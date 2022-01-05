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Токаев освободил Карима Масимова от должности председателя КНБ

Пост занял бывший начальник Службы государственной охраны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в среду Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики и назначил на этот пост бывшего начальника Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Масимов Карим Кажимканович освобожден от должности председателя КНБ Республики Казахстан", - говорится в документе.

В этот же день Токаев освободил Сагимбаева от должности начальника Службы государственной охраны и назначил его председателем КНБ.

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