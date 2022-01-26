Какие инициативы выдвигала Россия в сфере безопасности

ТАСС-ДОСЬЕ: 26 января США предоставили России письменные ответы на предложенные в декабре прошлого года Москвой соглашения о гарантиях безопасности, главными пунктами которых являются мирное урегулирование противоречий в военно-политической сфере и отказ от дальнейшего расширения НАТО. Ранее три раунда консультаций с США, НАТО и ОБСЕ по данным проектам не привели к каким-либо результатам. Российские официальные лица неоднократно предлагали выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любой конфликт интересов Москвы и Вашингтона в Европе, а также укрепляющие меры доверия между Россией и членами НАТО.

О том, какие инициативы выдвигала Россия в области безопасности и стратегической стабильности, - в материале ТАСС.

Заявление Б. Н. Ельцина от 27 января 1992 года

27 января 1992 года президент России Борис Ельцин выступил с заявлением "О политике России в области ограничения и сокращения вооружений". В нем отмечалось, что Россия "подтверждает свою приверженность курсу на радикальное сокращение ядерных вооружений" и прекращает производство ядерных артиллерийских снарядов и боеголовок для тактических ракет наземного базирования, уничтожает все запасы таких ядерных боезарядов и снимает все тактическое ядерное оружие (ТЯО) с надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок. Помимо этого, Борис Ельцин предложил США взаимно ликвидировать противоспутниковые системы, создать единую глобальную систему космической обороны и заявил о "готовности на основе взаимности обсуждать в США дальнейшее сокращения ядерных арсеналов".

На Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия 2000 года российская делегация сообщила, что Россия выполнила свои обязательства по снятию ТЯО со своих надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок. Другие предложения, озвученные Борисом Ельциным в январе 1992 года, не нашли отклика американской стороны.

Глобальная система контроля за нераспространением ракет и ракетных технологий

Идея создания Глобальной системы контроля (ГСК) за нераспространением ракет и ракетных технологий была выдвинута президентом РФ Борисом Ельциным 20 июня 1999 года в Кёльне. Проект представлял собой комплекс международных режимов и механизмов, включавший в себя: режим транспарентности пусков ракет и создание соответствующего международного Центра; гарантии обеспечения безопасности государствам-участникам этой системы, не обладающим или отказавшимся от обладания ракетными средствами доставки оружия массового уничтожения (ОМУ); механизм стимулирования и поощрения государств, отказывающихся от обладания ракетными средствами доставки ОМУ; режим регулярных международных консультаций для совершенствования режимов и механизмов ГСК и решения возникающих проблем. Проект создания ГСК обсуждался дважды на созванных по инициативе РФ международных рабочих встречах экспертов, состоявшихся в Москве в марте 2000 года с участием 47 государств и в феврале 2001 года с участием 71 государства. Однако никаких документов принято не было.

Адаптированный ДОВСЕ

В 1999 году по инициативе России было принято Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанного в ноябре 1990 года членами НАТО и Организации Варшавского договора (ОВД). В связи с ликвидацией ОВД и вступлением части его бывших членов в НАТО в Европе возник дисбаланс вооружений. Адаптированный ДОВСЕ вместо зонально-групповой системы квот (по признаку членства в военно-политических союзах) вводил национальные и территориальные лимиты для каждого государства-участника. Однако он был ратифицирован только 4 странами (Белоруссия, Украина, Казахстан и Россия). В 2007 году Россия приостановила его исполнение, так как документ не соответствовал новым военно-политическим реалиям.

Предложение по решению проблемы ликвидации радиоактивных отходов

На открывшемся 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке "Саммите тысячелетия" президент России Владимир Путин выступил с предложением, получившим название "Инициатива по энергетическому обеспечению устойчивого развития человечества, кардинальному решению проблем нераспространения ядерного оружия и экологическому оздоровлению планеты Земля". В частности, президент РФ предложил постепенно исключить из использования в мирной ядерной энергетике основные оружейные материалы - обогащенный уран и чистый плутоний, отказаться от накопления плутония, выделенного после переработки облученного топлива, а вернуть его запасы в ядерный топливный цикл. Однако данная инициатива не получила развития.

