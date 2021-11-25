Хронология крупных аварий на угольных шахтах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 ноября на шахте "Листвяжная" (поселок городского типа Грамотеино, Беловский городской округ Кемеровской области) произошел пожар, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 11 горняков.

ТАСС подготовил хронологию крупных по числу жертв (10 и более погибших) инцидентов на угледобывающих шахтах РФ.

С 2000 года сообщалось об 11 таких ЧП (с учетом пожара 25 ноября 2021 года). Ранее на "Листвяжной" уже происходили крупные аварии: в 2004 году взрыв метана на ней привел к гибели 13 человек.

21 марта 2000 года в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) на шахте "Комсомолец" из-за нарушения правил ведения сварочных работ на вентиляционной установке газоотсасывающей скважины произошел взрыв метана. В ходе ликвидации последствий аварии в результате повторного взрыва погибли 12 горноспасателей. Прокуратура Ленинска-Кузнецкого предъявила обвинения по статье 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности") механику Владимиру Волосатову и слесарю Григорию Черданцеву, о дальнейшем ходе разбирательства не сообщалось.

16 июня 2003 года в Прокопьевске (Кемеровская область) на шахте "Зиминка" произошел взрыв метана. В результате погибли 12 человек. После завершения расследования был уволен ряд руководителей шахты, включая гендиректора.

10 апреля 2004 года на шахте "Тайжина" ("Южкузбассуголь") в Кемеровской области при взрыве метана погибли 47 горняков. К аварии привела совокупность факторов - из-за обрушения породы был поврежден силовой кабель, в условиях сильной загазованности возникла искра, которая и вызвала взрыв. Уголовное дело по факту аварии закрыли в июле 2004 года за отсутствием состава преступления.

28 октября 2004 года на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области после отключения вентилятора в выработке произошел взрыв метана, вызванный искрой от проходческого комбайна. Жертвами ЧП стали 13 человек. По результатам расследования и судебного разбирательства девять сотрудников предприятия были приговорены к лишению свободы условно на срок от двух до трех лет.

9 февраля 2005 года в результате взрыва метано-воздушной смеси на шахте "Есаульская" ("Южкузбассуголь") в Новокузнецке погибли 25 человек - восемь горняков и 17 горноспасателей; тела троих погибших так и не были найдены. Авария произошла во время ликвидации пожара в отработанной части пласта, когда резко повысилась концентрация метана. В ходе расследования выяснилось, что штаб по ликвидации пожара пользовался недостоверными сведениями при расчете безопасного расстояния для работы спасателей.

19 марта 2007 года в Новокузнецке (Кемеровская область) на шахте "Ульяновская" ("Южкузбассуголь") в результате взрывов метано-воздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек, в том числе часть руководства предприятия и сотрудник международной компании IMC, проверявшей работу шахты. 93 человека удалось вывести на поверхность. Скопление газа произошло из-за того, что рабочие по указанию руководства намеренно вывели из строя газозащитное оборудование. Причиной взрыва стала искра, которая возникла при повреждении комбайнового кабеля. Это крупнейшая по числу жертв авария в истории угледобычи в РФ с 1992 года. Расследовавший катастрофу Ростехнадзор посчитал виновными 42 человек, восемь из которых погибли при взрыве. В 2010 и 2014 годах восемь бывших руководителей и сотрудников предприятия были приговорены к различным мерам наказания (от трех лет условно до шести лет заключения).

24 мая 2007 года на шахте "Юбилейная" ("Южкузбассуголь") взорвалась метановоздушная смесь. В момент взрыва под землей находились 217 рабочих и сотрудников инженерно-технического надзора. В результате на месте аварии погибли 38 человек, еще один горняк позднее скончался от полученных ранений в больнице. Причиной ЧП стало короткое замыкание, возникшее из-за соединения кабелеукладчика с комбайном гибкой тягой, которая не соответствовала заводскому исполнению. Расследовавшая аварию комиссия установила, что датчики, оповещающие о повышении концентрации метана, были выведены из строя. О судебных разбирательствах не сообщалось.

8-9 мая 2010 года на шахте "Распадская" (Междуреченск, Кемеровская область) произошли два взрыва метана. В момент первого взрыва под землей находились 359 шахтеров, 276 были выведены на поверхность. Для проведения спасательных работ в шахту было направлено девять отделений горноспасателей - всего 54 человека. В это время произошел второй, более мощный взрыв, разрушивший наземные сооружения шахты. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 - получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 года.

11 февраля 2013 года в Республике Коми на шахте "Воркутинская" ("Воркутауголь") на глубине 800 м произошел взрыв метана. В этот момент в забое находились 259 человек, на аварийном участке работали 23 горняка. В результате аварии погибли 19 человек, двое были госпитализированы.

25 февраля 2016 года на шахте "Северная" ("Воркутауголь") на глубине 780 м произошел внезапный выброс метана и два взрыва, повлекшие обрушение породы. В этот момент под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка, из них шестеро были госпитализированы. Погибли четыре шахтера, еще 26 пропали без вести. Во время спасательной операции ночью 28 февраля произошел третий взрыв, в результате погибли пять горноспасателей и работник шахты, еще пять человек получили ранения. 4 марта пропавшие без вести 26 горняков были официально признаны погибшими. В апреле - мае 2016 года пятеро спасателей Печорского военизированного горноспасательного отряда МЧС России и горнорабочий Александр Адамов, погибшие в ходе спасательной операции на шахте "Северная", были посмертно награждены орденом Мужества. В 2016 году шахту законсервировали, ущерб от ЧП превысил 1,7 млрд рублей. В ноябре 2019 года уголовное дело по фактам взрывов было направлено в Воркутинский городской суд для рассмотрения по существу. В качестве обвиняемых привлечены в общей сложности 14 человек - это руководство шахты и работавшие там специалисты (им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов - ч. 3 ст. 217 УК РФ), а также главный государственный инспектор Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора - он обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Судебные слушания по делу еще не начинались.

О шахте

Шахта "Листвяжная" относится к Егозово-Красноярскому угольному месторождению.

Строительство шахты началось в 1954 году. 28 декабря того же года она была принята в эксплуатацию. Являлась на тот момент одной из самых современных в СССР по уровню механизации. Проектная мощность - 400 тыс. тонн угля в год. Первоначально носила название "Грамотеинская 1-2", относилась к тресту "Беловуголь" кобмината "Кузбассуголь". Меняла названия по мере присоединения соседних шахт и реструктуризаций: в 1974-2004 годах - "Инская", с 2004 года - "Листвяжная". С 2011 года входит в холдинг "СДС-Уголь".

Производственная мощность шахты с 2018 года - 5,2 млн тонн угля в год. По итогам 2020 года добыча составила 4,7 млн тонн. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Шахта "Листвяжная" в 2020 году составила 9 млрд 435 млн рублей, чистая прибыль - 836 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников в 2019 году - 1 699 человек.

Действующая при шахте обогатительная фабрика имеет замкнутый цикл, выпускает угольный концентрат.