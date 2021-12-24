Как штрафовали крупные IT-компании

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2021 года мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей (порядка $98 млн) за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

О крупнейших в истории штрафах для IT-компаний в мире - в материале ТАСС. За рубежом обычной практикой являются крупные оборотные штрафы размером более $1 млрд.

$14 млрд: Apple

29 августа 2016 года Еврокомиссия постановила взыскать с американской корпорации Apple €13 млрд (около $14 млрд) недоначисленных налогов в пользу Ирландии. Как установили чиновники ЕС, компания c 2004 года незаконно пользовалась налоговой льготой, уходя при этом от выплаты налогов в США. В 2018 году Apple выплатила штраф. Апелляции против решения ЕК подали и Apple, и власти Ирландии, которые не хотят лишаться статуса страны с привлекательным налоговым режимом для IT-компаний. 15 июля 2020 года Суд Европейского союза отменил решение Еврокомиссии о взыскании штрафа. 25 сентября 2020 года Еврокомиссия подала апелляционный иск в Суд ЕС, оспорив решение Европейского суда общей юрисдикции (Общий суд ЕС).

$5 млрд: Google

18 июля 2018 года Еврокомиссия оштрафовала на €4,3 млрд (около $5 млрд) Google по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Как сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, "Google полностью замкнул систему Android в закрытой и полностью подконтрольной ему экосистеме". По итогам разбирательства устройства на базе Android перестали продавать в ЕС с предустановленным программным обеспечением Google. Планируется, что апелляция Google будет рассмотрена Общим судом ЕС в 2022 году.

$5 млрд: Facebook

12 июля 2019 года Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook, согласно которому эта социальная сеть должна выплатить штраф в $5 млрд из-за утечки данных пользователей. Основанием для решения стало то, что в марте 2018 года компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к личным данным 87 млн пользователей и использовала их в политической рекламе. 24 апреля 2020 года Федеральный суд США подтвердил решение Комиссии о взыскании штрафа. Суд постановил, что компания будет обязана "соблюдать конфиденциальность на каждом этапе своей деятельности и обеспечивать значительно большую прозрачность и подотчетность в отношении решений своих руководителей".

$2,68 млрд: Google

27 июня 2017 года Европейская комиссия оштрафовала Google на сумму в €2,42 млрд ($2,68 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. 10 ноября 2021 года апелляция Google на это решение была отклонена Общим судом ЕС.

$2,1 млрд: Microsoft

24 марта 2004 года Еврокомиссия оштрафовала на €497 млн компанию Microsoft, разработчика операционной системы (ОС) Windows за установление монополии в области продаж ОС для персональных компьютеров и за поставки Windows с предустановленным медиаплеером. Microsoft выплатила штраф, но так как ее доля на рынке ОС осталась на уровне 95%, в сентябре 2007 года регулятор выписал дополнительный штраф в €280 млн, а в феврале 2008 года - еще в €899 млн (в 2012 году последняя сумма была уменьшена до €860 млн). Таким образом, всего корпорация выплатила €1 млрд 637 млн или $2,1 млрд.

$1,25 млрд - Apple

16 марта 2021 года Французское ведомство по вопросам конкуренции (Autorite de la concurrence, ADLC) оштрафовало Apple на €1,1 млрд ($1,25 млрд) за ценовой сговор внутри сети дистрибьюторов. В ноябре 2021 года Apple подала апелляцию на это решение.

$1,2 млрд - Qualcomm

24 июня 2018 года Еврокомиссия оштрафовала на €997 млн ($1,2 млрд) американскую корпорацию Qualcomm за негласное соглашение с Apple о том, чтобы та использовала только процессоры Qualcomm на мобильных устройствах. 28 июня 2021 года компания проиграла апелляцию в Суде ЕС.

$1,19 млрд: Intel

13 мая 2009 года Еврокомиссия оштрафовала на €1,06 млрд ($1,19 млрд) или на 10% годовой выручки американскую корпорацию Intel. Европейское антимонопольное ведомство выяснило, что компания давала взятки производителям компьютеров, чтобы те использовали процессоры Intel, а не чипсеты конкурента - американской компании AMD. Штраф был выплачен в 2009 году, однако Intel обжаловала его в суде. Решение Еврокомиссии было поддержано Общим судом ЕС в 2014 году, но в 2017 году было отправлено на пересмотр в нижестоящую инстанции Судом ЕС.