Биография художника Ильи Кабакова

Российский художник умер 27 мая в возрасте 89 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 мая 2023 года на 90-м году жизни умер художник, один из основоположников московского концептуализма Илья Кабаков.

Илья Иосифович Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске (Украинская ССР, ныне Днепр, Украина).

В годы Великой Отечественной войны вместе с матерью его эвакуировали в Самарканд (Узбекская ССР, ныне Узбекистан).

С 1943 года занимался в средней художественной школе при Всероссийской академии художеств (ныне Санкт-Петербургский государственный академический художественный лицей им. Б. В. Иогансона при Российской академии художеств, РАХ), также эвакуированной в Самарканд. В 1945-1951 годах обучался в Московской средней художественной школе (ныне Московская центральная художественная школа при РАХ).

В 1957 году окончил факультет графики Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова Академии художеств СССР (ныне Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при РАХ).

С 1956 года иллюстрировал книги издательства "Детская литература", журналы "Малыш", "Веселые картинки", "Мурзилка". С середины 1950-х по начало 1960-х годов также создал порядка 500 абстрактных графических работ.

В 1962 году его приняли в Союз художников СССР.

В середине 1960-х годов вошел в круг нонконформистских художников второй волны русского авангарда, участвовал в неофициальных выставках. В конце 1960-х годов, получив в распоряжение мастерскую в центре Москвы, способствовал становлению неформального объединения художников "Сретенский бульвар".

В 1970-е годы Кабаков стал одним из создателей и наиболее заметных представителей так называемого московского концептуализма. Центральной работой этого периода является серия альбомов "10 персонажей". В них представлены истории людей, завершающиеся их растворением в белом фоне.

Известность получили его картины-стенды 1970-1980-х годов ("ЖЭКовская серия", "Кухонная серия"). Органическими частями многих работ художника являются слова, включенные в композицию изображения, и текстовые комментарии автора к своим произведениям.

В 1980-е годы начал создавать инсталляции, в которых отражал атмосферу советского коммунального быта. Наиболее известная из них - "Человек, который улетел в космос из своей комнаты" (1982).

С конца 1980-х годов Кабаков проживал в Нью-Йорке. Впоследствии он получил гражданство США.

В 1990-е годы художник пришел к практике "тотальной инсталляции", состоящей, как правило, из нескольких помещений и построенной на включении зрителя внутрь себя. К работам, выдержанным в рамках данного направления, относятся "Красный вагон" (1991), "Большой архив" (1993), "Красный павильон" (1993).

Произведения Кабакова находятся в Третьяковской галерее (Москва), Государственном центре современного искусства (Москва), Эрмитаже (Санкт-Петербург), Русском музее (Санкт-Петербург), нью-йоркском Музее современного искусства (США), а также в частных коллекциях.

В разное время персональные выставки художника проходили в России, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Израиле.

Работы Кабакова "Номер люкс" (1981) и "Жук" (1982), проданные на торгах аукционного дома "Филлипс", входят в число наиболее дорогих произведений современного российского искусства. В 2006 году первая была приобретена за $4,1 млн, в 2008 году вторая - за $5,8 млн.

Был награжден орденами Дружбы (2008), Искусств и литературы (Франция, 1995 и 2014).

Лауреат престижных наград в области искусства - премии Оскара Кокошки (Австрия, 2002) и Императорской премии Японии в категории "Скульптура" (2008).

Имел звания почетного доктора философии Бернского университета (Швейцария, 2000) и Парижского университета Сорбонна (Франция, 2007). Был почетным зарубежным членом Российской академии художеств (2008).

Кабаков был автором книги "60-70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве" (2008) и сборника "Голоса за дверью" (2011).

Был женат третьим браком на художнице Эмилии Кабаковой (родилась в 1945 году). С конца 1980-х годов она являлась соавтором произведений Кабакова.

Жизни и творчеству художника посвящены книги Эмея Уоллаха "Илья Кабаков. Человек, который никогда ничего не выбрасывал" (1996, Ilya Kabakov. The man who never threw anything away), Бориса Гройса "Илья Кабаков" (1998, Ilya Kabakov), а также документальные фильмы "Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех" (2015, режиссер Анатолий Малкин) и "Бедные люди. Кабаковы" (2018, автор Антон Желнов).