Договор о предотвращении размещения оружия в космосе

На 56-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября 2001 года министр иностранных дел РФ Игорь Иванов озвучил предложение России начать разработку всеобъемлющего документа о предотвращении размещения оружия в космосе и ввести мораторий на размещение в космосе боевых средств до достижения такого соглашения. В 2002 году Россия и Китай представили на рассмотрение Конференции по разоружению (КР; форум в рамках ООН для выработки соглашений по разоружению) документ, в котором в качестве ключевых элементов будущего соглашения были обозначены обязательства не выводить на орбиту Земли объекты с любыми видами оружия, не устанавливать оружие на небесных телах, а также не прибегать к применению силы или угрозе силой в отношении космических объектов. В августе 2004 года делегации России и Китая на КР предоставили дополнительные материалы, однако обсуждения не состоялось из-за позиции США и Великобритании. В октябре 2004 года Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать первой оружие в космосе.

В 2008 году на рассмотрение КР был внесен российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в 2014 году - обновленный проект. В ходе дальнейших обсуждений большинство делегаций на КР поддержали российско-китайский проект, однако США выступают против принятия документов, которые могут "ограничить или перекрыть доступ к использованию космического пространства".

Предложение о придании Договору о РСМД глобального характера

12 октября 2007 года на встрече с министрами иностранных дел и обороны России и США Владимир Путин выдвинул идею о придании глобального характера российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 25 октября 2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН было распространено совместное российско-американское заявление с призывом ко всем заинтересованным странам обсудить это предложение. На заседании Конференции по разоружению в Женеве 12 февраля 2008 года глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил тезисы предлагаемого соглашения: не проводить летные испытания и не производить никаких ракет средней и меньшей дальности (РСМД), их ступеней и пусковых установок; ликвидировать к согласованному сроку РСМД и пусковые установки; установить правила зачета и установления типа ракет, их размещения и перемещения в процессе подготовки к ликвидации. Он также внес на экспертное обсуждение проект международно-правовой договоренности о ликвидации РСМД наземного базирования, открытый для широкого присоединения. Несмотря на усилия России, дальнейшего практического развития данная инициатива не получила. В связи с выходом США из Договора в феврале 2019 года соглашение утратило силу 2 августа того же года.

Договор о европейской безопасности

5 июня 2008 года на международной Конференции по вопросам мировой политики в Эвиане (Франция) президент России Дмитрий Медведев выступил с предложением разработать Договор о европейской безопасности. Проект документа был направлен соответствующих стран и международных организаций на евро-атлантическом пространстве - НАТО, ЕС, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ. В нем было предложено закрепить в международном праве принцип неделимости безопасности, в соответствии с которым государства обязывались: не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других; не допускать действий, которые ослабляют единство общего пространства безопасности; не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора. Документ также предполагал экстренный созыв конференции в случае, если есть даже гипотетическая угроза для одного государства со стороны другого. Однако инициатива не нашла отклик у западных партнеров.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений

Впервые предложение о разработке Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) обсуждалось еще в марте 1997 года в ходе консультаций президентов РФ и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона в Хельсинки. С инициативой начать новый переговорный процесс в июне 2006 года выступил президент РФ Владимир Путин. К разработке документа эксперты приступили после встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Лондоне 1 апреля 2009 года. Спустя 11 месяцев переговоры завершились подписанием Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Документ предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Предложение по сотрудничеству в области информационной безопасности

25 сентября 2020 года Путин выступил с заявлением "О комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности (МИБ)". Президент призвал восстановить двусторонний диалог по вопросам обеспечения МИБ, поддерживать непрерывную работу каналов связи между компетентными ведомствами двух стран и должностными лицами высокого уровня, заключить соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве, а также обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. 19 октября того же года США публично отвергли инициативу российского лидера. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "Россия, которая позиционирует себя как поборник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального интернета". Однако позднее администрация Джо Байдена частично приняла предложения России. В июле 2021 года стартовала работа российско-американской рабочей группы по вопросам кибербезопасности, в октябре РФ и США договорились информировать друг друга об инцидентах в киберсфере. Помимо этого, 6 декабря на пленарном заседании ГА ООН была принята российско-американская резолюция по международной информационной безопасности (впервые была зафиксирована возможность разработки юридически обязывающих норм в сфере ИКТ).

Предложение о "уравнении безопасности"

23 июня 2021 года на IX Московской конференции по международной безопасности Путин озвучил новую формулу безопасности в Европе, предложив НАТО выработать новое "уравнение безопасности", которое должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. В их числе стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения, а также стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении (т.е. системы, позволяющие без применения ядерных боезарядов решать задачи стратегического характера) и ситуация в космосе, где нарастает опасность гонки вооружений. Глава государства в очередной раз упомянул о наращивании инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ и отказе альянса рассматривать российские предложения по деэскалации - отведении районов учений от линии соприкосновения и мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.