хозяин дома был госпитализирован с ожогами. Следователи установили, что многодетная семья приобрела дом в Ельне на средства материнского капитала, при этом представители управления Пенсионного фонда России и районной администрации не провели проверку здания на предмет его соответствия требованиям пожарной безопасности. На учете в системе органов профилактики семья не состояла. О дальнейшем ходе расследования не сообщалось.

17 ноября 2020 года в городе Уяр (Красноярский край) в результате пожара в частном жилом доме №6 по ул. Сурикова погибли шесть человек - женщина и ее пятеро сыновей в возрасте от трех до 14 лет. Площадь пожара составила 15 кв. м. По предварительной версии следствия, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Горение могло начаться из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы.

15 апреля 2021 года в селе Бызово (Свердловская область) в результате пожара в одноэтажном деревянном доме погибли пять детей. Пострадали еще пять человек - трое взрослых и два ребенка: мальчик 2017 года рождения и новорожденная девочка. Мать погибших детей заявляла, что сгоревший дом могли поджечь. Сведений о ходе следствия не публиковалось.

7 июля 2021 года в результате пожара в частном деревянном жилом доме в городе Починок Смоленской области погибли шесть человек: пять детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет и один взрослый. Следствие рассматривало различные версии причин пожара, в том числе электротехническую. По данным СК, проживавшая в доме cемья не состояла на учете в органах профилактики, а также в отделе опеки и попечительства.