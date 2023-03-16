Итоги деятельности Романа Копина на посту губернатора Чукотского автономного округа

Он возглавлял регион почти 15 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа (АО) Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 год. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Роман Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ после главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых результатах деятельности Романа Копина на посту главы Чукотского АО.

Экономические показатели

За время нахождения Романа Копина в должности губернатора Чукотского АО валовой региональный продукт (ВРП) региона, по данным Росстата, увеличился в 4,5 раза - с 30, 559 млрд рублей в 2008 году до 136,152 млрд рублей в 2021 году (данные за 2022 год не опубликованы). По этому показателю в 2008 году регион занимал 78-е место среди субъектов РФ, в 2021 году - 79-е. ВРП на душу населения за тот же период вырос в 4,7 раза - с 582,3 тыс. до 2,7 млн рублей (4-е место и в 2008 году, и в 2021 году).

В 2016 году бюджет Чукотского АО был исполнен с профицитом в 944 млн рублей. Доходы равнялись 15,750 млрд рублей (74-е место среди субъектов РФ), расходы - 14,806 млрд рублей (75-е место). В 2021 году окружной бюджет был исполнен с дефицитом в 2,083 млрд рублей. При этом доходы по сравнению с 2008 годом увеличились в 3,4 раза, достигнув 53,866 млрд рублей (76-е место), расходы выросли в 3,8 раза - до 55,949 млрд рублей (63-е место).

Инвестиции в основной капитал выросли в 5,8 раза: с 8,286 млрд рублей в 2008 году (79-е место) до 47,7 млрд рублей в 2021 году (69-е место).

Социальная сфера

Численность населения Чукотского АО за 14 лет уменьшилась на 10,38% - с 53 тыс. человек на 1 января 2008 года до 47,5 тыс. на аналогичную дату 2023 года. По этому показателю регион переместился с 82-го на 84-е место среди российских регионов.

При этом рождаемость на 1 тыс. населения сократилась на 26,57% - с 14,3 человека в 2008 году (17-е место) до 10,5 человека в 2021 году (регион делил 18-19 места с Татарстаном). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период уменьшилась на 7,63% - с 11,8 человека в 2008 году (70-е место) до 10,9 в 2021 году (77-е место).

Уровень безработицы снизился в два раза: с 5,2% в 2008 году (регион делил 64-67-е места с Башкирией, Ивановской и Воронежской областями) до 2,6% в 2021 году (Чукотский АО занимал 80-83-е позиции с Татарстаном, Москвой и Ханты-Мансийским автономным округом).

Размер среднемесячной заработной платы в округе вырос в 3,4 раза по сравнению с 2008 годом (38,3 тыс. рублей, 3-е место) и составил в 2021 году 130,6 тыс. рублей (1-е место среди субъектов РФ). Среднемесячная пенсия за тот же период увеличилась в 3,2 раза - с 8,6 тыс. рублей в 2008 году до 27,8 тыс. рублей в 2021 году. По этому показателю и в 2008 году, и в 2021 году Чукотский АО являлся лидером среди российских регионов.