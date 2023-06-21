Что известно о новом после Германии в России Александере Ламбсдорфе

В МИД РФ сообщили, что в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июня 2023 года стало известно, что Россия дала согласие на назначение Александера Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве. В МИД РФ сообщили, что в ближайшее время он получит визу и сможет приступить к обязанностям.

Александер Ламбсдорф родился 5 ноября 1966 года в Кёльне (земля Северный Рейн - Вестфалия, Германия). Происходит из старинного дворянского рода (полное имя - Александер Себастьян Леонс фон дер Венге, граф Ламбсдорф). Его дядя - граф Отто Ламбсдорф - занимал в Западной Германии пост министра экономики, тетя - Александра Ламбсдорф - была инициатором создания Германо-российского форума, а отец - Хаген Ламбсдорф - был первым послом Германии в постсоветской Латвии, а также в Чехии.

В 1987-1991 годах Ламбсдорф изучал политику и право в Бонне. В 1991 году, получив грант американской образовательной программы Фулбрайта, стал стипендиатом Джорджтаунского университета в Вашингтоне, где до 1993 года изучал международные отношения.

В 1995-1998 годах работал в структурах МИД ФРГ в Берлине, в 2000-2003 годах - в группе пресс-службы посольства Германии в Вашингтоне. В 2003-2004 годах отвечал за российское направление в политическом отделе МИД ФРГ (не раз посещал Россию).

С 1987 году является членом левоцентристской Свободной демократической партии (СвДП), входил в ее правление. В 2017 году стал заместителем председателя фракции СвДП в Бундестаге (парламент ФРГ).

В 2004-2017 годах был депутатом Европарламента (ЕП), в 2014-2017 годах занимал пост вице-президента ЕП, также был членом Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). В 2017 году был избран в Бундестаг.

Ламбсдорф считается одним из самых опытных немецких политиков в области международных отношений.

Поддержал введение санкций в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году, в то же время призывал сохранять "диалог с Москвой по представляющим взаимный интерес темам". Был задействован практически во всех значимых форматах российско-германских переговоров. После начала спецоперации РФ на Украине в феврале 2022 года заявил о важности сохранения "единства Запада" в вопросах поддержки Киева.

Женат, в семье двое детей.