Что известно о новом председателе Комитета нацбезопасности Казахстана

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности республики и назначил на этот пост Ермека Сагимбаева, который до настоящего времени возглавлял Службу государственной охраны.

Ермек Алдабергенович Сагимбаев родился 11 октября 1967 года в Алматинской области Казахстана.

В 1989 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "электрофикация и автоматизация горных работ" (квалификация - "инженер-электромеханик"), в 2007 году - Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "юриспруденция". В 2021 году окончил магистратуру Национального университета обороны им. первого президента Республики Казахстан - лидера нации (елбасы) по специальности "менеджмент в сфере государственной охраны".

В 1985-1987 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1994-2006 годах находился на службе в органах национальной безопасности на офицерских должностях.

В мае 2006 года был зачислен в кадры Службы охраны президента Республики Казахстан.

С 2006 по 2019 года - служил на офицерских и руководящих должностях в аппарате Службы охраны президента, а также в подразделениях оперативного обеспечения.

В мае 2019 года был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны (СГО) - начальником Службы охраны президента.

В июле 2021 года занял должность заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан. Исполнял обязанности начальника СГО.

С августа 2021 года возглавлял Службу государственной охраны Республики Казахстан.

Генерал-майор (2020).

Награжден медалями "За безупречную службу" ІІІ, ІІ степеней, "За доблестное обеспечение безопасности" ІІІ, II степеней и др. Имеет благодарность президента Республики Казахстан.

Владеет русским языком.