Токаев освободил Карима Масимова от должности председателя КНБ

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил в среду Карима Масимова от должности председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики и назначил на этот пост бывшего начальника Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Масимов Карим Кажимканович освобожден от должности председателя КНБ Республики Казахстан", - говорится в документе.

В этот же день Токаев освободил Сагимбаева от должности начальника Службы государственной охраны и назначил его председателем КНБ.